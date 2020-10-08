РУС
Франция и Германия готовятся ввести санкции в отношении 9 лиц, связанных с отравлением Навального, - СМИ

Франция и Германия определились с санкциями, которые станут реакцией на отравление российского оппозиционера Алексея Навального. В него могут включить девять человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает французская газета Le Monde.

"Список содержит имена девяти человек", - пишет газета, ссылаясь на собственные источники.

По данным издания, речь идет, в частности, о сотрудниках администрации президента и силовых ведомств. Под санкции также попадет Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии, в котором в советское время был разработан яд "Новичок".

При этом издание не исключает, что Москва "может принять ответные меры".

"Этот список, который предполагает замораживание банковских счетов и запрет на поездки в Европу, будет обсуждаться на заседании в Брюсселе 12 октября", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Навальный: Санкции против всей России не работают, нужны точечные меры против Путина и его окружения

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находился в коме.

Точный диагноз политика не называли, однако предполагали, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждала что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.

23 сентября Навального выписали из берлинской клиники "Шарите", в которой он провел 32 дня, 24 из них - в реанимации. Врачи считают, что возможно его полное выздоровление, хотя и не берутся пока оценивать долгосрочные последствия отравления.

Пока Навальный был в коме в Германии, в России арестовали его квартиру по иску "повара Путина" Пригожина.

Сам российский оппозиционер считает, что за его отравлением стоит Путин.

санкции (11874) Навальный Алексей (856)
Опять - ПШИК ! Вот если ***** сбросит им на головы ядерную бомбу , тогда только может они очнутся!
Оборжатся, да этим 12 чинушам из администрации а тем более феэсбешникам плевать на запрет вьезда в ЕС.
Оборжатся, да этим 12 чинушам из администрации а тем более феэсбешникам плевать на запрет вьезда в ЕС.
Ворон ворону , глаз не выклюет ! ( народная мудрость) = комсомолка , кгбисту глаз не выклюет
***** под санкциями, это уже не *****, а господин Путин...*)
Фуйла в Гаагу, а то завтра і Макрон з Меркель скуштують новічка.
где очнутся, в морге...?
озвучьте все санкции украину по делу навального для россии?
у кого они серьознее у ес, которая не воюет с россией или у украины?
вот где позор зарыт.
https://censor.net/ru/user/405967 Він цього не зробить.А от чому Україна не вводила і не вводить ніяких санкцій,проти москалів?
Хотів написати щось своє, але не маю нічого додати до попередніх коментів
Новые депутаты в госдуму
Против дворников и завхозов, вот клоуны
Звездный час Навальных.

А сам он тогда кто, даже по опросам Левада он набирает только 2% на возможных выборах.
показать весь комментарий
почитай Суворова, Леша
может просветлеет
Интересно если мировое сообщество так хочет накладывать всякие там санкции то этими санкциями они просто бют по экономике которая отображается на бубогих москалей а не на тех кто делает эту фашистскую политику.
Лично я понимаю под санкциями это заморозка всех кацапских счетов и наложения ареста на недвижимое имущество в заморских странах.Ведь там держат свои активы именно те кто имеет влияние на политику кацапии а не те кто на боярышник сдают бутылки.А если и это непоможет то исключить кацапию из мировой эллектронной банковской системы.
Вот это санкции а не то что сейчас просходит.
В него могут включить девять человек.Источник: https://censor.net/ru/n3223849 - оце , мабуть , ***** злякається ...
Ага,сбежит в Венесуэлу
Вот смотрите - Лукашенко перед выборами повыгонял всех более менее продвинутых людей из Беларуси. В результате оппонентом стала домохозяйка. Путин в ту же петлю голову сунет, похоже.
Последние 10 лет мир ума сходит - ползущая дегрдация во всех сферах.
В результате оппонентом стала домохозяйка

- саме тому , в неї , і немає жодних шансів ...
Мощные санкции конечно, аж 9 шестерок из администрации не смогут сгонять в ЕС, и еще не факт что остальные страны согласятся на такой мощный удар по рашке.))
Тк як ніхто не міг собі подумати що одним із найбільших інвесторів ,,Північного потоку,,стане Германія і так чи інакше доведе його до кінця.
Так жостко, теперь уж точно москали и десятому закажут. А вообще то у Путина палная здвижуха- взял да и траванул ну совершенно никому не вредного человека, теперь Европе надо напрягаться да и лишняя тень светлому путину не к чему- что-то на многоходовочку очередную смахивает.
Самим не смешно... Дурака валять, искать стрелояников, серуны.
Ну теперь точно у Навального образуется 9 личных врагов и в следующий раз когда он опять отравится можно будет уже точно сказать кто виновник, что недотравили или перетравили.
Франция и Германия готовятся ввести санкции в отношении 9 лиц, связанных с отравлением Навального

Так может лучше их привлечь к суду, если есть доказательства, что травили.
очередное ни о чем.
правильно.
Очень смешные эти санкции. Это конечно несколько выше, чем озабоченность, но из разряда озабоченности. Не стоило так напрягаться, позорится, и вводить эти санкции. Если вводить санкции, то водить и санкции должны быть такие, чтобы Россия с колен перешла в положение лежа.
