В течение полугода Кабмин должен подать на рассмотрение СНБО проекты стратегий развития страны в различных сферах, - Данилов

В течение полугода правительство и государственные органы по соответствующим сферам национальной безопасности должны подать на рассмотрение СНБО проекты стратегий развития страны в различных сферах.

об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в интервью АрмiяInform, отвечая на вопрос о дальнейших шагах государства после введения в действие новой Стратегии национальной безопасности Украины.

"Согласно решению СНБО Кабинет Министров Украины, государственные органы по соответствующим сферам национальной безопасности должны в течение полугода подать на рассмотрение СНБО Украины проекты Стратегии человеческого развития, Стратегии военной безопасности Украины, Стратегии общественной безопасности и гражданской защиты Украины, Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины, Стратегии экономической безопасности, Стратегии биобезопасности и биологической защиты, Стратегии информационной безопасности, Стратегии кибербезопасности Украины, Стратегии внешнеполитической деятельности, Стратегии обеспечения государственной безопасности, Национальной разведывательной программы", - заявил Данилов.

Правительству также поручено разработать и утвердить Стратегию энергетической безопасности, Стратегию экологической безопасности и адаптации к изменению климата, Стратегию интегрированного управления границами, Стратегию продовольственной безопасности.

По мнению Данилова, в состав межведомственных рабочих групп, которые будут разрабатывать соответствующие документы, должны войти представители комитетов Верховной Рады Украины, Офиса Президента, Аппарата СНБО, Национальной академии наук, Национального института стратегических исследований и общественности.

Учитывая динамические изменения ситуации в Украине и мире, которые влияют на состояние национальной безопасности государства, по мнению секретаря Совбеза, необходимо определить для ответственных исполнителей максимально сжатые сроки разработки проектов указанных нормативных актов - не более трех месяцев, а Верховная Рада максимально оперативно рассмотреть законопроекты, связанные со Стратегией национальной безопасности Украины и соответствующими стратегическими документами.

Как сообщалось, 14 сентября Президент Владимир Зеленский подписал указ № 392/2020 о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны и утверждении Стратегии национальной безопасности Украины.