Без Цензуры в прямом эфире: Отменят ли выборы? / Снова на карантин? / Что там в Кыргызстане и Азербайджане? ВИДЕО
Новый рекорд заболеваемости Ковидом - как ситуация вышла из-под контроля и повлияет ли вирус на выборы? Кто теперь власть в Кыргызстане? И что происходит в Азербайджане?
Присоединяйтесь к обсуждению сегодня в традиционное время, в 21.30, к традиционным посиделкам "Без цензуры".
- Сколько на самом деле в Украине больных коронавирусом, глядя на то, что мы на 109 месте по уровню тестов на 1000 человек?
- Захочет власть отменить местные выборы под коронавирусный шумок?
- Иммунитет к здоровому смыслу. Почему больных становится все больше, а люди как забивали маски и дистанцию, так и забивают?
И к делам международным:
- Страна восстаний. Что произошло в Кыргызстане? И кто теперь там власть?
- Война за Нагорный Карабах. Что происходит между Азербайджаном и Арменией?
