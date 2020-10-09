На лечение в стационаре одного пациента с COVID-19 из бюджета тратится в среднем 20 тыс. грн, - глава НСЗУ Виленский
На лечение одного больного COVID-19 из государственного бюджета тратится в среднем 20 тыс. грн, не считая средств, которые медучреждения получили от местных властей.
Об этом заявил и. о. председателя Нацслужбы здоровья Андрей Виленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"20 тыс. грн - это те средства, которые государство сейчас тратит на лечение одного пациента в стационаре. Тарифом предусмотрено, что средние расходы в сутки на обеспечение медикаментами и расходными материалами могут составлять 5 тыс. гривен на одного пациента, который находится в отделении интенсивной терапии в условиях стационара, и 900 грн - на пациента, находящегося в палате неинтесивного отделения", - пояснил руководитель НСЗУ.
