Из "Укроборонпрома" выделят два холдинга - военный и космический, каждый из которых будет работать отдельно

Работу государственного концерна Укроборонпром разделят на два отдельных холдинги ㅡ оборонительный и аэрокосмический. Так концерн хочет привлечь больше инвестиций.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Укроборонпрома.

Такие изменения заложены в с, - тратегии трансформации концерна, которую уже подали на утверждение Наблюдательному совету. Финальным этапом, как прогнозируют в стратегии, станет полная ликвидация Укроборонпрома и создание двух новых холдингов.

Оба холдинга станут корпоративными центрами. Предприятия, производящие вооружение и военную технику, ㅡ отойдут к оборонному холдингу. Также "оборонке" достанутся шесть отраслевых субхолдингов и спецэкспортеры.

В свою очередь аэрокосмический холдинг станет владельцем ряда авиастроительных предприятий.

В госконцерне говорят, что такое распределение поможет сотрудничать с частными компаниями из Украины и привлекать международные инвестиции.

