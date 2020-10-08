РУС
Зеленский на встрече с крупнейшими инвесторами в ОВГЗ: "Национальный банк был, есть и останется независимым"

В рамках официального визита в Великобританию Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями крупнейших инвесторов в украинские государственные ценные бумаги.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Мы делаем все для вашей защиты, уверенности, развития потенциала и новых проектов", - сказал Зеленский, обращаясь к инвесторам.

Президент отметил, что распространение COVID-19 стало вызовом как для мировой, так и для украинской экономики. В то же время правительство Украины прогнозирует, что в этом году наша экономика сократится на 4,8%, а в следующем году ожидается существенное восстановление - до 4,6%.

"Мы рассчитываем, что экономически Украина будет более устойчивой, чем другие страны, поскольку ключевые отрасли, в частности агропромышленность и ИТ, подверглись меньшему удару и будут способствовать восстановлению экономики", - отметил он.

Зеленский отметил, что сверхважной для Украины является поддержка международных партнеров.

"Мы благодарны МВФ, ЕС и Всемирному банку за финансовые пакеты поддержки для нашего государства и поддержку важных реформ в Украине", - отметил Президент.

Зеленский отметил, что Украина последовательно реализует все реформы, согласованные Меморандумом с МВФ. В частности, либерализованы рынок газа для частных потребителей и введен прозрачный рынок сельскохозяйственных земель.

Президент подчеркнул, что с момента назначения нового председателя НБУ продолжает проводить взвешенную монетарную политику для обеспечения макроэкономической стабильности.

"Национальный банк был, есть и останется независимым", - заверил Зеленский.

Зеленский Владимир (21993) НБУ (4847) инвесторы (334)
Топ комментарии
+9
А ножкою топнув?
08.10.2020 21:11 Ответить
+9
(аж припукнув)
08.10.2020 21:18 Ответить
+7
Хорошо что у нас не внешнее управление, а то пришлось бы Коломойского выдавать
08.10.2020 21:11 Ответить
Хорошо что у нас не внешнее управление, а то пришлось бы Коломойского выдавать
08.10.2020 21:11 Ответить
Зеленский нагло врет, наглейшим образом. Все национальные банки во всех странах подчинены ФРС, Трамп вроде отделился недавно, но это не точно. Так что сейчас то время, когда власти верить нельзя, ни единому слову верить нельзя и опасно.
08.10.2020 21:20 Ответить
Должен быть тотальный контроль за МЕГАВОРЮГАМИ ! КЛОУН БРЕШИТ, всегда .Ему верить , себя не уважать !
08.10.2020 21:30 Ответить
А ножкою топнув?
08.10.2020 21:11 Ответить
(аж припукнув)
08.10.2020 21:18 Ответить
Зеленский на встрече с крупнейшими инвесторами в ОВГЗ: "Национальный банк был, есть и останется независимым" - Цензор.НЕТ 812
08.10.2020 22:02 Ответить
мы уже давно независимы- от всего, ничего от нас не зависит
08.10.2020 21:11 Ответить
Зеленський, Ходжа Насреддін колись сказав: "Скільки не кричи "Халва!", в роті солодко не стане...". Тобі вже остаточно перестали вірить...
08.10.2020 21:12 Ответить
Зеленский на встрече с крупнейшими инвесторами в ОВГЗ: "Национальный банк был, есть и останется независимым" - Цензор.НЕТ 8297
08.10.2020 22:05 Ответить
Знатную пирамиду из ОВГЗ создали ЗЕленые жулики и казнакрады. Мавроди плачет от зависти.
08.10.2020 21:13 Ответить
Таки да. И проценты снова пошли вверх. И только за последние дни снова заняли 10 млрд. Хреновы наркоманы. А ведь придётся все отдавать.
08.10.2020 22:07 Ответить
Ніби вони повірять залежному від олігарха президентові.
08.10.2020 21:15 Ответить
Мы делаем все для вашей защиты, уверенности, развития потенциала и новых проектов", - сказал Зеленский, обращаясь к инвесторам. не ну это уже перебор, как это сделаете всё, а как же няня каждому инвестору, почему о нянях не словом
08.10.2020 21:15 Ответить
Це все фігня.Ніхто сюди реально не приїде інвестувати.В нас в Києві сидять московські агенти.
08.10.2020 21:18 Ответить
Коли регулятор втрачає незалежність іноземці швидко на це реагують і виводять капітал,гроші інвесторів як відомо ******* тишу а навколо НБУ регулярні скандали відбуваються.
08.10.2020 21:21 Ответить
Зеленый пройдоха решил британцев охмурить.. Большой куш сорвать.
08.10.2020 21:22 Ответить
Британцы наверное обстановку лучше знают в Украине чем шмаркля. Так что они только посмеиваются.
08.10.2020 21:22 Ответить
там ще про це не забули...
Зеленский на встрече с крупнейшими инвесторами в ОВГЗ: "Национальный банк был, есть и останется независимым" - Цензор.НЕТ 7446
08.10.2020 21:27 Ответить
Стало вдруг интересно -- от чего и от кого не зависим Нац. Банк Украины?
...в смысе, к кому обращаться, шо б вложиться, нажиться, поделиться и смыться?
08.10.2020 21:25 Ответить
Зеленский на встрече с крупнейшими инвесторами в ОВГЗ: "Национальный банк был, есть и останется независимым" - Цензор.НЕТ 5901
08.10.2020 21:27 Ответить
Врешь, тело. Впрочем, как всегда. И как всегда очень тупо, Митенька.
08.10.2020 22:04 Ответить
Щось в тебе від НКВДістів є, і від Шарікова, і не зрозумію чого більше.
08.10.2020 21:40 Ответить
От саме через переслідування Гонтаревої та Рожкової, які врятували Україну від дефолту, бубочці ніхто не повірить.
До речі ...
Гонтарева увійшла до списку найвпливовіших жінок світу 2019 року за версією https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%BB_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%81 Financial Times .
З 1 жовтня 2018 року Гонтарєва викладає у Інституті міжнародних відносин https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA Лондонської школи економіки .
08.10.2020 21:40 Ответить
Осталось дебилам мозги вправить, чтобы не жрали что не попадя. Т.е. не выбирали бы дерьмо. А то нажрутся всякого дерьма и дрыщут, а виноват во всем доктор, что у него уколы болючие и лекарство горькое.
08.10.2020 22:12 Ответить
Зеленский на встрече с крупнейшими инвесторами в ОВГЗ: "Национальный банк был, есть и останется независимым" - Цензор.НЕТ 1223
08.10.2020 21:34 Ответить
ага, независимый от всех кроме хотелок зели, иначе зачем менять руководство если он и был независимый, теперь не будет...
08.10.2020 21:43 Ответить
Очередная сцанина в очи!

"ПриватБанк" по указке власти незаконно заблокировал средства, выделенные "ЕС" на ведение избирательной кампании

https://censor.net/ru/news/3223707
08.10.2020 22:54 Ответить
Зеленский на встрече с крупнейшими инвесторами в ОВГЗ: "Национальный банк был, есть и останется независимым" - Цензор.НЕТ 2662
08.10.2020 21:44 Ответить
Зеленский на встрече с крупнейшими инвесторами в ОВГЗ: "Национальный банк был, есть и останется независимым" - Цензор.НЕТ 8689
08.10.2020 21:50 Ответить
Нацбанк был, есть, и будет есть!
08.10.2020 22:16 Ответить
Зеленский на встрече с крупнейшими инвесторами в ОВГЗ: "Национальный банк был, есть и останется независимым" - Цензор.НЕТ 6686
08.10.2020 22:17 Ответить
На чорне - біле. Нічого нового.
08.10.2020 22:52 Ответить
Так він бреше ! Але ж подивіться, як він падлюка -- артистично бреше !
08.10.2020 23:13 Ответить
Всё верно сказал.
09.10.2020 08:22 Ответить
 
 