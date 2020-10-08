Неизвестный человек 40 минут выступал по видеосвязи на заседании Комитета парламента Дании, выдавая себя за Тихановскую
В начале встречи у "Тихановской" якобы возникли проблемы с камерой на компьютере, и поэтому видео пришлось отключить. Кто смог выдать себя за экс-кандидата в президенты Беларуси, в парламенте Дании не сообщают.
Заседание Комитета по внешней политике парламента Дании состоялось 6 октября.
На встрече обсуждалась политическая ситуация в Беларуси и то, как Дания может поддержать белорусский народ в его борьбе за демократию и права человека. Встреча длилась около 40 минут. Однако по ходу дела депутаты поняли, что что-то идет не так, и председатель завершил заседание. Позже, когда представители комитета связались с сотрудниками Светланы Тихановской, "фальшивый" выступающий был разоблачен. Кто это был - в датском парламенте не сообщают.
Однако парламентарии подчеркивают, что в ходе встречи "не было сказано ничего, что могло бы поставить под угрозу внешнеполитическую линию Дании".
"Я надеюсь, что это просто грубая шутка, но это также дает повод для размышлений", - заметил Мартин Лидегор, председатель Комитета по внешней политике парламента Дании.
"Председательствующий в будущем всегда будет требовать, чтобы камера была включена, когда комитет виртуально встречается с участниками внешних встреч," - сказал по итогам заседания Михаэль Оструп Йенсен, замглавы комитета по внешней политике.
Тихановская последние несколько дней проводит личные и виртуальные встречи с лидерами стран ЕС и выступает в парламентах различных стран и органах ЕС. Она встречалась с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
