Франция и Германия готовятся ввести санкции в отношении 9 лиц, связанных с отравлением Навального, - СМИ
Франция и Германия определились с санкциями, которые станут реакцией на отравление российского оппозиционера Алексея Навального. В него могут включить девять человек.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает французская газета Le Monde.
"Список содержит имена девяти человек", - пишет газета, ссылаясь на собственные источники.
По данным издания, речь идет, в частности, о сотрудниках администрации президента и силовых ведомств. Под санкции также попадет Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии, в котором в советское время был разработан яд "Новичок".
При этом издание не исключает, что Москва "может принять ответные меры".
"Этот список, который предполагает замораживание банковских счетов и запрет на поездки в Европу, будет обсуждаться на заседании в Брюсселе 12 октября", - говорится в сообщении.
Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находился в коме.
Точный диагноз политика не называли, однако предполагали, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждала что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.
22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".
7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.
23 сентября Навального выписали из берлинской клиники "Шарите", в которой он провел 32 дня, 24 из них - в реанимации. Врачи считают, что возможно его полное выздоровление, хотя и не берутся пока оценивать долгосрочные последствия отравления.
Пока Навальный был в коме в Германии, в России арестовали его квартиру по иску "повара Путина" Пригожина.
Сам российский оппозиционер считает, что за его отравлением стоит Путин.
у кого они серьознее у ес, которая не воюет с россией или у украины?
вот где позор зарыт.
может просветлеет
Лично я понимаю под санкциями это заморозка всех кацапских счетов и наложения ареста на недвижимое имущество в заморских странах.Ведь там держат свои активы именно те кто имеет влияние на политику кацапии а не те кто на боярышник сдают бутылки.А если и это непоможет то исключить кацапию из мировой эллектронной банковской системы.
Вот это санкции а не то что сейчас просходит.
Последние 10 лет мир ума сходит - ползущая дегрдация во всех сферах.
- саме тому , в неї , і немає жодних шансів ...
Так может лучше их привлечь к суду, если есть доказательства, что травили.