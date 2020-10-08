РУС
Новости Коронавирус и карантин
У мэра Умани Цебрия подтвердили COVID-19, сниматься с выборов он не собирается

Мэр Умани Александр Цебрий, который ранее попал в больницу с двусторонней пневмонией, получил позитивный результат теста на коронавирус.

Об этом Цебрий сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что получил результат теста. У меня подтвердили СОVID-19, но я в надежных руках врачей нашей Уманской инфекционной больницы", - написал он.

Цебрий написал, что не собирается отказываться от участия в выборах.

Минздрав начал подготовку временных госпиталей для инфицированных коронавирусом, - Степанов

"Хочу сообщить, что несмотря на положительный результат теста я продолжаю предвыборную кампанию, как кандидат на должность городского головы города Умань", - отметил он.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 5 октября Цебрий был госпитализирован с двусторонней пневмонией.

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18611) коронавирус (17042) Цебрий Александр (25)
А що мав? Он в Керенеса і ковід і інсульт.
08.10.2020 22:33 Ответить
Швидкого одужання !
Цебрій - один з небагатьох мерів , хто адекватно себе показав останнім часом
08.10.2020 22:33 Ответить
Шановний ви помиляєтесь.Цебрій корупціонер.
08.10.2020 22:39 Ответить
Пан знає Сашка???)))
08.10.2020 23:25 Ответить
хасиды все-таки завезли!)
08.10.2020 22:42 Ответить
Цебрій , принаймні , зробив все аби їх , цього року , приїхало якомога менше ...
08.10.2020 22:45 Ответить
Через границу с Беларусью накашляли. Не зря они там плясали...
У мэра Умани Цебрия подтвердили COVID-19, сниматься с выборов он не собирается - Цензор.НЕТ 5077
08.10.2020 22:45 Ответить
С какой стати он должен сниматься с избирательного процесса? Может, еще лишить его украинского гражданства из-за ковида?
09.10.2020 05:18 Ответить
 
 