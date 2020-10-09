33-этажный небоскреб сгорел за несколько часов в Южной Корее: сотни человек были эвакуирован, 88 - госпитализированы. ВИДЕО
Пожар вспыхнул в многоэтажном жилом доме в южнокорейском городе Ульсан, пострадали более 80 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает "Ренхап".
По данным агентства, по меньшей мере 88 человек были доставлены в близлежащие больницы. Сообщений о погибших нет.
Пожар вспыхнул в 33-этажном жилом и административном здании около 23 часов (17:00 по киевскому времени) четверга. Из-за сильного ветра огонь распространился на другие этажи и охватил практически все здание. Сотни человек были эвакуированы.
Пламя было взято под контроль примерно через два часа после возгорания, но по состоянию на утро пятницы полностью не было потушено.
Топ комментарии
+6 petravsky II
показать весь комментарий09.10.2020 08:51 Ответить Ссылка
+5 Yuri Usatiuk
показать весь комментарий09.10.2020 08:43 Ответить Ссылка
+3 Alexey Poltorak
показать весь комментарий09.10.2020 08:23 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
на внешней декоративной вертикальной панели.
Горит эффектно - ничего не скажешь, но людям внутри ничего не угрожает.
На случай если от температуры треснет стекло, например.
Так что небоскрёб не "сгорел", а обгорел.
последний пожар в тарьян тауэр тому подтверждение.
тут пояснение. https://www.nappan.ru/library/pozhary-s-uchastiem-mineralovatnykh-utepliteley/
https://twitter.com/JTeale/status/1314430515093467138/photo/1
https://twitter.com/JTeale/status/1314430603262132224/photo/1
Наутро при дневном свете пусть снимут - будет видно весь "ущерб".