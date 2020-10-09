РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7202 посетителя онлайн
Новости
9 803 13

33-этажный небоскреб сгорел за несколько часов в Южной Корее: сотни человек были эвакуирован, 88 - госпитализированы. ВИДЕО

Пожар вспыхнул в многоэтажном жилом доме в южнокорейском городе Ульсан, пострадали более 80 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает "Ренхап".

По данным агентства, по меньшей мере 88 человек были доставлены в близлежащие больницы. Сообщений о погибших нет.

Пожар вспыхнул в 33-этажном жилом и административном здании около 23 часов (17:00 по киевскому времени) четверга. Из-за сильного ветра огонь распространился на другие этажи и охватил практически все здание. Сотни человек были эвакуированы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крупные пожары на Луганщине были умышленно вызваны российскими вооруженными формированиями: Украина в ОБСЕ. ФОТОрепортаж

Пламя было взято под контроль примерно через два часа после возгорания, но по состоянию на утро пятницы полностью не было потушено.

пожар (6039) Южная Корея (345) небоскреб (12)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
33-поверховий хмарочос згорів за кілька годин у Південній Кореї: сотні людей евакуйовано, 88 - госпіталізовано - Цензор.НЕТ 6456
показать весь комментарий
09.10.2020 08:51 Ответить
+5
страшно подумать, как могут гореть наши новые высотки с внешним утеплителем.
показать весь комментарий
09.10.2020 08:43 Ответить
+3
Ну да, ничего, кроме как задохнуться.
показать весь комментарий
09.10.2020 08:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Небоскрёб и не начинал загораться - вспыхнула наружная отделка
на внешней декоративной вертикальной панели.
Горит эффектно - ничего не скажешь, но людям внутри ничего не угрожает.
показать весь комментарий
09.10.2020 08:08 Ответить
Ну да, ничего, кроме как задохнуться.
показать весь комментарий
09.10.2020 08:23 Ответить
То, что их эвакуировали - простая мера предосторожности.
На случай если от температуры треснет стекло, например.
Так что небоскрёб не "сгорел", а обгорел.
показать весь комментарий
09.10.2020 08:36 Ответить
33-поверховий хмарочос згорів за кілька годин у Південній Кореї: сотні людей евакуйовано, 88 - госпіталізовано - Цензор.НЕТ 6456
показать весь комментарий
09.10.2020 08:51 Ответить
страшно подумать, как могут гореть наши новые высотки с внешним утеплителем.
показать весь комментарий
09.10.2020 08:43 Ответить
Если пенополистирол то очень ярко. Если вата, то никак
показать весь комментарий
09.10.2020 09:08 Ответить
туда кроме негорючей минваты помещают кое-что ещё.
последний пожар в тарьян тауэр тому подтверждение.
тут пояснение. https://www.nappan.ru/library/pozhary-s-uchastiem-mineralovatnykh-utepliteley/
показать весь комментарий
09.10.2020 09:15 Ответить
любитель ваты? шутка
показать весь комментарий
09.10.2020 18:21 Ответить
Если сделано по людски - о пенопластовую оболочку можно окурки тушить!
показать весь комментарий
09.10.2020 10:05 Ответить
А де це роблять по людські?
показать весь комментарий
09.10.2020 10:18 Ответить
Мой дом облепили пенпластом, а сверху обмазали чем-то вроде штукатурки. Окурки на балконе тушил лично.
показать весь комментарий
09.10.2020 10:26 Ответить
Не так уже й згорів будинок

https://twitter.com/JTeale/status/1314430515093467138/photo/1

https://twitter.com/JTeale/status/1314430603262132224/photo/1
показать весь комментарий
09.10.2020 13:24 Ответить
Много пламени, ночью смотрится эффектно, но за стеклом внутри всё абсолюно целое.
Наутро при дневном свете пусть снимут - будет видно весь "ущерб".
показать весь комментарий
10.10.2020 11:11 Ответить
 
 