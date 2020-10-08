РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10146 посетителей онлайн
Новости
11 072 67

Бывший премьер Литвы Кубилюс: в Европарламенте знакомы с ситуацией в Кременчуге, это тест на демократию

Бывший премьер Литвы Кубилюс: в Европарламенте знакомы с ситуацией в Кременчуге, это тест на демократию

В Европарламенте внимательно следят за местными выборами в Украине. Эти выборы для Украины - тест на демократию, и доступ к ним должны получить все партии.

Об этом пишет в Твиттере депутат Европарламента, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что местные выборы - это тест на демократию, а такие вопиющие случаи, как в Кременчуге, вызывают обеспокоенность европейских партнеров Украины.

"Лакмусовая бумажка настоящей демократии - это местные выборы в Украине. Украина как демократическое государство должна обеспечить проведение открытых и честных выборов. Не должно оставаться сомнений в равной участия всех партий. Нас волнует Кременчуг и подобные случаи", - написал Кубилюс.

Читайте на Цензор.НЕТ: Кременчугская ТИК вопреки решениям судов провела жеребьевку без "Европейской Солидарности", - Княжицкий

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 29 сентября в Кременчуге ТИК вопреки закону не зарегистрировала избирательный список кандидатов от партии "Европейская Солидарность" в горсовет.

2 октября Окружной административный суд Полтавы отменил решение ТИК об отказе в регистрации списка кандидатов "Европейской Солидарности" в городской совет Кременчуга и обязал повторно рассмотреть документы. 6 октября решение суда первой инстанции подтвердил и Второй апелляционный административный суд в Харькове.

Также на Цензор.НЕТ: В Кременчуге протестуют против отказа ТИК регистрировать кандидатов от "ЕС" в горсовет: "Требуем прозрачных и честных выборов". ФОТОрепортаж

Кроме того, Кременчугская ТИК вопреки решениям судов провела жеребьевку без "Европейской Солидарности".

8 октября "Европейская Солидарность" обратилась в ЦИК с требованием распустить ТИК в Кременчуге за грубые нарушения закона, сформировать новый состав комиссии и зарегистрировать кандидатов от "ЕС".

Автор: 

Кременчуг (381) местные выборы (2753) Европейская Солидарность (1077)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
Бывший премьер Литвы Кубилюс: в Европарламенте знакомы с ситуацией в Кременчуге, это тест на демократию - Цензор.НЕТ 8812
показать весь комментарий
08.10.2020 20:40 Ответить
+13
Бывший премьер Литвы Кубилюс: в Европарламенте знакомы с ситуацией в Кременчуге, это тест на демократию - Цензор.НЕТ 7782
показать весь комментарий
08.10.2020 20:30 Ответить
+13
Бывший премьер Литвы Кубилюс: в Европарламенте знакомы с ситуацией в Кременчуге, это тест на демократию - Цензор.НЕТ 1240
показать весь комментарий
08.10.2020 20:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
26 числа они будут знать географию сел и селищ Украины лучше, чем улицы Парижа или Вены.
показать весь комментарий
08.10.2020 20:26 Ответить
в Европарламенте знакомы с ситуацией в Кременчуге
Личный опыт путешествий показывает, шо далеко ещё не все, во всём мире знают, шо такое Украина...
...а с чего начинается Родина? -- с Кременчуга, вестимо! -- теперь будут знать, гады...*)
показать весь комментарий
08.10.2020 20:27 Ответить
почему гады?
показать весь комментарий
08.10.2020 20:37 Ответить
Потому ,что это они гады , банда мегабарыги кодломойши
показать весь комментарий
08.10.2020 20:44 Ответить
Бо незнание не освобождает от ответственности! *)
показать весь комментарий
08.10.2020 20:47 Ответить
Бывший премьер Литвы Кубилюс: в Европарламенте знакомы с ситуацией в Кременчуге, это тест на демократию - Цензор.НЕТ 7850
показать весь комментарий
08.10.2020 20:28 Ответить
Бывший премьер Литвы Кубилюс: в Европарламенте знакомы с ситуацией в Кременчуге, это тест на демократию - Цензор.НЕТ 7782
показать весь комментарий
08.10.2020 20:30 Ответить
Бывший премьер Литвы Кубилюс: в Европарламенте знакомы с ситуацией в Кременчуге, это тест на демократию - Цензор.НЕТ 1240
показать весь комментарий
08.10.2020 20:33 Ответить
)))
Хоча так і є, насправді.
показать весь комментарий
08.10.2020 20:36 Ответить
Бывший премьер Литвы Кубилюс: в Европарламенте знакомы с ситуацией в Кременчуге, это тест на демократию - Цензор.НЕТ 1546
показать весь комментарий
08.10.2020 20:39 Ответить
Ньюрьіги переплевьівают рьігов.
показать весь комментарий
08.10.2020 20:35 Ответить
Не той приклад для тесту ви обрали, дЄрьмократи.
показать весь комментарий
08.10.2020 20:35 Ответить
Уж не тебе цивилизованным государствам указывать, какой пример выбирать. Знай смотри, какой пример развитый мир выбирает и на ус себе мотай, тоталитараст.
показать весь комментарий
09.10.2020 06:14 Ответить
Дружиною командуй, а не мені вказуй. Второпав?
показать весь комментарий
09.10.2020 09:53 Ответить
Кременчук не хоче БПП
показать весь комментарий
08.10.2020 20:36 Ответить
А если бы Порошенко в свое время запретил бы Клоуну участвовать. Тебе бы это понравилось?
показать весь комментарий
08.10.2020 20:40 Ответить
Так он хотел , только не вышло .
показать весь комментарий
08.10.2020 20:42 Ответить
И как же выражалось его хотение?зесрань она такая -лишь бы перднуть
показать весь комментарий
08.10.2020 20:45 Ответить
Можно ссылочку на то, как "он хотел"?
показать весь комментарий
08.10.2020 20:47 Ответить
Как и ожидалось, никаких подтверждений тому, как "он хотел - ему не дали" нет. Странный узурпатор, кстати, которому что-то можно "не дать".
показать весь комментарий
08.10.2020 21:18 Ответить
Копчик - кость без мозга
показать весь комментарий
08.10.2020 20:52 Ответить
Пса нужно запретить в стране как компартию!
показать весь комментарий
08.10.2020 20:37 Ответить
А вот ОПЗЖ оставить. Классная партия!!!
показать весь комментарий
08.10.2020 20:39 Ответить
апполитично рассуждаешь, чесслово !

ОПЗЖ вновь дарит людям надежду на Новороссию, которую у людей украл Порошенко
показать весь комментарий
08.10.2020 20:51 Ответить
Бывший премьер Литвы Кубилюс: в Европарламенте знакомы с ситуацией в Кременчуге, это тест на демократию - Цензор.НЕТ 8812
показать весь комментарий
08.10.2020 20:40 Ответить
показать весь комментарий
08.10.2020 20:43 Ответить
Вот у Меркель нет хвабрик в параше, и у её семейных тоже нет. Меркель ежегодно приезжает в отпуск в Италию , где у неё нет жилья, и где она поселяется в отель.
Уже и не говорим, чтобы кто-то из Европейских президентов имел белый дом в козино.
У пэпы было 5 лет на свои обiцянки. Фсё закончилось одними лозунгами, если вы не забыли.
Ха-ха, мы и так живём в ЕС, только для этого должны были выехать! И на пэпыны лозунги не повелись.
показать весь комментарий
08.10.2020 21:27 Ответить
Виїхав? Задоволений? Ми за тебе раді. Ти втратив право голосу як на виборах, так і у праві коментування внутрішньоукраїнських справ)
показать весь комментарий
08.10.2020 21:37 Ответить
Это вам так только кажется.

внутрішньоукраїнських справ*** - Украина не ограничивается внутренними справами.
показать весь комментарий
08.10.2020 21:54 Ответить
Вы шо,оно ж ,намывая дупу итальянской бабушке,может ей такого про Пороха рассказать)))))
показать весь комментарий
08.10.2020 22:07 Ответить
Кожен заробляє гроші як може.
Проте обравши місцем проживання іншу країну- не йому нас повчати.
показать весь комментарий
08.10.2020 23:00 Ответить
та то припаханная ленка -у нее тут акков пять)
показать весь комментарий
08.10.2020 23:14 Ответить
Сумує людина за Україною, а як свою тугу виразити- не знає))
показать весь комментарий
08.10.2020 23:20 Ответить
"Проведя", вспомнила. Язык забывается, пардон.
показать весь комментарий
09.10.2020 16:46 Ответить
У вас методичка прокисла, хвабрики еще в 2014 арестовали
показать весь комментарий
09.10.2020 06:16 Ответить
Петя, у тебя скучное лицо, - тебе никто голосов не даст... Ну и текст, конечно, по-дебильному написан.
показать весь комментарий
08.10.2020 21:31 Ответить
П... вже близенько.
показать весь комментарий
08.10.2020 20:49 Ответить
Молодцы,Запад надо уже готовить к изгнанию зежабы)
показать весь комментарий
08.10.2020 20:47 Ответить
Давно пора снять розовые очки , и вы увидите недодиктатора и ворюг разворовавших всю вашу помощь
показать весь комментарий
08.10.2020 20:49 Ответить
Колишній прем'єр Литви Кубілюс: в Європарламенті знайомі з ситуацією в Кременчуці, це тест на демократію - Цензор.НЕТ 5039
показать весь комментарий
08.10.2020 20:51 Ответить
Та они видят,это нам ещё повезло,что англы считают
себя нам обязанными и Джонсон только сегодня познакомился с этим идиотом
показать весь комментарий
08.10.2020 20:53 Ответить
Колишній прем'єр Литви Кубілюс: в Європарламенті знайомі з ситуацією в Кременчуці, це тест на демократію - Цензор.НЕТ 3916
показать весь комментарий
08.10.2020 20:50 Ответить
Так у нас війна поки-що з расєєю, чи я щось плутаю?
показать весь комментарий
08.10.2020 21:33 Ответить
13 тис. - це разом з сєпарською мразотою! Ось кацап і спалився...
показать весь комментарий
08.10.2020 22:04 Ответить
Зэльцман, слышишь, что тебе умные евро-дядьки говорят?! Хотя, тебе фсбэшный дерьмак хрен даст услышать.
показать весь комментарий
08.10.2020 21:17 Ответить
То они еще не знают про Геническ))) Тут местные зебилы все полтора года в засос лобызались с бывшими комуняками, но пришло время выборов и комунякам места в списке не хватило))) Долго зебилы тасовали места в списке, в итоге пропустили сроки сдачи документов))) И как ни в чем не бывало подали документы на два дня позже и местная ТИК их зарегистрировала... Но тут дали о себе знать их бывшие корефаны из комуняк) Они подали в Херсонский административный суд и тот отменил регистрацию))) А сегодня уже Одесский апелляционный суд отменил решение Херсонского))) Причем на липовых основаниях)
показать весь комментарий
08.10.2020 21:30 Ответить
Прислали бы польских и литовских управляющих. Они же там все поголовно знают как надо быть процветающей демократией.
показать весь комментарий
08.10.2020 21:37 Ответить
уже зарегили партию на выборы
показать весь комментарий
08.10.2020 22:18 Ответить
Кременчугский НПЗ собственник коломойский. Значит и в самом городе хозяин коломойский.
показать весь комментарий
08.10.2020 23:40 Ответить
Зельцмано-коломойские мрази хуже и нахальнее мразей януковоща. Я это говорю хотя я за ПЕС никогда не голосовал и не буду голосовать.
показать весь комментарий
08.10.2020 23:45 Ответить
 
 