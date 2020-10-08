Соревнования на лучший взвод РХБ разведки Сухопутных войск ВСУ прошли на Харьковщине. ФОТОрепортаж

В Харьковской области на базе учебно-тренировочного комплекса Военного института танковых войск состоялся конкурс на лучший взвод радиационной, химической, биологической разведки Сухопутных войск ВСУ.

В течение трех дней команды прошли испытания по специальной, тактико-специальной, общевойсковой подготовки. Военные химики, в частности, отработали развертывание поста РХБ наблюдения и проводили РХБ разведку маршрута движения, во время которого искали радиоактивные источники на бронетанковой технике. Также выявляли имитаторы химического загрязнения и радиоактивные источники на местности.





Кроме этого, выполнили специальную обработку техники и личного состава во время загрязнения ядовитыми веществами, преодолевали психологическую полосу препятствий, прошли обкатку танками.





По результатам соревнований, первенство завоевали курсанты-химики Военного института танковых войск НТУ "ХПИ", второе место заняла команда отдельного полка оперативного обеспечения ОК "Север", а третье - военнослужащие отдельного полка оперативного обеспечения ОК "Восток".

Победители получили переходящий кубок, а вскоре примут участие в соревнованиях на лучший взвод РБХ разведки в рядах Вооруженных Сил Украины.