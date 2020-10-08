У мэра Умани Цебрия подтвердили COVID-19, сниматься с выборов он не собирается
Мэр Умани Александр Цебрий, который ранее попал в больницу с двусторонней пневмонией, получил позитивный результат теста на коронавирус.
Об этом Цебрий сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Только что получил результат теста. У меня подтвердили СОVID-19, но я в надежных руках врачей нашей Уманской инфекционной больницы", - написал он.
Цебрий написал, что не собирается отказываться от участия в выборах.
"Хочу сообщить, что несмотря на положительный результат теста я продолжаю предвыборную кампанию, как кандидат на должность городского головы города Умань", - отметил он.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 5 октября Цебрий был госпитализирован с двусторонней пневмонией.
Цебрій - один з небагатьох мерів , хто адекватно себе показав останнім часом