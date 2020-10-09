РУС
На Виннитчине раскрыта группа мошенников, укравшая с банковских счетов украинцев более миллиона гривен, - Нацполиция. ФОТО

Сотрудники полиции пресекли преступную деятельность группы лиц, подозреваемых в совершении мошеннических действия на территории нескольких областей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Виннитчине раскрыта группа мошенников, укравшая с банковских счетов украинцев более миллиона гривен, - Нацполиция 01

Полицейские установили, что в состав преступной группы входило пять человек, трое из которых сейчас отбывают наказание в местах лишения свободы. Злоумышленники звонили жертвам и представлялись сотрудниками банка. Они сообщали гражданам о блокировании карты, а для восстановления ее работы - просили назвать все персональные данные.

Получив доступ к банковским счетам - опустошали их. По предварительным подсчетам, пострадавшим нанесен ущерб более чем на миллион гривен. Круг обманутых лиц устанавливается.

На Виннитчине раскрыта группа мошенников, укравшая с банковских счетов украинцев более миллиона гривен, - Нацполиция 02

В ходе проведения семи обысков по месту жительства фигурантов уголовного производства, а также в помещении одной из исправительных колоний Винницкой области, где отбывают наказание злоумышленники, полицейские изъяли банковские карты, мобильные телефоны, SIM-карты и денежные средства. Кроме того, изъяты наркотические средства и устройства для употребления наркотиков.

На Виннитчине раскрыта группа мошенников, укравшая с банковских счетов украинцев более миллиона гривен, - Нацполиция 03

Фигурантам объявлено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.

+6
а почему они руцково ватника разорвали, офигеть сколько на последней фото шерсти валяеться.
09.10.2020 00:36 Ответить
+3
Так охранников исправительного учреждения тоже арестовать нужно, они симки этим уродам покупают, телефоны приносят и получают за это %.
09.10.2020 00:50 Ответить
+2
сколько млрд украли лично у тебя?
09.10.2020 01:02 Ответить
А тем временем в Геническе на горячем взяли военкома) Лично знаком с этим перекрасившимся рыгом... Требовал тысячу баксов за не розыск уклониста и в дальнейшем не призыв на срочку.... https://www.npu.gov.ua/news/korupcziya/na-xersonshhini-policziya-zatrimali-na-xabari-rajonnogo-vojenkoma/
09.10.2020 00:57 Ответить
Последняя фотка не впечитляет .,Видать интереса нету ..могли ящик оружия или наркоты вагон из матраса вытрусить
09.10.2020 00:58 Ответить
Солидный срок за миллион гривень....Зайцевой за убийство 6 человек дали 10 лет.... За измену Родине и войну против Украины , вообще, условные дают или штрафы...По дебильности законодательства и его не исполнении Украина занимает первое место в нашей галактике....
09.10.2020 07:00 Ответить
тю, у меня таких было уже звонков и смс-ок штук пять - даже с номера 044 -ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
09.10.2020 08:06 Ответить
Что за подмена понятий?
Украли деньги, которые граждане доверили банку! Украли не у граждан а у банка.
09.10.2020 09:19 Ответить
Кастрация ,,,
16.10.2020 23:15 Ответить
 
 