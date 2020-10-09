РУС
Канада готовится к возможной дестабилизации ситуации в США после выборов, - Трюдо

Канада готовится к возможной дестабилизации ситуации в США после американских президентских выборов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в четверг канадский премьер Джастин Трюдо.

"Мы определенно надеемся на спокойный переходный период или на очевидный результат после выборов, как многие люди в мире. Если же он будет менее очевидным, то может возникнуть некоторая дестабилизация, мы должны подготовиться к любому результату", - приводит агентство Bloomberg слова Трюдо.

Он добавил, что события в США, связанные с выборами, "окажут влияние и на Канаду".

"Но, само собой разумеется, я не комментирую и не вмешиваюсь в американские политические процессы", - указал он.

В последние месяцы тема возможных проблем по итогам выборов президента США активно обсуждается не только СМИ, но, например, и самим американским лидером Дональдом Трампом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первые предвыборные дебаты в США: Байден назвал Трампа "щенком Путина", Трамп вспомнил сына Байдена Хантера

Так, он неоднократно выражал опасения, что в случае организации в стране массового голосования по почте, власти не смогут гарантировать, что при пересылке бюллетеней не будет мошенничества. Следовательно, по мнению Трампа, во-первых, подсчет и проверка приходящих по почте бюллетеней могут занять месяцы. А во-вторых - неясно, можно ли будет доверять результатам таких выборов.

Более того, отвечая в сентябре на вопрос журналиста о том, готов ли он будет признать результаты голосования, Трамп ответил, что сделает это лишь в том случае, если этим результатам можно будет доверять.

Демократы, в отличие от республиканца Трампа, напротив, считают, что голосование по почте - идеальный вариант в условиях пандемии коронавируса COVID-19. Однако неясно, будут ли готовы в Демократической партии признать результаты голосования по почте, если выяснится, что Байден проиграл, а в ходе голосования были допущены нарушения.

В итоге в СМИ США начинают обсуждать, каким образом можно будет решить, кто выиграл выборы, если голосование по почте не даст полной ясности.

Например, издание The Hill рассказывает о так называемом "плане 1876". Это означает, что предвыборный штаб Трампа при незначительном проигрыше может попытаться поставить под сомнение чистоту выборов, создать юридические препятствия и в итоге - все же добиться победы, например, поручив Палате представителей вмешаться и самой избрать президента. При такой схеме в нижней палате парламента у каждого штата будет только по одному голосу, и при таком варианте Трамп вполне мог бы победить. Прецедент существует, так как нечто подобное произошло в США на выборах в 1876 году, напоминает издание.

Еще одним значимым моментом является стремление Трампа до выборов добиться утверждения сенатом своего кандидата в члены Верховного суда. Некоторые эксперты полагают, что, среди прочего, это позволит президенту увеличить число поддерживающих его судей на случай, если по итогам выборов по той или иной причине потребуется вмешательство Верховного суда.

выборы (24790) Канада (2139) США (27954) Трюдо Джастин (298) Трамп Дональд (6661)
Топ комментарии
+7
Шо ти верзеш, дятєл, який сховався за гамериканським прапорцем? Це твої дєрьмократи готують масові фальсифікації по пошті, а гіларі порадила деменційному байдену не визнавати поразки, якщо така станеться. Так хто готує безлад в США - Трамп чи глобалісти, яким він як кістка в горлі? До речі, про мексиканців. Не дай Боже, переможуть дєрьмократи, то вони, як обіцяють, запустять до США мільйони латиносів, і ти будеш годувати їх за свій рахунок, йолопе.
09.10.2020 08:06 Ответить
+4
Трамп не сдаст страну цветным ЛГБТ коммунякам. Если выборы подделают, надо поднимать народ на Трампайдан. Make America Great Again!
09.10.2020 08:14 Ответить
+3
Ти про себе думай ... Бо теж ...
09.10.2020 07:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
и ето правильно - рыжий власть просто так не отдаст....
мексиканцам бы еще подсуетится снизу - бо у нас идиот в хате....
09.10.2020 07:15 Ответить
Шо ти верзеш, дятєл, який сховався за гамериканським прапорцем? Це твої дєрьмократи готують масові фальсифікації по пошті, а гіларі порадила деменційному байдену не визнавати поразки, якщо така станеться. Так хто готує безлад в США - Трамп чи глобалісти, яким він як кістка в горлі? До речі, про мексиканців. Не дай Боже, переможуть дєрьмократи, то вони, як обіцяють, запустять до США мільйони латиносів, і ти будеш годувати їх за свій рахунок, йолопе.
09.10.2020 08:06 Ответить
Ти про себе думай ... Бо теж ...
09.10.2020 07:29 Ответить
а что не так с Трюдо?
09.10.2020 07:53 Ответить
Джастин Трюдо тоже со своими тараканами? Мне он почему-то кажется адекватным.
09.10.2020 07:57 Ответить
https://censor.net/ru/user/284570 Мне он почему-то кажется адекватным.

Кто адекватный, этот?

Канада готується до можливої ​​дестабілізації ситуації в США після виборів, - Трюдо - Цензор.НЕТ 7802

Канада готується до можливої ​​дестабілізації ситуації в США після виборів, - Трюдо - Цензор.НЕТ 9960
09.10.2020 09:44 Ответить
Тошык, ты предлагаешь запретить разводы?
09.10.2020 09:52 Ответить
Ты предлагаешь разрешить браки дырявым? Тогда тебе к Трюдо
09.10.2020 09:54 Ответить
Ты еврей или за крепкую семью?
09.10.2020 10:25 Ответить
А как насчёт рыжих и седых?
09.10.2020 12:38 Ответить
Рыжие и седые - к Трюдо. Нам блондинок и брюнеток
09.10.2020 13:37 Ответить
так он вроде и думает.
09.10.2020 08:12 Ответить
Канадец Олег Голобородько (Пономарь) который год рассказывает какой Трамп плохой, а Трюдо у него хороший...
09.10.2020 08:17 Ответить
джустін peoplekind трюдо ніколи не був адекватним.
09.10.2020 08:01 Ответить
Трамп не сдаст страну цветным ЛГБТ коммунякам. Если выборы подделают, надо поднимать народ на Трампайдан. Make America Great Again!
09.10.2020 08:14 Ответить
больше всех готовится хйло с корешами
09.10.2020 08:15 Ответить
еще раз и не для кацапских тролей, рыжий уже сказал,
шо если он не победит - то все сфальцифицировано...
ну и как с идиотом разговаривать?

Понимаю Трюдо.
09.10.2020 08:17 Ответить
Если здесь пишет не фанат Байдена, значит это кацапский тролль - "железный" аргумент, очень удобно.
09.10.2020 08:22 Ответить
Кацапський троль - це ти, убогий. Спершу розберися, що відбувається в Штатах, а потім роби безапеляційні заяви. Зніми прапорець гамериканський і поміняй його на пацакський триколор.
09.10.2020 09:15 Ответить
Дашь ссылку на цитату?
09.10.2020 14:09 Ответить
https://thehill.com/homenews/administration/512424-trump-the-only-way-we-are-going-to-lose-this-election-is-if-the
и це було останний раз - дали сам клацай, як не дурень, а як вин то и сенсу нема тоби щось доказуваты...
09.10.2020 14:16 Ответить
Да мне ссылку на видео, где Трамп своим ртом говорит, что если он не победит, то выборы фальсифицированы. Не надо давать мне ссылки на левацкие газетенки, которые ставят в заголовок вырванную из контекста фразу о том, что если голосование будет происходить по почте, то там будут фальсификации и только в этом случае Трамп проиграет выборы.
10.10.2020 13:26 Ответить
тебе одной мало? - контрльный нужен? обожаю идиотов - им в глаза ссы, глотают облизываются и просят еще...
10.10.2020 13:32 Ответить
та на

https://www.youtube.com/watch?v=K9i80SrDc74
10.10.2020 13:37 Ответить
Трам не доверял собственным спецслужбам и Доверял Путину в его отрицании влияния на его победу. так разве он признает свой проигрыш в любом виде? Кто в это верит, наивен, как мышка в зубах кошки!
09.10.2020 08:18 Ответить
Ага, то кацапня в ватниках под стекломоем со снегерями во рту, то влияют на выборы президента самой супер-пупер-мега державы. Пора уже или крестик снять или рубашку одеть
09.10.2020 09:42 Ответить
Джихади Джастин это канадский Янукович и Ляшко два в одном. В
09.10.2020 08:59 Ответить
Саме так. Цей йолоп трюдо виплатив 10 млн канаЦЦьких долярів компенсації арабу з канацьким паспортом, якого гамериканці взяли в полон в афганістані і який просидів 10 років у Гуантанамо за те, що вбив американського військового. Ось: https://globalnews.ca/news/3597167/justin-trudeau-payout-omar-khadr-best-option/ Атепер, 3-15, вчи американську мову і радій адекватності трюда.
09.10.2020 09:21 Ответить
Вова, ты простой мудак, и не лезь туда, где нихрена не понимаешь.
Речь идёт о гражданине Канады, который содержался в Гуантанамо, и подал иск в суд о бездействии Канады по защите прав своего гражданина!

«Речь идет не о поле боя в Афганистане. Речь идет о действиях или бездействии канадского правительства после задержания и задержания г-на Хадра ».https://globalnews.ca/news/3582295/government-issues-official-apology-to-omar-khadr/
09.10.2020 10:03 Ответить
Трюдо презентує Трампові та Байдену по оберемку строкатих шкарпеток, чим запобіжить дестабілізації ситуації у США. Таємна складова задуму полягає у тому, що шкарпетки будуть невипраними після тижневого носіння Канадійським прем'єром, крім того, їх запхають обом кандидатам до рота - їм буде не до дестабілізації.
09.10.2020 14:32 Ответить
 
 