Расширять Нормандский формат не обязательно, но Лондон мог бы помочь, - Ермак

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак не видит обязательной необходимости в изменении состава участников Нормандского формата по урегулированию ситуации на Донбассе. Но считает, что та же Великобритания могла бы помогать в процессе урегулирования.

Об это он сказал в ходе дискуссии в Королевском институте международных отношений Chatham House (Великобритания), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В урегулировании конфликта, войны на Донбассе необязательно менять формат, необязательно добавлять. Сегодня у нас уже есть и практика, и результаты работы формата (Нормандского – ИФ) в том составе, в котором он есть. Поэтому я не думаю, что это путь. Но абсолютно уверен, и это тоже обсуждалось, о роли Великобритании непосредственно в помощи по урегулированию конфликта на востоке Украины", - сказал Ермак.

