Соревнования на лучший взвод РХБ разведки Сухопутных войск ВСУ прошли на Харьковщине. ФОТОрепортаж
В Харьковской области на базе учебно-тренировочного комплекса Военного института танковых войск состоялся конкурс на лучший взвод радиационной, химической, биологической разведки Сухопутных войск ВСУ.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.
В течение трех дней команды прошли испытания по специальной, тактико-специальной, общевойсковой подготовки. Военные химики, в частности, отработали развертывание поста РХБ наблюдения и проводили РХБ разведку маршрута движения, во время которого искали радиоактивные источники на бронетанковой технике. Также выявляли имитаторы химического загрязнения и радиоактивные источники на местности.
Кроме этого, выполнили специальную обработку техники и личного состава во время загрязнения ядовитыми веществами, преодолевали психологическую полосу препятствий, прошли обкатку танками.
По результатам соревнований, первенство завоевали курсанты-химики Военного института танковых войск НТУ "ХПИ", второе место заняла команда отдельного полка оперативного обеспечения ОК "Север", а третье - военнослужащие отдельного полка оперативного обеспечения ОК "Восток".
Победители получили переходящий кубок, а вскоре примут участие в соревнованиях на лучший взвод РБХ разведки в рядах Вооруженных Сил Украины.
И..или как вариант( читай РОЙ!) учебно-показательные соревнования с применением группы беспилотников ударного действия с разных направлений для уничтожения одной или групповой цели, скажем базы ПВО...в степи, аналогичной...Крыму!!!. Причем уничтожение даже одной цели должно проводится группой.
И...и...фсьо для этого есть! Группа подчинаяется микросерверу, а сами микросерверы подчиняться целевому серверу, который и ведет.. РОЙ. ИТ у нас есть, и даже белорусы на подходе, железо тоже, дронов вагон, что мешает дать результат???!