33-этажный небоскреб сгорел за несколько часов в Южной Корее: сотни человек были эвакуирован, 88 - госпитализированы. ВИДЕО

Пожар вспыхнул в многоэтажном жилом доме в южнокорейском городе Ульсан, пострадали более 80 человек.

По данным агентства, по меньшей мере 88 человек были доставлены в близлежащие больницы. Сообщений о погибших нет.

Пожар вспыхнул в 33-этажном жилом и административном здании около 23 часов (17:00 по киевскому времени) четверга. Из-за сильного ветра огонь распространился на другие этажи и охватил практически все здание. Сотни человек были эвакуированы.

Пламя было взято под контроль примерно через два часа после возгорания, но по состоянию на утро пятницы полностью не было потушено.