ТКГ занимается освобождением из ОРДЛО воевавших за Украину или заключенных за проукраинскую позицию, другими категориями занимается Офис омбудсмена, - Ермак

Представители Украины в Трехсторонней контактной группе занимаются вопросами освобождения из ОРДЛО только тех людей, кто воевал за Украину, или заключенных за проукраинскую позицию, другими категориями занимается Офис омбудсмена.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Когда мы начали работать над освобождением наших пленных, то вы знаете, что первым шагом было освобождение наших моряков, политических заключенных, которые были у всех на устах. Потом была такая ситуация, что списки, которые формировались, были не только со стороны Службы безопасности Украины, не только из информации, которую мы получали от семей. Также были люди, которые попадали в эти списки со стороны и Офиса омбудсмена, и т.д.", - сказал глава ОП в ходе дискуссии в Королевском институте международных отношений Chatham House (Великобритания) в четверг.

Ермак согласился, что действительно во время второго и третьего обмена при президенте Зеленском были "один-два человека, которые находились на той территории за совершение преступлений, не связанных именно с войной".

"Но когда мы впервые получили этот сигнал, то сегодня два этих трека отделены. Всё, что происходит в Минской группе, сегодня касается только наших военных, только людей, которые находятся на неподконтрольной территории в результате своей проукраинской позиции, или это люди, которые воевали за Украину", - пояснил он.

Ермак отметил, что всеми людьми, которые не попадают в указанную категорию, занимается Офис омбудсмена, и ТКГ к этому не имеет никакого отношения.

Руководитель ОП вновь указал, что для продвижения в вопросах освобождения необходим доступ представителей Международного комитета Красного Креста к местам заключения на территории ОРДЛО.

По его словам, несколько месяцев назад украинской стороной были переданы списки на взаимное освобождение - "в районе 100 человек". "И ожидаем подтверждения. Даже поставлена задача людям, которые работают в гуманитарной подгруппе ТКГ, что если они сегодня могут согласовать двух, пятерых, десятерых человек, то мы готовы сделать всё с нашей стороны, чтобы их вернуть", - заявил Ермак.

Донбасс (26966) пленные (2227) Трехсторонняя контактная группа (842) Ермак Андрей (1314)
И вагнеровцев ПРОСРАЛИ и с обменом пролетели !!!
так два раза в одну кучу дерьма вступить только " НЕ ЛОХ " может умудрится !!!1
08.10.2020 23:07 Ответить
100% Зеленский и Ермак ,сознательно , совершили преступление перед Украиной , предав тысячи убитых рашистами ,украинцев , отменив спецоперацию ! Угрозами и брехней заткнули рты СБУ. Спасибо честным и смелым борцам -Ю. Бутусову ,В. Арьеву, Яне Соколовой , Г. Гончаренко
08.10.2020 23:23 Ответить
Дива поточного стану керування Україною - людина на посаді голови офісу (головний офіс-менеджер) фактично керує державою, домовляється про щось з загарбниками, вирішує питання міжнародної політики...
08.10.2020 23:08 Ответить
По двум последним обменам видмио Офис омбудмена по потставным документам действовал как ТКГ.Так как мы им отдали военнопленых и уголовных преступников в обмен на пленных подпадающих именно под ,,другую категорию,,.
08.10.2020 23:14 Ответить
О, таксистів таки звільнили...
08.10.2020 23:21 Ответить
Так звільнили в обмін на на зрадників,диверсантів,саботажників та тих хто тозстрілював беззахисних людей на майдані і всі вони Громадяни України які обміну не підлягали так як не було указу Президента про позбавлення їх громадянства України і мали понести покарання в Україні.
08.10.2020 23:57 Ответить
Мда, при крайнем обмене, конечно, обменяли весь непотрiб, в основном барыживший контрабандой. Помнится, была одна деваха, взяли ее орки за контрабас,папаша ее ярый комуняка в 14 году бегал на рехверендумы. Щас, притих, правда.
08.10.2020 23:27 Ответить
Моряків міг би і не "приписувати", ***** віддав їх під "пресом". А нинішній склад ТКГ тільки здатний на "особисту позицію".
09.10.2020 07:43 Ответить
 
 