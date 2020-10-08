РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8879 посетителей онлайн
Новости Революция в Беларуси
15 859 32

Неизвестный человек 40 минут выступал по видеосвязи на заседании Комитета парламента Дании, выдавая себя за Тихановскую

Неизвестный человек 40 минут выступал по видеосвязи на заседании Комитета парламента Дании, выдавая себя за Тихановскую

В начале встречи у "Тихановской" якобы возникли проблемы с камерой на компьютере, и поэтому видео пришлось отключить. Кто смог выдать себя за экс-кандидата в президенты Беларуси, в парламенте Дании не сообщают.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует "Новое время".

Заседание Комитета по внешней политике парламента Дании состоялось 6 октября.

На встрече обсуждалась политическая ситуация в Беларуси и то, как Дания может поддержать белорусский народ в его борьбе за демократию и права человека. Встреча длилась около 40 минут. Однако по ходу дела депутаты поняли, что что-то идет не так, и председатель завершил заседание. Позже, когда представители комитета связались с сотрудниками Светланы Тихановской, "фальшивый" выступающий был разоблачен. Кто это был - в датском парламенте не сообщают.

Слушайте на Цензор.НЕТ: Российский пранкер от имени генсека ООН Гуттериша предложил президенту Польши Дуде захватить Львов, тот отказался. АУДИО

Однако парламентарии подчеркивают, что в ходе встречи "не было сказано ничего, что могло бы поставить под угрозу внешнеполитическую линию Дании".

"Я надеюсь, что это просто грубая шутка, но это также дает повод для размышлений", - заметил Мартин Лидегор, председатель Комитета по внешней политике парламента Дании.

"Председательствующий в будущем всегда будет требовать, чтобы камера была включена, когда комитет виртуально встречается с участниками внешних встреч," - сказал по итогам заседания Михаэль Оструп Йенсен, замглавы комитета по внешней политике.

Также на Цензор.НЕТ: Тихановскую объявили в розыск в России

Тихановская последние несколько дней проводит личные и виртуальные встречи с лидерами стран ЕС и выступает в парламентах различных стран и органах ЕС. Она встречалась с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Автор: 

Беларусь (8020) Дания (638) пранкеры (37) Тихановская Светлана (390)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
А какая разница? (с) -- пардон за моветон...
показать весь комментарий
08.10.2020 22:23 Ответить
+8
Фсбешные пранкеры
показать весь комментарий
08.10.2020 22:28 Ответить
+8
Неизвестный человек 40 минут выступал по видеосвязи на заседании Комитета парламента Дании, выдавая себя за Тихановскую - Цензор.НЕТ 912
показать весь комментарий
08.10.2020 22:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вольнов?
показать весь комментарий
08.10.2020 22:19 Ответить
У ***** длинные руки
показать весь комментарий
08.10.2020 22:35 Ответить
Да это подруга пранкеров Вована и Лексуса. Я её знаю. Она подполковник.
показать весь комментарий
08.10.2020 22:23 Ответить
И долго она была под полковником?
показать весь комментарий
08.10.2020 22:37 Ответить
Видимо в обеденный перерыв и на перекурах.
показать весь комментарий
08.10.2020 22:53 Ответить
Деякий час була.... поки генерал під себе не поклав
показать весь комментарий
08.10.2020 23:03 Ответить
А какая разница? (с) -- пардон за моветон...
показать весь комментарий
08.10.2020 22:23 Ответить
100% ..))
показать весь комментарий
08.10.2020 22:26 Ответить
ФСБ і не та таке вдатна.
показать весь комментарий
08.10.2020 22:26 Ответить
😂 двойников самого ***** немерено , правда иногда могут облажаться
показать весь комментарий
08.10.2020 22:37 Ответить
Москва Тихановскую помножила на нолик с крестиком... ...она уже, даже у беларусов никто.
показать весь комментарий
08.10.2020 22:26 Ответить
Kak i zapad lukosenko takze .Be vlasti ostalos Belorus
показать весь комментарий
08.10.2020 22:32 Ответить
Тут видать Лексус опять постарался
показать весь комментарий
08.10.2020 22:28 Ответить
Фсбешные пранкеры
показать весь комментарий
08.10.2020 22:28 Ответить
Факт .Гебня
показать весь комментарий
08.10.2020 22:33 Ответить
карлик тихановской двойника подогнал как благодарность за то, что она признала, что гном очень мудрый. Теперь и она тоже мудрая стала. Но парламент Дании остался недоволен.
показать весь комментарий
08.10.2020 22:29 Ответить
Неизвестный человек ? То есть, это мог быть и мужчина ? Ну на мой взгляд, любой среднестатистический человек на планете может спокойно заменить эту куклу Тихановскую...
показать весь комментарий
08.10.2020 22:29 Ответить
Неизвестный человек 40 минут выступал по видеосвязи на заседании Комитета парламента Дании, выдавая себя за Тихановскую - Цензор.НЕТ 912
показать весь комментарий
08.10.2020 22:30 Ответить
Кацапів це не збентежить: вони звикли "ходити на двір" або "на віідро"!
показать весь комментарий
08.10.2020 22:35 Ответить
Так шо в ашко хэзать будут.
показать весь комментарий
08.10.2020 22:35 Ответить
Неизвестный человек 40 минут выступал по видеосвязи на заседании Комитета парламента Дании, выдавая себя за Тихановскую - Цензор.НЕТ 5545
показать весь комментарий
08.10.2020 22:37 Ответить
Очередная гордость расии.
На фронте международного хамства ФСБ всегда впереди!
показать весь комментарий
08.10.2020 22:32 Ответить
Грета Тунберг Лексуса и Вована, которая общается с мировыми лидерами больше чем сама Грета Тунберг.
показать весь комментарий
08.10.2020 22:34 Ответить
Так что же там говорило это подставное лицо?Думаю что чтонибуть умное и более конструктивное чем официальные лица.Если Дания не увидела в выступлении ничего противоправного то почему умалкивает об чем говорил этот ,,инкогнито,,
показать весь комментарий
08.10.2020 22:34 Ответить
почему умалчивает? спрашивала, правда ли, что в Дании есть бордели, где насилуют черепах?
показать весь комментарий
08.10.2020 23:28 Ответить
поле этого они и начали что-то подозревать
показать весь комментарий
08.10.2020 23:29 Ответить
бывает ))))
показать весь комментарий
08.10.2020 22:35 Ответить
Надругались над парламентом Дании.
показать весь комментарий
08.10.2020 23:31 Ответить
Камера им сильно не поможет!
Берется реальное видео, меняется fps -эмитируется плохой канал связи, звук при этом кладешь тот, что нужен тебе и создается видимость, что изображение не совпадает со звуком чисто по тех. причине. Сопоставить движение губ с запоздавшим звуком почти нереально (особенно если картинка дергается)
показать весь комментарий
09.10.2020 00:02 Ответить
путєн вже декілька років веде переговори по Сіла Сібірі з китайським пранкером Ли Сан Вунгом.
показать весь комментарий
09.10.2020 00:23 Ответить
Там датчанам глубоко фиолетово кто это был. Им бы поиграть в высшее общество и нравоучителей.
показать весь комментарий
09.10.2020 00:52 Ответить
Теперь Тихановская будет каждые 5 минут подтверждать," что это она.
""Вот мой щербатый жуб мудрости, вот родинка на заднице", - я настоящая.
показать весь комментарий
09.10.2020 05:47 Ответить
 
 