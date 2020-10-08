Франция и Германия готовятся ввести санкции в отношении 9 лиц, связанных с отравлением Навального, - СМИ

Франция и Германия определились с санкциями, которые станут реакцией на отравление российского оппозиционера Алексея Навального. В него могут включить девять человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает французская газета Le Monde.

"Список содержит имена девяти человек", - пишет газета, ссылаясь на собственные источники.

По данным издания, речь идет, в частности, о сотрудниках администрации президента и силовых ведомств. Под санкции также попадет Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии, в котором в советское время был разработан яд "Новичок".

При этом издание не исключает, что Москва "может принять ответные меры".

"Этот список, который предполагает замораживание банковских счетов и запрет на поездки в Европу, будет обсуждаться на заседании в Брюсселе 12 октября", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Навальный: Санкции против всей России не работают, нужны точечные меры против Путина и его окружения

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находился в коме.

Точный диагноз политика не называли, однако предполагали, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждала что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.

23 сентября Навального выписали из берлинской клиники "Шарите", в которой он провел 32 дня, 24 из них - в реанимации. Врачи считают, что возможно его полное выздоровление, хотя и не берутся пока оценивать долгосрочные последствия отравления.

Пока Навальный был в коме в Германии, в России арестовали его квартиру по иску "повара Путина" Пригожина.

Сам российский оппозиционер считает, что за его отравлением стоит Путин.