Договоренности с Великобританией отражают нашу действительно близкую дружбу, - Зеленский о визите в Лондон

Президент Владимир Зеленский заявил, что визит в Великобританию завершил максимально успешную внешнеполитическую неделю для Украины.

Зеленский отметил: "Просто спасибо тебе, Британия!

В наше время искренних друзей крайне трудно найти. Бывают только прагматические интересы и ситуативные договоренности. Но бывает и "но". Наши отношения с Британией - стратегические, диалог - абсолютно искренний, а достигнутые договоренности отражают действительно близкую дружбу. Потому что ценности у нас практически одинаковые. Ценности, которые являются основой внутреннего мира нации. Свобода, конкуренция, самоотверженность, ответственность, честь.

Сегодняшняя "Новое Соглашение" с Британией, которое определяет наши отношения после брексита, позволяет гражданам и бизнесу сотрудничать с гораздо большим потенциалом. Более раскованно и более перспективно. Потому что ... друзья. И так как умеем откровенно разговаривать.

Торговля, промышленная политика, энергетика, сельское хозяйство, информационные технологии, глобальные "климатические" программы - это только часть тех сфер, которые охватывает наше Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве. Начало большого пути.

Особенно ценим договоренность о совместной модернизации украинских Военно-морских сил. Вместе с Британией мы укрепляем обороноспособность Украины на море и повышаем безопасность на юге нашей страны. Понятно почему? Потому что пока одни "друзья" постоянно бьют в спину, другие (те, которые искренние) - берут на себя часть наших проблем. Таков этот несправедливый, но фантастический мир. Есть в нем и "друзья", и друзья ... К тому же у нас сейчас нет никакого сомнения в том, что в попытке найти наш особый путь к миру Великобритания - с нами.

В рамках визита состоялась также встреча с членами британской королевской семьи Их Королевским Высочеством Герцогом и герцогиней Кембриджскими. Это - первая аудиенция Президента Украины у членов британской королевской семьи. Считаю это честью не для себя лично, а для всего нашего государства. Потому что это также о ключевых ценностях. О доверии первую очередь.

Абсолютно замечательной и очень продуктивной была встреча с Премьер-министром Борисом Джонсоном. Действительно незаурядный человек! Пригласил Бориса посетить Украину с официальным визитом.

Конечно, говорили и о пандемии. Очень поразило то, какой пустой сейчас Лондон. Людей на улицах мало. А если есть, то большинство - в масках, даже просто на улицах. Британцы очень ответственно относятся к карантину. К своей и чужой жизни. К слову государства. К личному ответственному поведению. Поэтому, помимо прочего, договорились действовать совместно в борьбе с ковидом. Позиция Великобритании - каждая страна должна получить вакцину, когда она будет создана.

Поэтому в итоге Лондон завершает максимально успешную внешнеполитическую неделю для Украины. Меньше традиционно пафосных слов о том, "как надо", и больше практической конкретики для нового Украинского государства. Таков наше кредо. Даже интересно, что же теперь услышим от "реестровых критиков"?"

