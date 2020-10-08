РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4090 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
1 269 13

ОБСЕ готова быть на Донбассе посредником, но не арбитром, - председатель миссии Чевик

ОБСЕ готова быть на Донбассе посредником, но не арбитром, - председатель миссии Чевик

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ готова содействовать дальнейшей координации между сторонами конфликта на Востоке Украины для достижения мирного урегулирования, однако миссия "не может стать арбитром".

Об этом председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик заявил во время своего обращения к Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"СММ может поддержать дальнейшую координацию между сторонами в рамках своей функции содействия диалогу, если стороны этого попросят. Однако СММ не может стать арбитром", - подчеркнул Чевик.

Глава миссии ОБСЕ напомнил, что ряд мероприятий, согласованных трехсторонних контактной группой огня 22 июля, все еще остаются нереализованными.

Читайте на Цензор.НЕТ: Крупные пожары на Луганщине были умышленно вызваны российскими вооруженными формированиями: Украина в ОБСЕ. ФОТОрепортаж

Он отметил, что недавнее снижение уровня насилия на Донбассе после принятия ТКГ дополнительных мер по усилению режима прекращения огня еще раз демонстрирует, что "при наличии политической воли можно достичь конкретных результатов на местах". По его словам, после начала действия дополнительных мероприятий 27 июля ни один гражданский не был убит или ранен в результате обстрелов или перестрелок.

Также на Цензор.НЕТ: На оккупированной Луганщине подорвались женщина с 11-летним сыном, - миссия ОБСЕ

В то же время председатель миссии СММ сообщил, что до сих пор остаются ограничения, наложенные на линии соприкосновения подконтрольными России вооруженными формированиями, что существенно препятствует перемещению миссии в районы, которые не контролируются правительством Украины. Этот факт, а также постоянные ограничения свободы передвижения, преимущественно в неподконтрольных правительству районах, и обстрелы и "глушение" беспилотников, значительно ограничивает возможности миссии по мониторингу и отчетности о ситуацию с безопасностью.

Автор: 

ОБСЕ (4899) Донбасс (26966) Чевик Ясар Халит (20)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
На хрен это парашенское ОБЭСЭ. Только войска ООН или НАТО.
показать весь комментарий
08.10.2020 21:58 Ответить
+7
ОБСЕ в Нагорном Карабахе 30 лет в Белорусии заседали , - Пока не пришел Арбитр и Посредник Эрдоган.
показать весь комментарий
08.10.2020 22:00 Ответить
+4
Посередником між нападником та жертвою ?
показать весь комментарий
08.10.2020 21:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На хрен это парашенское ОБЭСЭ. Только войска ООН или НАТО.
показать весь комментарий
08.10.2020 21:58 Ответить
ОБСЕ готова быть на Донбассе посредником, но не арбитром, - председатель миссии Чевик - Цензор.НЕТ 6960
показать весь комментарий
08.10.2020 22:33 Ответить
Посередником між нападником та жертвою ?
показать весь комментарий
08.10.2020 21:58 Ответить
ОБСЕ в Нагорном Карабахе 30 лет в Белорусии заседали , - Пока не пришел Арбитр и Посредник Эрдоган.
показать весь комментарий
08.10.2020 22:00 Ответить
В нас є один тіпок па срєдінє тиліпається, ********** начеб то....
показать весь комментарий
08.10.2020 22:02 Ответить
Трусливые подхалимы диктатора путлера
показать весь комментарий
08.10.2020 22:03 Ответить
Кхмм.., словами сослуживца - Общество Бесполезных Слепых Ездунов.
показать весь комментарий
08.10.2020 22:06 Ответить
ОБСЕ готова быть на Донбассе посредником, но не арбитром, - председатель миссии Чевик - Цензор.НЕТ 8467
показать весь комментарий
08.10.2020 22:21 Ответить
Було б менше "посредников", може б вже визволили хоч Донбас, треба вчитись у деяких інших країн, які визволяють свою територію.
показать весь комментарий
08.10.2020 22:35 Ответить
Баю баюшки баю....ОБСЕ)
показать весь комментарий
08.10.2020 22:42 Ответить
Посредник это тот кто приводит к диалогу две стороны на что ОБСЕ не имеет полномочий.Так что ОБСЕ как бы оно не изворачивалось является нерадивым арбитром который подсчитывает нарушения но не обявляет кто начал и чем.А это уже должна нет обязана быть дисквалификация такого арбитра.
показать весь комментарий
08.10.2020 22:44 Ответить
P.S.,,Должна быть,, а кем теперь уже как минимум 5 лет она есть?
показать весь комментарий
08.10.2020 22:46 Ответить
да вас глухих, слепых нахер гнать от туда надо. толку там от вас? москалей туда сексотов понабирали. сборище непонятно кого для ****** денег...
показать весь комментарий
09.10.2020 10:53 Ответить
 
 