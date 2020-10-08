ОБСЕ готова быть на Донбассе посредником, но не арбитром, - председатель миссии Чевик

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ готова содействовать дальнейшей координации между сторонами конфликта на Востоке Украины для достижения мирного урегулирования, однако миссия "не может стать арбитром".

Об этом председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик заявил во время своего обращения к Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"СММ может поддержать дальнейшую координацию между сторонами в рамках своей функции содействия диалогу, если стороны этого попросят. Однако СММ не может стать арбитром", - подчеркнул Чевик.

Глава миссии ОБСЕ напомнил, что ряд мероприятий, согласованных трехсторонних контактной группой огня 22 июля, все еще остаются нереализованными.

Он отметил, что недавнее снижение уровня насилия на Донбассе после принятия ТКГ дополнительных мер по усилению режима прекращения огня еще раз демонстрирует, что "при наличии политической воли можно достичь конкретных результатов на местах". По его словам, после начала действия дополнительных мероприятий 27 июля ни один гражданский не был убит или ранен в результате обстрелов или перестрелок.

В то же время председатель миссии СММ сообщил, что до сих пор остаются ограничения, наложенные на линии соприкосновения подконтрольными России вооруженными формированиями, что существенно препятствует перемещению миссии в районы, которые не контролируются правительством Украины. Этот факт, а также постоянные ограничения свободы передвижения, преимущественно в неподконтрольных правительству районах, и обстрелы и "глушение" беспилотников, значительно ограничивает возможности миссии по мониторингу и отчетности о ситуацию с безопасностью.