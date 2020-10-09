РУС
Новости Агрессия России против Украины
Враг за сутки трижды нарушил "тишину" на Донбассе, открыв огонь из стрелкового оружия и осуществив дистанционное минирование, потерь нет, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 8 октября, российско-оккупационные войска три раза нарушили режим прекращения огня в полосах ответственности наших подразделений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, в районе населенного пункта Пески враг открыл огонь из стрелкового оружия, а вблизи Опытного осуществил дистанционное минирование перед украинскими позициями применив ручной противотанковый гранатомет, приспособленный для использования мин ПОМ-2.

"Вражеские провокации не представляли угрозы жизни и здоровью военнослужащих, поэтому огонь они не открывали.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что ситуация в районе проведения операции остается контролируемой. Подразделения Объединенных сил, придерживаясь достигнутых договоренностей, продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В понедельник и вторник в Славянске пройдут антитеррористические учения

Кроме того, должным образом выполняют задачи в районе проведения операции и другие составляющие сил обороны: "Вчера военнослужащими Вооруженных Сил и пожарными ГСЧС были ликвидированы пожары неподалеку от Попасной и Катериновки. В то же время ликвидация очагов возгораний в районах населенных пунктов Болотенное и Катериновка продолжаются".

По данным штаба, с начала текущих суток, 9 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

"Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы адекватно отреагировать в случае угрозы их жизни или здоровью", - добавили в пресс-центре ОС.

обстрел (29670) Донбасс (26966) операция Объединенных сил (6766)
+14
Нема ніякої тиші та перемир'я, Зеленський бреше!
Одного дня було шість обстрілів російських окупантів на Донбасі, було и чотири, п'ять і так далі.
ОБСЄ нарахувала майже півтори тисячі порушень бутафорної "тиші".
Під час т.з. "переміря" російські агресори цілеспрямовано підпалюють ліси Луганщини, гинуть люди.
Українці! Нема ніякої тиші та перемир'я, Зеленський бреше! Він виконує завдання ворога по знищенню країни!
09.10.2020 07:56
09.10.2020 07:56 Ответить
+14
09.10.2020 08:04
09.10.2020 08:04 Ответить
+10
Головне що "...продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня.." Источник: https://censor.net/ru/n3223867
Раху вже пінают всі хто нелінивий, а нас щодня зомбуют "нада дагаваривацца с путиним, мира без путина невозможно достичь". Так що на путіні світ клином зійшовся, а якщо він завтра здохне, то мусимо битись головою до стіни ?, ЗЕгниди спеціально навязують нам культ особи +уйла, у них по офісах його портрети і триколори, а ще різні мощі сцаря нікалашкі
09.10.2020 07:54
09.10.2020 07:54 Ответить
"Всё хорошо, прекрасная маркиза
Дела идут, и жизнь легка
Ни одного печального сюрприза
За исключеньем пустяка" (с)
09.10.2020 07:33
09.10.2020 07:33 Ответить
Так есть перемирие или уже нет ?
09.10.2020 09:22
09.10.2020 09:22 Ответить
Смотря что называть перемирием.
По зеленскому это когда из нашей армии делают мишень, имел ввиду я такое перемирие...
09.10.2020 09:52
09.10.2020 09:52 Ответить
Не можемо добитися ніяк щодо небойових ...
09.10.2020 07:37
09.10.2020 07:37 Ответить
Доплату за линию?
09.10.2020 09:55
09.10.2020 09:55 Ответить
И кто там козацького роду?
09.10.2020 07:39
09.10.2020 07:39 Ответить
Все живы?
Замечательно!
показать весь комментарий
09.10.2020 07:52
Пообщайтесь лучше с бойцами.
показать весь комментарий
09.10.2020 09:56
Пообщался.
Все живы.
показать весь комментарий
09.10.2020 09:57
Головне що "...продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня.." Источник: https://censor.net/ru/n3223867
Раху вже пінают всі хто нелінивий, а нас щодня зомбуют "нада дагаваривацца с путиним, мира без путина невозможно достичь". Так що на путіні світ клином зійшовся, а якщо він завтра здохне, то мусимо битись головою до стіни ?, ЗЕгниди спеціально навязують нам культ особи +уйла, у них по офісах його портрети і триколори, а ще різні мощі сцаря нікалашкі
09.10.2020 07:54
09.10.2020 07:54 Ответить
Зелена брехня на брехні і брехнею поганяє.
показать весь комментарий
09.10.2020 07:56
Конечно брехня потому что ты веришь только мародеру.
показать весь комментарий
09.10.2020 07:59
09.10.2020 08:04
09.10.2020 08:04 Ответить
Нема ніякої тиші та перемир'я, Зеленський бреше!
Одного дня було шість обстрілів російських окупантів на Донбасі, було и чотири, п'ять і так далі.
ОБСЄ нарахувала майже півтори тисячі порушень бутафорної "тиші".
Під час т.з. "переміря" російські агресори цілеспрямовано підпалюють ліси Луганщини, гинуть люди.
Українці! Нема ніякої тиші та перемир'я, Зеленський бреше! Він виконує завдання ворога по знищенню країни!
09.10.2020 07:56
09.10.2020 07:56 Ответить
То,что бреше зелемразота , ясно ,НО ПОЧЕМУ С ЭТОЙ УБИЙСТВЕННОЙ БРЕХНЕЙ ,СОГЛАСНЫ ГЕНЕРАЛЫ И ОФИЦЕРЫ ?
09.10.2020 09:27
09.10.2020 09:27 Ответить
Догадайся с одного раза.
09.10.2020 09:58
09.10.2020 09:58 Ответить
тануна! янелох оманский сказал, шо у нас всеосяжна та необмежена тиша вже 72 днi.
09.10.2020 08:03
09.10.2020 08:03 Ответить
09.10.2020 08:29
09.10.2020 08:29 Ответить
зеленский ты не президент, ти повна мразота
09.10.2020 09:12
09.10.2020 09:12 Ответить
та це дрібниці - 4мо закінчило вайну в сваєй галавє
09.10.2020 09:21
09.10.2020 09:21 Ответить
"Та сторона..." этим всё сказано.
09.10.2020 10:00
09.10.2020 10:00 Ответить
РоSSия использует пиар-перемирие Зеленского, что бы окончательно окопаться на Донбассе. При этом гибнут наши воины и раненых привозят в госпитали с фронта.
https://t.me/LastBP/737
09.10.2020 19:23
09.10.2020 19:23 Ответить
https://t.me/LastBP/742

Останній Блокпост 🛡, [05.10.20 19:42]
[Переслано из Жорін з Азову]
14 жовтня - День захисника України. Та замість того, щоб святкувати, ми знову маємо виходити на акцію протесту (https://www.facebook.com/events/3811066015588639/). Проти п'ятої колони, проти колаборантів, які окупували медіапростір та поступово монополізують політичну сферу, проти проросійських покидьків, які знову тягнуть нашу країну в прірву.
П'ята колона в Україні має цілком конкретні обличчя:
- Це Медведчук та його соратники з ОПЗЖ, які відкрито працюють на ворога і впроваджують кремлівську політику в Україні.
- Це Портнов з помічниками, які за рік розставили своїх людей по всіх кабінетах та готують реванш колишніх регіоналів-втікачів.
- Це генпрокурор Венедіктова, на замовлення якої фабрикуються справи проти патріотів і націоналістів.
- Це Кива та інші собачки Медведчука, які за російські гроші наймають дегенератів-тітушок та готують провокації на мирній території.
- Це проросійські телеканали, що зранку до вечора транслюють московську пропаганду.
- Це російський бізнес, що фінансує диверсантів.
Коли ми говоримо про боротьбу з п'ятою колоною, то маємо чіткі цілі. З політичного життя українців назавжди мають зникнути адепти "русского мира", а з інформаційного поля - ворожа пропаганда.
14 жовтня, у наше свято, ми виходимо на "Марш УПА 2020" (https://www.facebook.com/events/3811066015588639/) аби показати: українці обрали свій шлях - незалежної, суверенної, сильної та самостійної держави. Всі, хто стоять на цьому шляху - наші вороги.
@MaksymZhorin 👊🏻
09.10.2020 19:25
09.10.2020 19:25 Ответить
 
 