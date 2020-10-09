Враг за сутки трижды нарушил "тишину" на Донбассе, открыв огонь из стрелкового оружия и осуществив дистанционное минирование, потерь нет, - штаб ОС
За прошедшие сутки, 8 октября, российско-оккупационные войска три раза нарушили режим прекращения огня в полосах ответственности наших подразделений.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
Так, в районе населенного пункта Пески враг открыл огонь из стрелкового оружия, а вблизи Опытного осуществил дистанционное минирование перед украинскими позициями применив ручной противотанковый гранатомет, приспособленный для использования мин ПОМ-2.
"Вражеские провокации не представляли угрозы жизни и здоровью военнослужащих, поэтому огонь они не открывали.
Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что ситуация в районе проведения операции остается контролируемой. Подразделения Объединенных сил, придерживаясь достигнутых договоренностей, продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению.
Кроме того, должным образом выполняют задачи в районе проведения операции и другие составляющие сил обороны: "Вчера военнослужащими Вооруженных Сил и пожарными ГСЧС были ликвидированы пожары неподалеку от Попасной и Катериновки. В то же время ликвидация очагов возгораний в районах населенных пунктов Болотенное и Катериновка продолжаются".
По данным штаба, с начала текущих суток, 9 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.
"Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы адекватно отреагировать в случае угрозы их жизни или здоровью", - добавили в пресс-центре ОС.
Дела идут, и жизнь легка
Ни одного печального сюрприза
За исключеньем пустяка" (с)
По зеленскому это когда из нашей армии делают мишень, имел ввиду я такое перемирие...
Замечательно!
Все живы.
Раху вже пінают всі хто нелінивий, а нас щодня зомбуют "нада дагаваривацца с путиним, мира без путина невозможно достичь". Так що на путіні світ клином зійшовся, а якщо він завтра здохне, то мусимо битись головою до стіни ?, ЗЕгниди спеціально навязують нам культ особи +уйла, у них по офісах його портрети і триколори, а ще різні мощі сцаря нікалашкі
Одного дня було шість обстрілів російських окупантів на Донбасі, було и чотири, п'ять і так далі.
ОБСЄ нарахувала майже півтори тисячі порушень бутафорної "тиші".
Під час т.з. "переміря" російські агресори цілеспрямовано підпалюють ліси Луганщини, гинуть люди.
Українці! Нема ніякої тиші та перемир'я, Зеленський бреше! Він виконує завдання ворога по знищенню країни!
https://t.me/LastBP/737
Останній Блокпост 🛡, [05.10.20 19:42]
[Переслано из Жорін з Азову]
14 жовтня - День захисника України. Та замість того, щоб святкувати, ми знову маємо виходити на акцію протесту (https://www.facebook.com/events/3811066015588639/). Проти п'ятої колони, проти колаборантів, які окупували медіапростір та поступово монополізують політичну сферу, проти проросійських покидьків, які знову тягнуть нашу країну в прірву.
П'ята колона в Україні має цілком конкретні обличчя:
- Це Медведчук та його соратники з ОПЗЖ, які відкрито працюють на ворога і впроваджують кремлівську політику в Україні.
- Це Портнов з помічниками, які за рік розставили своїх людей по всіх кабінетах та готують реванш колишніх регіоналів-втікачів.
- Це генпрокурор Венедіктова, на замовлення якої фабрикуються справи проти патріотів і націоналістів.
- Це Кива та інші собачки Медведчука, які за російські гроші наймають дегенератів-тітушок та готують провокації на мирній території.
- Це проросійські телеканали, що зранку до вечора транслюють московську пропаганду.
- Це російський бізнес, що фінансує диверсантів.
Коли ми говоримо про боротьбу з п'ятою колоною, то маємо чіткі цілі. З політичного життя українців назавжди мають зникнути адепти "русского мира", а з інформаційного поля - ворожа пропаганда.
14 жовтня, у наше свято, ми виходимо на "Марш УПА 2020" (https://www.facebook.com/events/3811066015588639/) аби показати: українці обрали свій шлях - незалежної, суверенної, сильної та самостійної держави. Всі, хто стоять на цьому шляху - наші вороги.
@MaksymZhorin 👊🏻