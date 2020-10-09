РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7090 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 718 4

В мире зафиксирован новый рекорд заражений COVID-19 за сутки - 348,7 тыс. случаев, умерли 6,4 тыс. человек. ИНФОГРАФИКА

В мире зафиксирован новый рекорд заражений COVID-19 за сутки - 348,7 тыс. случаев, умерли 6,4 тыс. человек. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 9 октября в мире зарегистрировали 348 774 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 6 424 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 36 754 006 случаев инфицирования, из них 348 774 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 066 856 человек, из них 6 424 за минувшие сутки.

В мире зафиксирован новый рекорд заражений COVID-19 за сутки - 348,7 тыс. случаев, умерли 6,4 тыс. человек 01

Успешно преодолели болезнь и вылечились 27,6 млн человек.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Учебные заведения надо переводить на дистанционную форму, а также вводить карантин выходного дня, - "слуга народа" Радуцкий. ВИДЕО

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Колумбия. Украина находится на 25-м месте мирового рейтинга и на 7-м в Европе.

В мире зафиксирован новый рекорд заражений COVID-19 за сутки - 348,7 тыс. случаев, умерли 6,4 тыс. человек 02

Отметим, что согласно отчету на сайте Всемирной организации здравоохранения вчера, 8 октября, был зафиксирован новый рекорд за все время пандемии - 338 799 чслучаев. Кроме того, в четверг во всем мире было зарегистрировано еще 5 514 смертей, в результате чего общее число погибших достигло 1,05 миллиона.

Предыдущий рекорд ВОЗ зафиксировала 4 октября. Тогда количество новых случаев заражения коронавирусом за день насчитывало 330 тыс.

карантин (16729) статистика (2312) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В мире зафиксирован новый рекорд заражений COVID-19 за сутки - 348,7 тыс. случаев, умерли 6,4 тыс. человек - Цензор.НЕТ 2993
показать весь комментарий
09.10.2020 07:59 Ответить
Причина різкого спалаху вірусу - відкриття навчальних установ. Родичка працює в школі, кажe, дужe багато дітeй напівхворі : кашляють, чихають. Діти відносно лeгко пeрeносять хворобу, алe викладачі почали мeрти як мухи у пeрeповнeних класах та приміщeннях шкіл. Звeрху з РайВНО спустили нeофіційний наказ - нe розгалошувати інформацію щоди захворюваності в установих, дирeктори провeли роьоту зтколeктивами.Всe як у совку, причому вчитeлям дали аж одну маску за вeсь час! Враховуючи, що вчитeлі, здeбільшого, пeнсійного та пeрeлпeнсійного віку з купою хронічних захворювань, ризик важких форм лужe високий. Чи застрахували здоров'я пeдагогів, чи роблять ім рeгулярні тeсти, чи підвищили зарплатню за роботу в шкідливих умовах? Дeкілька днів назад помeр від короновірусу 49річний дирeктор школи 4, у місті Вишнeвому, також загинула вчитeль у м. Вінниці - і цe тільки початок...
https://patrioty.org.ua/society/u-vinnytsi-koronavirus-vbyv-vchytelku-shkoly-foto-347393.html
https://ukranews.com/news/730221-umer-direktor-litseya-v-vishnevom-vladimir-kovalenko-zaklyucheniya-o-prichinah-smerti-net
показать весь комментарий
09.10.2020 08:25 Ответить
Чето антиронавирусников не видно.Видимо валяются по больничкам.
показать весь комментарий
09.10.2020 09:49 Ответить
 
 