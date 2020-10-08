РУС
3 313 11

Без Цензуры в прямом эфире: Отменят ли выборы? / Снова на карантин? / Что там в Кыргызстане и Азербайджане? ВИДЕО

Новый рекорд заболеваемости Ковидом - как ситуация вышла из-под контроля и повлияет ли вирус на выборы? Кто теперь власть в Кыргызстане? И что происходит в Азербайджане?

Присоединяйтесь к обсуждению сегодня в традиционное время, в 21.30, к традиционным посиделкам "Без цензуры".

- Сколько на самом деле в Украине больных коронавирусом, глядя на то, что мы на 109 месте по уровню тестов на 1000 человек?
- Захочет власть отменить местные выборы под коронавирусный шумок?
- Иммунитет к здоровому смыслу. Почему больных становится все больше, а люди как забивали маски и дистанцию, так и забивают?

И к делам международным:

- Страна восстаний. Что произошло в Кыргызстане? И кто теперь там власть?

- Война за Нагорный Карабах. Что происходит между Азербайджаном и Арменией?

Поддержите нас лайком, комментарием и подпиской. А еще - проверьте настройки уведомлений, потому что есть подозрение, что ютуб начал их отключать и скручивать нам просмотры! А это, как вы понимаете, нечестно и не очень приятно.

Давайте отвоевывать украинское инфопространство вместе!

Автор: 

цензура (1338) Данилюк-Ярмолаева Марина (357) Буткевич Богдан (436)
Топ комментарии
+2
«Українізація України»-подібну гидоту могли вигадати тільки вороги. Деокупація України-ось як треба казати.
09.10.2020 12:50 Ответить
09.10.2020 12:50 Ответить
+1
08.10.2020 21:46 Ответить
08.10.2020 21:46 Ответить
+1
це доводить, що російська не належить до слов'янських мов.
09.10.2020 06:44 Ответить
09.10.2020 06:44 Ответить
найкраща, у всіх відношеннях!
08.10.2020 21:42 Ответить
08.10.2020 21:42 Ответить
08.10.2020 21:46 Ответить
08.10.2020 21:46 Ответить
Естафета почалася перший побіг ********** Киргистану, слідуючий кровавий бацька, зенелох, фуйло і інші убогі.
09.10.2020 05:39 Ответить
09.10.2020 05:39 Ответить
Гарна дивчина! Жалко ничего не понимаю. Что доказывает, что украинский и русский - разные языки. Дякую кто прочел.
09.10.2020 02:30 Ответить
09.10.2020 02:30 Ответить
це доводить, що російська не належить до слов'янських мов.
09.10.2020 06:44 Ответить
09.10.2020 06:44 Ответить
До яких же мов вона належить?
Чи це ти так, аби ляпнути?
09.10.2020 08:19 Ответить
09.10.2020 08:19 Ответить
Російська мова -це есперанто. Штучно виведений продукт, тому і стоїть окремо.
09.10.2020 12:52 Ответить
09.10.2020 12:52 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25710319.html Матюки перетворюють тебе на москаля

В буквальному сенсі:

Без Цензури в прямому ефірі: Чи скасують вибори? / Знову на карантин? / Що там у Киргизстані та Азербайджані? - Цензор.НЕТ 7194
09.10.2020 09:29 Ответить
09.10.2020 09:29 Ответить
«Українізація України»-подібну гидоту могли вигадати тільки вороги. Деокупація України-ось як треба казати.
09.10.2020 12:50 Ответить
09.10.2020 12:50 Ответить
відмінять, зєлєбобікам світить позор
09.10.2020 10:45 Ответить
09.10.2020 10:45 Ответить
 
 