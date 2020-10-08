Без Цензуры в прямом эфире: Отменят ли выборы? / Снова на карантин? / Что там в Кыргызстане и Азербайджане? ВИДЕО

Новый рекорд заболеваемости Ковидом - как ситуация вышла из-под контроля и повлияет ли вирус на выборы? Кто теперь власть в Кыргызстане? И что происходит в Азербайджане?

- Сколько на самом деле в Украине больных коронавирусом, глядя на то, что мы на 109 месте по уровню тестов на 1000 человек?

- Захочет власть отменить местные выборы под коронавирусный шумок?

- Иммунитет к здоровому смыслу. Почему больных становится все больше, а люди как забивали маски и дистанцию, так и забивают?

И к делам международным:

- Страна восстаний. Что произошло в Кыргызстане? И кто теперь там власть?

- Война за Нагорный Карабах. Что происходит между Азербайджаном и Арменией?

