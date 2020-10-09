На Виннитчине раскрыта группа мошенников, укравшая с банковских счетов украинцев более миллиона гривен, - Нацполиция. ФОТО
Сотрудники полиции пресекли преступную деятельность группы лиц, подозреваемых в совершении мошеннических действия на территории нескольких областей.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Полицейские установили, что в состав преступной группы входило пять человек, трое из которых сейчас отбывают наказание в местах лишения свободы. Злоумышленники звонили жертвам и представлялись сотрудниками банка. Они сообщали гражданам о блокировании карты, а для восстановления ее работы - просили назвать все персональные данные.
Получив доступ к банковским счетам - опустошали их. По предварительным подсчетам, пострадавшим нанесен ущерб более чем на миллион гривен. Круг обманутых лиц устанавливается.
В ходе проведения семи обысков по месту жительства фигурантов уголовного производства, а также в помещении одной из исправительных колоний Винницкой области, где отбывают наказание злоумышленники, полицейские изъяли банковские карты, мобильные телефоны, SIM-карты и денежные средства. Кроме того, изъяты наркотические средства и устройства для употребления наркотиков.
Фигурантам объявлено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.
Украли деньги, которые граждане доверили банку! Украли не у граждан а у банка.