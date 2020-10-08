РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8879 посетителей онлайн
Новости
1 112 12

Расширять Нормандский формат не обязательно, но Лондон мог бы помочь, - Ермак

Расширять Нормандский формат не обязательно, но Лондон мог бы помочь, - Ермак

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак не видит обязательной необходимости в изменении состава участников Нормандского формата по урегулированию ситуации на Донбассе. Но считает, что та же Великобритания могла бы помогать в процессе урегулирования.

Об это он сказал в ходе дискуссии в Королевском институте международных отношений Chatham House (Великобритания), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В урегулировании конфликта, войны на Донбассе необязательно менять формат, необязательно добавлять. Сегодня у нас уже есть и практика, и результаты работы формата (Нормандского – ИФ) в том составе, в котором он есть. Поэтому я не думаю, что это путь. Но абсолютно уверен, и это тоже обсуждалось, о роли Великобритании непосредственно в помощи по урегулированию конфликта на востоке Украины", - сказал Ермак.

Также на Цензор.НЕТ: Мы привезли из Великобритании 2,5 млрд фунтов стерлингов, - Зеленский

Автор: 

Великобритания (5142) Донбасс (26966) нормандская четверка (1596) Ермак Андрей (1314)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Д'ерьмак , без твоей помощи Украина разберётся , консерва гебнявая! Расскажи лучше , как твой брат , убиенный Порошенко воскрес ?
показать весь комментарий
08.10.2020 22:17 Ответить
+5
Не можу зрозуміти як в Конституції виписані повноваження ГОЛОВИ ОФІСУ? Хто керує державою?
показать весь комментарий
08.10.2020 22:21 Ответить
+3
Розширювати Нормандський формат не обов'язково, але Лондон міг би допомогти, - Єрмак - Цензор.НЕТ 1243
показать весь комментарий
08.10.2020 22:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Д'ерьмак , без твоей помощи Украина разберётся , консерва гебнявая! Расскажи лучше , как твой брат , убиенный Порошенко воскрес ?
показать весь комментарий
08.10.2020 22:17 Ответить
Блєать, хто тебе питає і хто ти такий, мудєнь?
показать весь комментарий
09.10.2020 06:24 Ответить
Так куля-то гімняна була, тільки заляпала.
показать весь комментарий
09.10.2020 07:33 Ответить
Ермака, как реального агента пуйла в Украине, естественно устраивает нормандский формат и его нулевые результаты в деле возвращения оккупированных территорий на Донбассе.
Главное, что оккупация рашкой украинского Донбасса продолжается и поэтому ничего не нужно менять, по мнению агента пуйла Ермака.
показать весь комментарий
08.10.2020 22:19 Ответить
Выс...алось(((((((
показать весь комментарий
08.10.2020 22:20 Ответить
Не можу зрозуміти як в Конституції виписані повноваження ГОЛОВИ ОФІСУ? Хто керує державою?
показать весь комментарий
08.10.2020 22:21 Ответить
Кухарка офiса керує державою
показать весь комментарий
08.10.2020 22:24 Ответить
https://zik.ua/news/ludyna/vidomyi_satyryk_odesyt_mykhailo_zhvanetskyi_prypyniaie_kontsertnu_diialnist_983093 Відомий сатирик-одесит Михайло Жванецький припиняє концертну діяльність ,наверное Кравчук заберёт его в свою команду по переговорам по Донбассу и по передаче острова Тузла Украине
показать весь комментарий
08.10.2020 22:22 Ответить
Ермак, - в туалете ОП освежители воздуха закончились, - бздит кацапским дерьмом
показать весь комментарий
08.10.2020 22:27 Ответить
Розширювати Нормандський формат не обов'язково, але Лондон міг би допомогти, - Єрмак - Цензор.НЕТ 1243
показать весь комментарий
08.10.2020 22:29 Ответить
Хто это такой -Ермак? Это не тот шо должен следить у Осла за подгузниками?
показать весь комментарий
08.10.2020 23:11 Ответить
 
 