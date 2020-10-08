Зеленский на встрече с крупнейшими инвесторами в ОВГЗ: "Национальный банк был, есть и останется независимым"
В рамках официального визита в Великобританию Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями крупнейших инвесторов в украинские государственные ценные бумаги.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Мы делаем все для вашей защиты, уверенности, развития потенциала и новых проектов", - сказал Зеленский, обращаясь к инвесторам.
Президент отметил, что распространение COVID-19 стало вызовом как для мировой, так и для украинской экономики. В то же время правительство Украины прогнозирует, что в этом году наша экономика сократится на 4,8%, а в следующем году ожидается существенное восстановление - до 4,6%.
"Мы рассчитываем, что экономически Украина будет более устойчивой, чем другие страны, поскольку ключевые отрасли, в частности агропромышленность и ИТ, подверглись меньшему удару и будут способствовать восстановлению экономики", - отметил он.
Зеленский отметил, что сверхважной для Украины является поддержка международных партнеров.
"Мы благодарны МВФ, ЕС и Всемирному банку за финансовые пакеты поддержки для нашего государства и поддержку важных реформ в Украине", - отметил Президент.
Зеленский отметил, что Украина последовательно реализует все реформы, согласованные Меморандумом с МВФ. В частности, либерализованы рынок газа для частных потребителей и введен прозрачный рынок сельскохозяйственных земель.
Президент подчеркнул, что с момента назначения нового председателя НБУ продолжает проводить взвешенную монетарную политику для обеспечения макроэкономической стабильности.
"Национальный банк был, есть и останется независимым", - заверил Зеленский.
