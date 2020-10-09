Наша политика в отношении РФ - твердость и диалог без наивности, - глава МИД Франции Ле Дриан
Министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что с Россией надо поддерживать диалог, но нарушение европейских и международных стандартов не может оставаться без ответа.
Об этом министр заявил в своем выступлении 8 октября на форуме в Братиславе "GLOBSEC-2020", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Следовательно, наш двойной подход к России такой: диалог и твердость. Диалог без наивности, потому что мы не можем предусматривать восстановление системы коллективной безопасности в Европе и восстанавливать стабильность без привлечения к этому России", - считает официальный Париж.
Говоря о прочной позиции в отношении РФ, Ле Дриан отметил, что нарушения европейских и международных стандартов не может оставаться без ответа.
"Россия должна дать ответы на вопросы, которые мы задаем, например, когда российский оппозиционных политик Навальный стал субъектом покушения на убийство на территории России с применением химического оружия из группы "Новичок", произведенной в РФ", - добавил глава МИД Франции.
По словам Ле Дриана за отсутствия этих ответов Франция и Германия предложили ввести санкции Евросоюза против ответственных за покушение на убийство.
В своем выступлении французский министр высказал мнение, что эскалация "кризиса" в Украине на фоне внутренних проблем началась после внешнего вмешательства, то есть произошла его "интернационализация".
Ле Дриан напомнил, что противоправно аннексировав Крым, Россия нарушила Парижскую хартию для новой Европы 1990 года, потому что посягнула на незыблемость границ и суверенитет государства.
Глава МИД Франции отметил, что аннексия Крыма Россией никогда не будет признана.
