РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8820 посетителей онлайн
Новости
1 977 42

Договоренности с Великобританией отражают нашу действительно близкую дружбу, - Зеленский о визите в Лондон

Договоренности с Великобританией отражают нашу действительно близкую дружбу, - Зеленский о визите в Лондон

Президент Владимир Зеленский заявил, что визит в Великобританию завершил максимально успешную внешнеполитическую неделю для Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Зеленский отметил: "Просто спасибо тебе, Британия!

В наше время искренних друзей крайне трудно найти. Бывают только прагматические интересы и ситуативные договоренности. Но бывает и "но". Наши отношения с Британией - стратегические, диалог - абсолютно искренний, а достигнутые договоренности отражают действительно близкую дружбу. Потому что ценности у нас практически одинаковые. Ценности, которые являются основой внутреннего мира нации. Свобода, конкуренция, самоотверженность, ответственность, честь.

Сегодняшняя "Новое Соглашение" с Британией, которое определяет наши отношения после брексита, позволяет гражданам и бизнесу сотрудничать с гораздо большим потенциалом. Более раскованно и более перспективно. Потому что ... друзья. И так как умеем откровенно разговаривать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы привезли из Великобритании 2,5 млрд фунтов стерлингов, - Зеленский

Торговля, промышленная политика, энергетика, сельское хозяйство, информационные технологии, глобальные "климатические" программы - это только часть тех сфер, которые охватывает наше Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве. Начало большого пути.

Особенно ценим договоренность о совместной модернизации украинских Военно-морских сил. Вместе с Британией мы укрепляем обороноспособность Украины на море и повышаем безопасность на юге нашей страны. Понятно почему? Потому что пока одни "друзья" постоянно бьют в спину, другие (те, которые искренние) - берут на себя часть наших проблем. Таков этот несправедливый, но фантастический мир. Есть в нем и "друзья", и друзья ... К тому же у нас сейчас нет никакого сомнения в том, что в попытке найти наш особый путь к миру Великобритания - с нами.

В рамках визита состоялась также встреча с членами британской королевской семьи Их Королевским Высочеством Герцогом и герцогиней Кембриджскими. Это - первая аудиенция Президента Украины у членов британской королевской семьи. Считаю это честью не для себя лично, а для всего нашего государства. Потому что это также о ключевых ценностях. О доверии первую очередь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский призвал британские финансовые круги участвовать в проекте создания Киев-Сити

Абсолютно замечательной и очень продуктивной была встреча с Премьер-министром Борисом Джонсоном. Действительно незаурядный человек! Пригласил Бориса посетить Украину с официальным визитом.

Конечно, говорили и о пандемии. Очень поразило то, какой пустой сейчас Лондон. Людей на улицах мало. А если есть, то большинство - в масках, даже просто на улицах. Британцы очень ответственно относятся к карантину. К своей и чужой жизни. К слову государства. К личному ответственному поведению. Поэтому, помимо прочего, договорились действовать совместно в борьбе с ковидом. Позиция Великобритании - каждая страна должна получить вакцину, когда она будет создана.

Поэтому в итоге Лондон завершает максимально успешную внешнеполитическую неделю для Украины. Меньше традиционно пафосных слов о том, "как надо", и больше практической конкретики для нового Украинского государства. Таков наше кредо. Даже интересно, что же теперь услышим от "реестровых критиков"?"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джонсон - Зеленскому: Наша приверженность Украине крепка, как скала

Автор: 

Великобритания (5142) Зеленский Владимир (21993)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Ни при тебе Шмаркля эту дружбу завели с Британией. Заслуги Пороха
показать весь комментарий
08.10.2020 23:24 Ответить
+9
Нет. Порошенко аплодировал, стоя, Конгресс США. А бубочку действительно принимали как больного, это ты верно заметил.
показать весь комментарий
08.10.2020 23:26 Ответить
+6
к нему даже королева не вышла -полный отстой
показать весь комментарий
08.10.2020 23:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нет. Порошенко аплодировал, стоя, Конгресс США. А бубочку действительно принимали как больного, это ты верно заметил.
показать весь комментарий
08.10.2020 23:26 Ответить
даже не больного ! к больному сочувствие ! а к пианисту как к тупому лоху !
показать весь комментарий
09.10.2020 00:27 Ответить
к нему даже королева не вышла -полный отстой
показать весь комментарий
08.10.2020 23:31 Ответить
Бг-ггг... а шо Вы с него хотели , ляпает шо попало:"Таков наше кредо. Даже интересно, что же теперь услышим от "реестровых критиков"?" - спроси у нарика , мол , твое кредо?... Сразу заистерит: "ВСЕГДА !!!"...ХЕХ...
показать весь комментарий
09.10.2020 01:14 Ответить
Свежо предание ,но верится с трудом ...
показать весь комментарий
08.10.2020 23:22 Ответить
Підписали не тому, що вувузєла, а тому, що після виходу з ЄС на умовах ВТО Британії потрібні торгові партнери.
показать весь комментарий
09.10.2020 06:21 Ответить
Олег Попов принял представителя Кквартала )))))
показать весь комментарий
08.10.2020 23:23 Ответить
Ни при тебе Шмаркля эту дружбу завели с Британией. Заслуги Пороха
показать весь комментарий
08.10.2020 23:24 Ответить
Не дают бубочке покоя лавры Порошенко, который добился, что Украине дали безвиз.
показать весь комментарий
08.10.2020 23:25 Ответить
Ха,при этом утырке его заберут,а это по меркам Зе быдла гораздо круче.
показать весь комментарий
08.10.2020 23:27 Ответить
"позволяет гражданам и бизнесу сотрудничать с гораздо большим потенциалом" - а гораздо больший потенциал позволяет себе сотрудничать с гражданами и бизнесом?
"Таков наше кредо" - велик могучим рузский языка!
показать весь комментарий
08.10.2020 23:25 Ответить
Чергова порція локшини ,для 73% -вого лохтората !!))
показать весь комментарий
08.10.2020 23:27 Ответить
" И тут Остапа понесло..." !!)))
показать весь комментарий
08.10.2020 23:29 Ответить
ЗМІ: у Британії готують заміну прем'єр-міністру Джонсону...А зевоно вже поїхало з Британії?Чумний бубон і там встиг
показать весь комментарий
08.10.2020 23:29 Ответить
Бу-га-га-га-а...
показать весь комментарий
09.10.2020 01:21 Ответить
Старое поколение поймёт
Домовленості з Великою Британією відображають нашу дійсно близьку дружбу, - Зеленський про візит до Лондона - Цензор.НЕТ 8321
показать весь комментарий
08.10.2020 23:35 Ответить
Новое так поймет:
Домовленості з Великою Британією відображають нашу дійсно близьку дружбу, - Зеленський про візит до Лондона - Цензор.НЕТ 3665
показать весь комментарий
09.10.2020 00:29 Ответить
А це пьяне лайно, то-то нащо?
показать весь комментарий
09.10.2020 01:22 Ответить
Таки не все поколение...
показать весь комментарий
09.10.2020 22:52 Ответить
"Таков наше кредо"
-Ваше кредо?
-Всегда!
показать весь комментарий
08.10.2020 23:35 Ответить
"Таков наше кредо"!
на самом деле правильно было бы "Таков наш Кредо", бо то фамилие.
интересно ето бубина прямая речь или опечатка?
больше удивился бы второму...
показать весь комментарий
08.10.2020 23:40 Ответить
"Таков" , це бочина ЦН !!))
показать весь комментарий
08.10.2020 23:46 Ответить
ну тода ладно, уже лучше, - выдохнул...
а когда сольный бубин концерт на клавишных по поводу такого успеха?
показать весь комментарий
08.10.2020 23:49 Ответить
Слідкуй за анонсами !!))
показать весь комментарий
08.10.2020 23:55 Ответить
придется не выключать Fox или там CNN с BBC - там точно должны обьявить в рубрике "Breaking News".
показать весь комментарий
09.10.2020 00:00 Ответить
Домовленості з Великою Британією відображають нашу дійсно близьку дружбу, - Зеленський про візит до Лондона - Цензор.НЕТ 7151
показать весь комментарий
08.10.2020 23:48 Ответить
показать весь комментарий
09.10.2020 00:25 Ответить
У нього хто дасть бабла, той і друх. Злидень.
показать весь комментарий
08.10.2020 23:51 Ответить
Домовленості з Великою Британією відображають нашу дійсно близьку дружбу, - Зеленський про візит до Лондона - Цензор.НЕТ 7061
показать весь комментарий
09.10.2020 00:06 Ответить
Бг-ггг... Вот уж точно, БЕЛОЕ И ЧЕРНОЕ...ХЕХ...
показать весь комментарий
09.10.2020 01:39 Ответить
то не секонд хенд, с АТБ пакет?...
показать весь комментарий
09.10.2020 01:42 Ответить
Просто Британцы умные а ты Дурак !
показать весь комментарий
09.10.2020 00:24 Ответить
Знаем мы эту дружбу. Бусы хотя бы привез?
показать весь комментарий
09.10.2020 00:45 Ответить
Джонсон и Зе друзья на всегда! Кто то должен выложить в сообщении коллаж флаг британии и Украины плавно переходят один в другой.
показать весь комментарий
09.10.2020 00:48 Ответить
шо он подписывает, серьезный документ или коммиксы для для выставы?

Домовленості з Великою Британією відображають нашу дійсно близьку дружбу, - Зеленський про візит до Лондона - Цензор.НЕТ 8128
показать весь комментарий
09.10.2020 01:24 Ответить
чувствуется 2.5 млрд фунтов стерлингов украинцам боком выйдут через десять лет...Главное долгов нахапать и сквозонуть...
показать весь комментарий
09.10.2020 01:26 Ответить
Кстати. Уильям имеет право посвящать в рыцари. Так что обошлось, был бы Вова - рыцарь.
показать весь комментарий
09.10.2020 06:45 Ответить
"Близкая дружба" - как то тревожно за британцев.
показать весь комментарий
09.10.2020 08:00 Ответить
правильно сказал.
показать весь комментарий
09.10.2020 08:39 Ответить
Главное любое рядовое событие возвестив ранг достижения вот и вся политика зелени) Бриты сейчас со всем подобное подписывают ибо вышли из ЕС. Теперь надо все по новой.
показать весь комментарий
09.10.2020 09:14 Ответить
" У нас нет вечных союзников и у нас нет постоянных врагов; вечны и постоянны наши интересы. Наш долг - защищать эти интересы"
показать весь комментарий
09.10.2020 10:08 Ответить
 
 