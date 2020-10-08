Из "Укроборонпрома" выделят два холдинга - военный и космический, каждый из которых будет работать отдельно
Работу государственного концерна Укроборонпром разделят на два отдельных холдинги ㅡ оборонительный и аэрокосмический. Так концерн хочет привлечь больше инвестиций.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Укроборонпрома.
Такие изменения заложены в с, - тратегии трансформации концерна, которую уже подали на утверждение Наблюдательному совету. Финальным этапом, как прогнозируют в стратегии, станет полная ликвидация Укроборонпрома и создание двух новых холдингов.
Оба холдинга станут корпоративными центрами. Предприятия, производящие вооружение и военную технику, ㅡ отойдут к оборонному холдингу. Также "оборонке" достанутся шесть отраслевых субхолдингов и спецэкспортеры.
В свою очередь аэрокосмический холдинг станет владельцем ряда авиастроительных предприятий.
В госконцерне говорят, что такое распределение поможет сотрудничать с частными компаниями из Украины и привлекать международные инвестиции.
Він запропонував: "З "Укроборонпрому" виділять два холдинги - військовий і космічний, кожен з яких працюватиме окремо".
- Так ось - створення жодного холдингу в Україні не принесло користі ні державі, ні галузям в яких він створювався, ні процвітанню підприємств, які включалися в нього, ні працівникам. Жодної користі - лише шкода!
- Досвід показує, що за ідеєю створення холдингів відкриваються ворота для втрати власності і керованості в галузі за наступним ланцюгом: холдинг-його корпоратизація-прихватизація за безцінь- високі ціни на продукцію (при низькій якості на саму продукцію)-повна втрата конкурентноздатності галуззю! І прослідкувати ДУЖЕ НАГЛЯДНО знищення не лише самої вугільної галузі, а й подальших споживачів та значного збільшення витрат бюджету!
Всі можуть дуже легко пересвідчитися вищесказаному на прикладі всіх створюваних в Україні холдингів у вугільній галузі за схемою -"холдинг -корпоратизація-приватизація"... а вугілля закупляємо за кордоном, власні шахти закриваємо,шахтарів - на вулицю (в формування ЛДНР) а новітні власники шахт (типу ахмєток) гонять вугілля за захмарними цінами на вугілля для електроенергетики, добиваються зниження генерації дешевої е/енергії в системі АЕС, підвищують тарифи на е/енергію для промисловості, бюджетних організацій і побутових споживачів!
-Якщо Уруський не здатний до аналізу -йому в Уряді - НЕ місце!
-Якщо здатний, але пропихає шкідливі перетворення - його місце в тюрмі!
В умовах війни галузі оборонпрому потрібна жорстка керованість напряму Урядом, вміле планування замовлень, виходячи з потреб фронту і перспектив, повне фінансування замовлень і щоденний контроль військових приймальників за якістю та кількістю виробленої продукції, та її поставками на фронт. На це здатні Холдинги чи наступні бариги-власники? Та після схеми, запропонованої Уруським, контролювати треба буде ще й нових власників (правда - всі вони будуть в обоймі з нинішньою владою і куватимуть не перемогу України, а монету у власну кишеню)!
-Та люба реорганізіція управління в любій сфері потребує часу, і приводить до суматохи на час її проведення, частково паралічу в ритмі виробництва. А чи допустимо це під час війни в сфері оборонпрому.
-Згадайте - а недавні шухер, та наступна реорганізація, зміна підпорядкування, зміна керівництвам авіабудівної галузі привели до розробки хоча б одного нового типу літака, чи випуску та продаж хоча б одного, не кажучи про десятки-сотні з вже розроблених (спроектованих), чи які випускалися масово і мають попит на ринку?
-Крилов : "как ви нє садітєсь, а в музиканти нє годітесь"
-Народ: "Коли собаці нічого робити - то яйця лиже!"
-Аналітики: "Жодна!!! з проведених нинішньою владою реформ і реорганізацій не дала позитиву, а лише збитки для держави, та господарюючих суб'єктів (ВВП країни невпинно ж скорочується), а також до попрання існуючих в Констиртуції прав людей!"
Helgi Sharp
"НАФТОГАЗ": БИТВА ТИТАНОВ.
"Монобольшинство на двоих. Для чего Коломойский шантажирует Зеленского."
"Минус 75 миллиардов: что показал аудит Нафтогаза и кто понесёт наказание."
Это два сегодняшних заголовка в УПячке. На первый взгляд, публикации между собой не связаны. Но это первый взгляд.
В первой статье речь идёт о шантаже, к которому владелец шестого президента прибегает для того, чтобы держать последнего в управляемом состоянии. Во второй - о "многомиллиардных нарушениях" Нафтогаза , где источник информации - неопубликованный аудиторский отчёт.
Налицо предвыборное обострение борьбы вокруг крупнейшей украинской госкомпании. Которое имеет простое объяснение: политика и деньги. Но больше - деньги. Теперь по порядку.
При пятом президенте и после начала реформ, крупнейший налогоплательщик и наполнитель бюджета стал транспарентной компанией, на которую практически невозможно оказывать влияние. Хотя при Яныке "Нафтогаз" не наполнял бюджет, а поглощал.
Времена изменились, в результате чего была выстроена система управления, в значительной мере предохраняющая от разворовывания денег. Более того, начался решаться вопрос долгов, которые накапливались годами: за газ, который использовали, но за который не платили; за газ, отобранный без договоров; за разницу в реальной цене на газ и в тарифах за тепло; за неэффективный менеджмент на ТЭЦ, ТКЭ etc.
Все эти долги вместе составляют более 100 млрд грн! Солидные деньги. Вопрос долгов не решался годами, и только сейчас появилась возможность сдвинуть эту глыбу с места. Через законодательство (как в случае с долгами "Укрнафты") или через честный аудит. Это означает, что эти долги кому-то придётся заплатить. Но расставаться с деньгами никому не хочется - проще вернуть времена, когда "Нафтогаз" был кормушкой.
Поэтому вырисовывается картина, при которой программа-минимум - не допустить решения вопроса с долгами, оставить ситуацию как есть. Если не воровать, то хотя бы продолжать не платить. Та же коррупция, вид сбоку. Для этого ДОЛЖНИКАМИ разворачиваются информкампании про "неэффективный менеджмент" и "космические убытки", которых не существует в природе. Именно поэтому выводы профессионального аудита не учитывают, а принимают во внимание слитые в прессу выводы Госаудитслужбы, часто работающей по принципу "чего изволите?" Как показывает практика, суды и независимые экспертизы отправляют в никуда этот проверочный спам.
Программа-максимум - уничтожить корпоративное управление, которое защищает "Нафтогаз" и которое делают виновным в повышении цен на газ в публичном пространстве. Хотя цена не становится "выше". Она становится "другой": летом - меньше, зимой - больше.
Эксперты утверждают, что все это делается под политический заказ. А огромные цифры "убытков" не вяжутся с ситуацией, когда официально говорится, что Нафтогаз - налогоплательщик номер один. Тем более, что нынешний Нафтогаз представляет собой разительный контраст с тем Нафтогазом, который был до 2015 года - официально убыточным, с огромными долгами. МВФ постоянно указывал, что эти долги генерируют дефицит бюджета. Сейчас такого нет. Но происходят попытки поставить на ключевые госпредприятия "своих людей".
И последнее. Для того, чтобы Нафтогаз работал хорошо и получал прибыль, нужно продолжать рыночные реформы. А также, чтобы никто не зарабатывал деньги на долгах, которые Нафтогаз получить не может.
Все это сводится к ещё одному важному фигуранту - северному соседу. Который только и ждёт повода, чтобы снести Коболева и тоже завести своих людей в НАК. Тогда и "Северный поток" пойдёт легче, и контракты с Газпромом можно будет улучшить. Так что если в срач вокруг аудита НАКа включатся медиаресурсы Медведчука - к гадалке не ходи, так оно и есть. Что тут сказать... Держись, Нафтогаз - не подставляйся. Так как будут тебя бить в ближайшее время и свои и чужие.