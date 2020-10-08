ТКГ занимается освобождением из ОРДЛО воевавших за Украину или заключенных за проукраинскую позицию, другими категориями занимается Офис омбудсмена, - Ермак

Представители Украины в Трехсторонней контактной группе занимаются вопросами освобождения из ОРДЛО только тех людей, кто воевал за Украину, или заключенных за проукраинскую позицию, другими категориями занимается Офис омбудсмена.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Когда мы начали работать над освобождением наших пленных, то вы знаете, что первым шагом было освобождение наших моряков, политических заключенных, которые были у всех на устах. Потом была такая ситуация, что списки, которые формировались, были не только со стороны Службы безопасности Украины, не только из информации, которую мы получали от семей. Также были люди, которые попадали в эти списки со стороны и Офиса омбудсмена, и т.д.", - сказал глава ОП в ходе дискуссии в Королевском институте международных отношений Chatham House (Великобритания) в четверг.

Ермак согласился, что действительно во время второго и третьего обмена при президенте Зеленском были "один-два человека, которые находились на той территории за совершение преступлений, не связанных именно с войной".

"Но когда мы впервые получили этот сигнал, то сегодня два этих трека отделены. Всё, что происходит в Минской группе, сегодня касается только наших военных, только людей, которые находятся на неподконтрольной территории в результате своей проукраинской позиции, или это люди, которые воевали за Украину", - пояснил он.

Ермак отметил, что всеми людьми, которые не попадают в указанную категорию, занимается Офис омбудсмена, и ТКГ к этому не имеет никакого отношения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следующий обмен удерживаемыми лицами на Донбассе может пройти по формуле "100 на 100", - Ермак

Руководитель ОП вновь указал, что для продвижения в вопросах освобождения необходим доступ представителей Международного комитета Красного Креста к местам заключения на территории ОРДЛО.

По его словам, несколько месяцев назад украинской стороной были переданы списки на взаимное освобождение - "в районе 100 человек". "И ожидаем подтверждения. Даже поставлена задача людям, которые работают в гуманитарной подгруппе ТКГ, что если они сегодня могут согласовать двух, пятерых, десятерых человек, то мы готовы сделать всё с нашей стороны, чтобы их вернуть", - заявил Ермак.

Также читайте: Зеленский: Я лично недоволен "форматом "Минска"