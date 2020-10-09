В мире зафиксирован новый рекорд заражений COVID-19 за сутки - 348,7 тыс. случаев, умерли 6,4 тыс. человек. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 9 октября в мире зарегистрировали 348 774 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 6 424 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 36 754 006 случаев инфицирования, из них 348 774 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 066 856 человек, из них 6 424 за минувшие сутки.
Успешно преодолели болезнь и вылечились 27,6 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Колумбия. Украина находится на 25-м месте мирового рейтинга и на 7-м в Европе.
Отметим, что согласно отчету на сайте Всемирной организации здравоохранения вчера, 8 октября, был зафиксирован новый рекорд за все время пандемии - 338 799 чслучаев. Кроме того, в четверг во всем мире было зарегистрировано еще 5 514 смертей, в результате чего общее число погибших достигло 1,05 миллиона.
Предыдущий рекорд ВОЗ зафиксировала 4 октября. Тогда количество новых случаев заражения коронавирусом за день насчитывало 330 тыс.
