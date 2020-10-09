РУС
Учебные заведения надо переводить на дистанционную форму, а также вводить карантин выходного дня, - "слуга народа" Радуцкий. ВИДЕО

В Украине необходимо менять критерии карантинного зонирования, вводить дистанционное обучение и карантин "выходного дня".

Об этом заявил нардеп от "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий в эфире 1+1, сообщает Цензор.НЕТ.

Необходимо менять постановление Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 № 641 "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", потому что сегодня ВОЗ уже изменила критерии введения карантина, зонирования.

"Мы должны, об этом будет совещание в субботу у президента, менять это постановление, переходить на уже современные карантинные зонирования. Второе, мое предложение и его поддерживает СНБО, надеюсь, что поддержит президент, это то, что сделал университет Шевченко. Он отправил учиться на дистанционку", — отметил нардеп.

Радуцкий считает, что учебные заведения надо отправлять на дистанционное обучение.

"Жесткий карантин мы не можем ввести, мы это понимаем. Но мы можем ввести карантин выходного дня. Когда семья на выходной день остается у себя в семье, никуда не ездит — ни на концерты, ни в рестораны, ни еще куда-то. Это можно выдержать, это не закрытие предприятий, это не остановка ", — пояснил глава комитета Рады.

Кроме того, по словам Радуцкого, уже на следующей неделе в Украину заходит первая партия швейцарских экспресс-тестов, которые имеют сертификат 99%.

"Они будут за 15 минут делать ПЦР, а не ИФА, именно ПЦР. Точность у них больше, чем ПЦР, которые мы обычно делаем", — резюмировал он.

карантин (16729) Радуцкий Михаил (288) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
+31
Тупые "Зебилы"! Так в этом то и заключается основная суть карантина! Что бы растянуть эпидемию во времени. Что бы было время подготовить учреждения для приема больных, что бы подготовить персонал, что бы провести те же кислородопроводы. Уже больше полугода прошло с момента "жесткого карантина" и уже давно нету Супрун, но у вас дегенератов виноваты "папередники"... Может стоило уже научиться оказывать медицинскую помощь с помощью новых дорог, на которые потрачены были деньги?
09.10.2020 01:30 Ответить
+25
Да, да... А там и выборы можно отменять) Ведь они тоже в выходной)))
09.10.2020 01:07 Ответить
+24
Ты ещё Сталина вспомни!
Враги народа сегодня, это те кто сегодня сидят в ВР, КМ. и АП.
09.10.2020 01:42 Ответить
Кучей прививок так исковекали человеческий иммунитет, что теперь человечество уже болеет от всего подряд. Скоро прививки от поноса будут делать
09.10.2020 15:31 Ответить
