В течение полугода Кабмин должен подать на рассмотрение СНБО проекты стратегий развития страны в различных сферах, - Данилов

В течение полугода правительство и государственные органы по соответствующим сферам национальной безопасности должны подать на рассмотрение СНБО проекты стратегий развития страны в различных сферах.

Как Информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в интервью АрмiяInform, отвечая на вопрос о дальнейших шагах государства после введения в действие новой Стратегии национальной безопасности Украины.

"Согласно решению СНБО Кабинет Министров Украины, государственные органы по соответствующим сферам национальной безопасности должны в течение полугода подать на рассмотрение СНБО Украины проекты Стратегии человеческого развития, Стратегии военной безопасности Украины, Стратегии общественной безопасности и гражданской защиты Украины, Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины, Стратегии экономической безопасности, Стратегии биобезопасности и биологической защиты, Стратегии информационной безопасности, Стратегии кибербезопасности Украины, Стратегии внешнеполитической деятельности, Стратегии обеспечения государственной безопасности, Национальной разведывательной программы", - заявил Данилов.

Правительству также поручено разработать и утвердить Стратегию энергетической безопасности, Стратегию экологической безопасности и адаптации к изменению климата, Стратегию интегрированного управления границами, Стратегию продовольственной безопасности.

По мнению Данилова, в состав межведомственных рабочих групп, которые будут разрабатывать соответствующие документы, должны войти представители комитетов Верховной Рады Украины, Офиса Президента, Аппарата СНБО, Национальной академии наук, Национального института стратегических исследований и общественности.

Учитывая динамические изменения ситуации в Украине и мире, которые влияют на состояние национальной безопасности государства, по мнению секретаря Совбеза, необходимо определить для ответственных исполнителей максимально сжатые сроки разработки проектов указанных нормативных актов - не более трех месяцев, а Верховная Рада максимально оперативно рассмотреть законопроекты, связанные со Стратегией национальной безопасности Украины и соответствующими стратегическими документами.

Как сообщалось, 14 сентября Президент Владимир Зеленский подписал указ № 392/2020 о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны и утверждении Стратегии национальной безопасности Украины.

Данилов Алексей (1066) нацбезопасность (228) оборона (5283) СНБО (4465)
В течение полугода Кабмин должен подать на рассмотрение СНБО проекты стратегий развития страны в различных сферах, - Данилов - Цензор.НЕТ 3924
09.10.2020 08:38 Ответить
Кабмин шмыгла не в состоянии написать себе программу...которую бы приняла рада...а ты дурашка о стратегии развития страны шепчешь...
09.10.2020 08:40 Ответить
помню дебильную "стратегию" от новых лицц в правительстве дрим-тим
медицина: уменьшить количество больных, увеличить количество здоровых
образование: увеличить количество ученых, уменьшить неученых... и так далее
это такая же стратегия будет
09.10.2020 08:40 Ответить
Украина из-за этих стратегов становится непригодной для жизни умных людей.
09.10.2020 08:50 Ответить
Півтора року при владі і ніякої стратегії .бо зеленський сказав,що йому нема часу думати на перспективу. Звичайно,як може піарщик думати,бо все життя жив на сцені і говорив і діяв по написаним сценаріям. А в голові пустота .
09.10.2020 08:50 Ответить
Для розробки стратегї повинні бути задіяні найбільші спеціалісти і інтелектуали країни, а затвердити програму розвитку повинні не в РНБО, яке є збіговиськом буденної сірості, а принаймні десь в НАН України, за участі комсітету ВР, КМУ і РНБО з підписами і відповідальними за виконнання стратегічних планів. КМУ не може розробити стратегію розвитку оскільки те КМУ борсається в тактичних сьогоденних мілких проблемах, як знайти кошти до виборів і не привести країну в стан хаосу. А стратегія повинна мати розписані заходи щодо розвитку країни на 10, 30, 50 і 100 років. Невже ви вірите що зелені остолопи здатні на таке мислення? У нас навіть генеральний план міст не виконується, навіть тупо ширину вулиць не можуть забезпечити щоб і атомобіль і пішохід не зіткались, а тут замахнулись. Ну попукають в небо і цим все скінчиться.
09.10.2020 09:03 Ответить
Які ще програми?! Цей "недороблений" Уряд вже на "чемоданах" сидить, аби до Нового Року дотягнув.
09.10.2020 10:42 Ответить
 
 