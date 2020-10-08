Бывший премьер Литвы Кубилюс: в Европарламенте знакомы с ситуацией в Кременчуге, это тест на демократию
В Европарламенте внимательно следят за местными выборами в Украине. Эти выборы для Украины - тест на демократию, и доступ к ним должны получить все партии.
Об этом пишет в Твиттере депутат Европарламента, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс, информирует Цензор.НЕТ.
Он отметил, что местные выборы - это тест на демократию, а такие вопиющие случаи, как в Кременчуге, вызывают обеспокоенность европейских партнеров Украины.
"Лакмусовая бумажка настоящей демократии - это местные выборы в Украине. Украина как демократическое государство должна обеспечить проведение открытых и честных выборов. Не должно оставаться сомнений в равной участия всех партий. Нас волнует Кременчуг и подобные случаи", - написал Кубилюс.
Читайте на Цензор.НЕТ: Кременчугская ТИК вопреки решениям судов провела жеребьевку без "Европейской Солидарности", - Княжицкий
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 29 сентября в Кременчуге ТИК вопреки закону не зарегистрировала избирательный список кандидатов от партии "Европейская Солидарность" в горсовет.
2 октября Окружной административный суд Полтавы отменил решение ТИК об отказе в регистрации списка кандидатов "Европейской Солидарности" в городской совет Кременчуга и обязал повторно рассмотреть документы. 6 октября решение суда первой инстанции подтвердил и Второй апелляционный административный суд в Харькове.
Также на Цензор.НЕТ: В Кременчуге протестуют против отказа ТИК регистрировать кандидатов от "ЕС" в горсовет: "Требуем прозрачных и честных выборов". ФОТОрепортаж
Кроме того, Кременчугская ТИК вопреки решениям судов провела жеребьевку без "Европейской Солидарности".
8 октября "Европейская Солидарность" обратилась в ЦИК с требованием распустить ТИК в Кременчуге за грубые нарушения закона, сформировать новый состав комиссии и зарегистрировать кандидатов от "ЕС".
