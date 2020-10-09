РУС
На лечение в стационаре одного пациента с COVID-19 из бюджета тратится в среднем 20 тыс. грн, - глава НСЗУ Виленский

На лечение одного больного COVID-19 из государственного бюджета тратится в среднем 20 тыс. грн, не считая средств, которые медучреждения получили от местных властей.

Об этом заявил и. о. председателя Нацслужбы здоровья Андрей Виленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"20 тыс. грн - это те средства, которые государство сейчас тратит на лечение одного пациента в стационаре. Тарифом предусмотрено, что средние расходы в сутки на обеспечение медикаментами и расходными материалами могут составлять 5 тыс. гривен на одного пациента, который находится в отделении интенсивной терапии в условиях стационара, и 900 грн - на пациента, находящегося в палате неинтесивного отделения", - пояснил руководитель НСЗУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество госпитализированных с COVID-19 в сентябре выросло на 34%. Всего с начала пандемии в стационарах пролечили более 71 тыс. пациентов, - Нацслужба здоровья

карантин (16729) COVID-19 (18611) коронавирус (17042) Виленский Андрей (17)
+6
Спитав би у тої жіночки з Буковини (яка "вітала теплими словами" президента) скільки коштує те лікування.
09.10.2020 08:08 Ответить
+5
Так це в середньому. На бабу Лєнку, наприклад, тратили 220 000 грн, - в день...
09.10.2020 06:34 Ответить
+5
Вообще-то эти деньги платит сам больной, но такую же сумму списывают с бюджета в карман корупционеров.
09.10.2020 08:09 Ответить
Меньше 700 долларов или меньше пособия по безработице в США.
09.10.2020 02:05 Ответить
Так це в середньому. На бабу Лєнку, наприклад, тратили 220 000 грн, - в день...
09.10.2020 06:34 Ответить
..Збоченець ..підглядав !?.
09.10.2020 06:43 Ответить
Ага, вуаэріст, як тільки де є можливість побачити голе бабло я тут як тут. Мене навіть в магазині від каси ледве-ледве відтягують, ніяк на купЛюри надивитись не можу...
09.10.2020 07:13 Ответить
дааа, а на потужного сколько в час, ойойой.
09.10.2020 08:47 Ответить
09.10.2020 02:25 Ответить
жалко денех? нехай мрут?
жлобы вонючие....
09.10.2020 02:57 Ответить
А от триппера лечить не надо больше ?
09.10.2020 03:17 Ответить
надо, но може по первах в сомнительное не присовывать?

а то те соросята и международная банда бакиров не мычит не телится....
09.10.2020 03:38 Ответить
Банда замычала: мурло "Всемирного банка" вылезло из своей норы и заявило что наш викторианский прыщ "делает всё правильно". Сегодня в "The Australian".

И таки, да, высока вероятность что его повесят его же госслужащие, потому как у него закончились деньги, и он больше не платит им зарплату.
09.10.2020 07:17 Ответить
а шо у вас за манечка-придурковатость за соросят или международное скопление
банкиров, жирных котов?
шо та личное или чисто по придури?
09.10.2020 07:35 Ответить
Свнсбч бот под штатовским флажком, перелогинься - ты снова зафаршмачился
09.10.2020 08:04 Ответить
ты сам себя высветил...
QA - привет
09.10.2020 03:47 Ответить
2 на лечение и 18 кРАДУЦКОМУ
09.10.2020 03:34 Ответить
Ошибаешься все радуцкому, но только еще в больнице надо доплатить тысяч 5-10 в день
09.10.2020 07:39 Ответить
President Trump tweets video calling COVID-19 diagnosis a "blessing" - воно *******...
09.10.2020 05:22 Ответить
Хм ..А здається Степашка казав . що 45 штук ...То хтось бреше
09.10.2020 06:45 Ответить
Там все они брешут.Люди за свой счет лечатся,нет никакой помощи государства
09.10.2020 10:06 Ответить
09.10.2020 06:47 Ответить
Наглое враньё, родственники все покупают за свой счёт.
09.10.2020 06:55 Ответить
Брехня от пильщиков бюджета.
09.10.2020 06:59 Ответить
в соцмережах все більше і більше пишуть про хворих на ковід друзів, родичів.
і закликають йолопів носити маски не під носом
застосовувати антисептик.
09.10.2020 07:04 Ответить
це ж не так тяжко.
щоб убезпечити себе та навколишніх.
09.10.2020 07:04 Ответить
рыжий уже Байдена упрекает, шо Байден еще не заразился, а он уже да...
на всю голову больной рыжий и ето не ковид....
09.10.2020 07:53 Ответить
Маска ничто без перчаток и щитка закрывающего глаза.
09.10.2020 07:09 Ответить
..ПРодам *хімзащиту *
09.10.2020 07:15 Ответить
Л1 или что-то получше?
09.10.2020 07:18 Ответить
09.10.2020 07:16 Ответить
Ладно брешет про тарифы и зарплаты, но брехать про жизни это уже перебор. Гнать этих проходимцев!!!
09.10.2020 07:38 Ответить
Вчора під новиною-Порошенко госпіталізований з ковід.Лікування коштує 11000грн. набігло жлобья.Питаю,-вам що з того?Яка користь?Він за свої лікується,не за бюджетні.Цікаво те,що більшість в корвір не вірить,але бажає Порошенку від нього померти. Людей з грошима точно вилікують,а тупих рагулів,які носять маски на бороді-ніт.
09.10.2020 07:54 Ответить
Спитав би у тої жіночки з Буковини (яка "вітала теплими словами" президента) скільки коштує те лікування.
09.10.2020 08:08 Ответить
Вот именно, а он трусливо по шакальему сбежал - тварюка!!!
09.10.2020 08:24 Ответить
У него "синдром Маруси".
09.10.2020 11:05 Ответить
Вообще-то эти деньги платит сам больной, но такую же сумму списывают с бюджета в карман корупционеров.
09.10.2020 08:09 Ответить
Це вже натяк, готовте панове свої гаманці у нас асоціальна і аморальна країна і платити треба вже вам. Ми вам привезли із за кордонів ковід подарунок від Білла Гейтса а вам тепер треба розкошелитись. Топ чиновників і бариг будуть як завжди беплатно лікувати, а зубожілим придумають кредит для боротьби з ковидом.
09.10.2020 08:10 Ответить
Не тратят, а ВОРУЮТ. Сколько фактов о том как люди в глаза его проклинают за этот обман, а он трусливо убегает!
09.10.2020 08:20 Ответить
Самое циничное, что из денежных запасов на лечение от коронавируса направляют на "ремонт" дорог (нагло воруют). В прямую получается - обогащение выродков за счет ЖИЗНИ (в прямом смысле слова) украинского народа.
09.10.2020 08:23 Ответить
Суки!
09.10.2020 08:58 Ответить
При всіх президентах, з гетьманом включно, пацієнти самі оплачували лікування. Так що нічого нового.
09.10.2020 09:33 Ответить
 
 