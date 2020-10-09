Враг за сутки трижды нарушил "тишину" на Донбассе, открыв огонь из стрелкового оружия и осуществив дистанционное минирование, потерь нет, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 8 октября, российско-оккупационные войска три раза нарушили режим прекращения огня в полосах ответственности наших подразделений.

Так, в районе населенного пункта Пески враг открыл огонь из стрелкового оружия, а вблизи Опытного осуществил дистанционное минирование перед украинскими позициями применив ручной противотанковый гранатомет, приспособленный для использования мин ПОМ-2.

"Вражеские провокации не представляли угрозы жизни и здоровью военнослужащих, поэтому огонь они не открывали.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что ситуация в районе проведения операции остается контролируемой. Подразделения Объединенных сил, придерживаясь достигнутых договоренностей, продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению.

Кроме того, должным образом выполняют задачи в районе проведения операции и другие составляющие сил обороны: "Вчера военнослужащими Вооруженных Сил и пожарными ГСЧС были ликвидированы пожары неподалеку от Попасной и Катериновки. В то же время ликвидация очагов возгораний в районах населенных пунктов Болотенное и Катериновка продолжаются".

По данным штаба, с начала текущих суток, 9 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

"Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы адекватно отреагировать в случае угрозы их жизни или здоровью", - добавили в пресс-центре ОС.