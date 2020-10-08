РУС
Реформу удешевления присоединений к электросетям поддержали первые лица государства и экспертная среда, — "слуга народа" Буймистер

Реформу удешевления присоединений к электросетям поддержали первые лица государства и экспертная среда, — "слуга народа" Буймистер

Реформу присоединений к электросетям поддерживает Нацсовет реформ полным составом: ее глава президент Зеленский, премьер Шмыгаль, представители Минэкономики, СНБО и энергетические и экономические эксперты. Инициативы предложенные в реформе направленные на улучшение условий присоединений к электросетям, влияющим на развитие экономики, создание рабочих мест, качественной инфраструктуры электросетей, справедливой цены на подключение к сети, улучшение инвестпривлекательности Украины.

Об этом на своей странице в Фейсбук написала нардеп фракции "Слуга народа" Людмила Буймистер, сообщает Цензор.НЕТ.

Нардеп Буймистер раскритиковала СМИ за, по ее мнению манипулятивную статью в отношении и.о. министра энергетики Ольги Буславец, в которой говорилось об инициировании министром росте доходов облэнерго и тарифов на электроэнергию для населения.

Нардеп сообщила, что предложенные Министерством инициативы касались реформы присоединений к электросетям, которая была одобрена Нацсоветом Реформ 29 сентября 2020.

"Поддерживает реформу не Буславець, а Нацсовет реформ, а значит и его глава президент Зеленский, и премьер Шмыгаль, и представители Минэкономики, СНБО и еще куча экспертов, энергетики и экономисты, разбирающиеся в теме присоединений к электросетям и Doing Business", - подчеркнула депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НКРЭКУ должна пересмотреть стимулирующий тариф на распределение электроэнергии в соответствии с решением Нацсовета реформ, - "слуга народа" Буймистер

Нардеп рассказала, что реформа касается уменьшения сроков подключения за счет создания "Единого окна" приема и согласований документов, создание свободного доступа к кадастровым реестрам и карты энергообъектов облэнерго. Но удешевление платы за присоединение за счет перекладывает ответственность за инвестиции на облэнерго. Предлагается подстанционную часть стоимости, то есть плату за мощность, с клиента перенести на энергокомпанию. По мнению Совета реформ, это позволит удешевить присоединения до 46% в зависимости от типа присоединения.

"Решение, которое мы предложили - это результат многомесячных исследований, расчетов и оценок. В обсуждении участвовали ключевые эксперты и участники энергорынка, которые также поддерживали такую ​​концепцию. Поскольку понимают - это позволит реформировать процесс присоединения, что положительно скажется на экономике, инвестпривлекательности страны, развитии бизнеса. Эффект почувствует каждый потребитель, который будет присоединяться к электросетям", - отметила Буймистер.

Читайте также: Нацсовет реформ предлагает создать "единое окно" для приема документов и изменить параметры стимулирующего тарифа для реформы присоединений к электросетям

Нардеп отметила, что реформа не предусматривает рост сверхприбылей владельцев облэнерго: "С внедрением стимулирующего тарифа на облэнерго ложатся соответствующие обязательства и четкие требования к улучшению качества. Предложение экспертов - это развитие экономики, создание рабочих мест, качественная инфраструктура электросетей, справедливая цена на подключение к сети, улучшение инвестпривлекательности Украины".

энергетика (2617) Национальный совет реформ (58) Буймистер Людмила (70) Буславец Ольга (71) Минэнерго (382)
+3
зробить цю дозвільну процедуру безкоштовною!
08.10.2020 19:53 Ответить
+2
Зелена пліснява готує чергову халепу , стопудово !!))
08.10.2020 19:57 Ответить
+2
Ця слуга народилася в москві і там же навчалася.
08.10.2020 19:58 Ответить
зробить цю дозвільну процедуру безкоштовною!
08.10.2020 19:53 Ответить
Зелена пліснява готує чергову халепу , стопудово !!))
08.10.2020 19:57 Ответить
Ця слуга народилася в москві і там же навчалася.
08.10.2020 19:58 Ответить
"Реформу удешевления присоединений"! Целая реформа! Это да! Видно, что и "баба - да"!
08.10.2020 20:04 Ответить
Они и кандидатуру Фокина поддержали.
08.10.2020 20:04 Ответить
Тупо называют грабёж и подорожание "удешевлением" и внушают народу свою хуцпу, падлы!Реформу удешевления присоединений к электросетям поддержали первые лица государства и экспертная среда, — "слуга народа" Буймистер - Цензор.НЕТ 9488
08.10.2020 20:10 Ответить
А также к газу, воде, канализации+подъезд к новым площадкам под производство.
08.10.2020 20:10 Ответить
Реформу удешевления присоединений к электросетям поддержали первые лица государства и экспертная среда, - "слуга народа" Буймистер
Полюби, Марусенька, электрика -- пока его током не убило...
08.10.2020 20:16 Ответить
Пенсионерам и немочным -особый тариф за присоединение-50000 .А то борзеют.
08.10.2020 20:33 Ответить
раньше стоило несколько миллионов и ждали несколько лет, теперь на миллион меньше и ждать год
08.10.2020 20:39 Ответить
Уже полгода, не мытьем так катаньем в каждом СМИ проплаченные иксперды проталкивают RAB тарифы в разной обертке. Теперь под видом "удешевления подключения" Суркисы и Беня за то шоб эти РАБы внедрить купят мешок депутатов и икспердов.
08.10.2020 20:40 Ответить
у нас завод подсоединить может стоить миллионы долларов и год времени.В нормальных странах бесплатно только стройте.
08.10.2020 20:58 Ответить
Помню еще Азаровльц, в бытность премьером заявлял. 80 гривен и ни копейкой больше. А оно 21 000 только официально .
08.10.2020 22:19 Ответить
Эти дебилы даже не понимают, что это такое - реформа.
08.10.2020 23:43 Ответить
Здешевлення? Та ти шо! А за транспортування хочуть накинути +30%.
09.10.2020 00:36 Ответить
сми манипулируют? ввести наказание за такое. а то толкают стадо куда ненадо. опубликовал брехню - опровергай с позором. нет - лишать лицензий и штрафовать, по каталажкам садить виновных.
только так можно бороться с пропагандой и манипуляцией
09.10.2020 10:59 Ответить
 
 