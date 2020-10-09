РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3618 посетителей онлайн
Новости
1 221 33

Украинская власть абсолютно прозрачна и беспрецедентно открыта для диалога с бизнесом, - Ермак

Украинская власть абсолютно прозрачна и беспрецедентно открыта для диалога с бизнесом, - Ермак

Несмотря на то, что на востоке Украины продолжается война, украинская власть не сворачивает с пути реформ, чтобы сделать страну успешной.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак во время выступления в Королевском институте международных дел Chatham House.

"Несмотря на то, что в Украине идет война, реформы продолжаются. Президент говорит и продолжает реформировать страну. Именно для того, чтобы сделать ее успешной и привлекательной для наших партнеров, инвесторов", - сказал он.

Ермак назвал основные реформы, которые сегодня уже реализованы. В частности, речь идет о земельной реформе, принятие банковского закона, реформе рынка газа, принятие закона о концессии, легализации азартных игр, демонополизацию производства спирта, проведение приватизации на открытых аукционах (Фонд государственного имущества провел около 1,5 тыс. успешных аукционов), принятие закона о "сплит" - относительно реформирования небанковского финансового сектора, дерегуляции экономики.

Также глава Офиса Президента вспомнил обновление мобильного приложения "Дія", который предусматривает предоставление государственных услуг онлайн.

"Украина становится передовой в этом плане, а контакт государства и гражданина в плане услуг сводится к минимуму", - сказал он, добавив, что все это сделано лишь за полтора года.

По его словам, большое внимание украинская власть уделяет созданию благоприятного бизнес-климата в стране и привлечению иностранных инвесторов. С этой целью был разработан и уже принят парламентом в первом чтении законопроект об "инвестиционных нянях".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Соглашение между Украиной и Великобританией беспроигрышно для обеих сторон, - Ермак

"Каждый визит Президента включает встречи с крупным бизнесом. Сегодня идет открытый диалог, мы сегодня слышим. Безусловно, есть много того, что еще нужно делать, но сегодня власть является абсолютно прозрачной и беспрецедентно открытой для диалога с бизнесом", - заявил Ермак.

Руководитель Офиса Президента также отметил, что со сменой руководства Национального банка Украины институциональной независимости НБУ ничего не угрожает. Украинская власть будет продолжать отстаивать позицию существования независимого, профессионального регулятора.

"Национальный банк всегда будет независимым, всегда будет иметь эту гарантию и продолжать работать", - сказал руководитель Офиса Президента.

Он отметил, что Владимир Зеленский ушел в политику именно для того, чтобы реформировать страну и изменить ее к лучшему.

"Это его приоритет, и он не изменился за полтора года", - добавил Ермак.

бизнес (1641) Зеленский Владимир (22004) инвестиции (1173) реформы (3969) Ермак Андрей (1314)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Тут ще одна празрачная намалювалась.....

Украинская власть абсолютно прозрачна и беспрецедентно открыта для диалога с бизнесом, - Ермак - Цензор.НЕТ 2632
показать весь комментарий
09.10.2020 08:49 Ответить
+15
Ермак это регент зебила, работающий на маскву. или нет, зебилы?
показать весь комментарий
09.10.2020 08:47 Ответить
+12
Можно было бы сказать, что это бред сивой кобылы. Но реальность такова, что это бред сивого мерина.
показать весь комментарий
09.10.2020 08:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Волаю!!!!
Украинская власть абсолютно прозрачна и беспрецедентно открыта для диалога с бизнесом, - Ермак - Цензор.НЕТ 9897
показать весь комментарий
09.10.2020 08:47 Ответить
Чоловіче! З таким прізвищем тільки в попи йти
показать весь комментарий
09.10.2020 10:18 Ответить
Ермак это регент зебила, работающий на маскву. или нет, зебилы?
показать весь комментарий
09.10.2020 08:47 Ответить
Тут ще одна празрачная намалювалась.....

Украинская власть абсолютно прозрачна и беспрецедентно открыта для диалога с бизнесом, - Ермак - Цензор.НЕТ 2632
показать весь комментарий
09.10.2020 08:49 Ответить
Слуги маладиє риганали.
показать весь комментарий
09.10.2020 08:55 Ответить
ЧУДОВА НОВИНА ДЛЯ ФОПів : КАСОВІ АПАРАТИ БУДУТЬ ЗЕЛЕНОГО КОЛЬОРУ !!!!
показать весь комментарий
09.10.2020 09:23 Ответить
А утримувати Зеленського нам обходиться у 2 два мiльйони, 700 сiмсот тисяч гривень на ДОБУ! Святкуйте!
показать весь комментарий
09.10.2020 09:26 Ответить
Єрмак - прозрадний, засвічений, прикритий купами легенд агент російсмьких спецслужб, який працює на знищення України, навіть не ховаючись. При цьому не забуває збагатися, як особисто, так і збагачує рідню, знайомих і своїх фойд.. Вже всі з цим звикли. А "сметуни" тільки спостерігають, що воно буде далі.
показать весь комментарий
09.10.2020 09:54 Ответить
Пусть болтает. Вдруг кто-то поверит!
показать весь комментарий
09.10.2020 08:48 Ответить
Особливо бізнес, який вже декілька разів водив хороводи біля ОПи і був посланий "відкритою" владою на..., чи в..., одним словом, туди, де всіх посилають, але ніхто не ходить.
показать весь комментарий
09.10.2020 10:54 Ответить
Украинская власть абсолютно прозрачна и беспрецедентно открыта для диалога с бизнесом, - Ермак - Цензор.НЕТ 9114
показать весь комментарий
09.10.2020 08:52 Ответить
Можно было бы сказать, что это бред сивой кобылы. Но реальность такова, что это бред сивого мерина.
показать весь комментарий
09.10.2020 08:53 Ответить
Для кого мєрин, а для Машки Фокіної жеребець.
показать весь комментарий
09.10.2020 09:09 Ответить
Прозрачна для олигархов, а малый бизнес уничтожают.
показать весь комментарий
09.10.2020 09:00 Ответить
А как насчет депутатской и судейской неприкосновенносьи и законе об импичменте?
показать весь комментарий
09.10.2020 09:07 Ответить
Дєрмак насміхається над бидловиборцями.
показать весь комментарий
09.10.2020 09:07 Ответить
Вот "открытый бизнес" и содержит Охвис Ермака на 2 лимона в месяц.
показать весь комментарий
09.10.2020 09:16 Ответить
І веде "діалог" вимогами і вказівками.
показать весь комментарий
09.10.2020 10:26 Ответить
он забыл уточнить с чьим бизнесом. Имеется в виду бизнес Коломойского.
показать весь комментарий
09.10.2020 09:16 Ответить
бізнес не хоче мати нічого спільного з такими мудаками
показать весь комментарий
09.10.2020 09:19 Ответить
ЯКА БРЕХНЯ.
показать весь комментарий
09.10.2020 09:22 Ответить
Что-то он последнее время слишком часто появляется в медиа. Слишком часто
показать весь комментарий
09.10.2020 09:29 Ответить
Відпрацьовує.
показать весь комментарий
09.10.2020 10:28 Ответить
Всі питання щодо конкурсів і проблем бізнесу з державою це до молодшого барата Єрмака, або прямо заяву їх куратору в ФСБ РФ
показать весь комментарий
09.10.2020 09:30 Ответить
Бачили той "діалог" осінню рік назад на протестах підприємців. Тоді ще перепляканий велюровий депутат звертався до поліцейських за захистом від двох жіночок
показать весь комментарий
09.10.2020 10:23 Ответить
що ти мелеш?
показать весь комментарий
09.10.2020 10:30 Ответить
Да-да, вот и новость была, как Шефир к Ахметову ездил.
показать весь комментарий
09.10.2020 10:36 Ответить
Як і всі попередні українські влади ця, чує тільки великий бізнес. Ну, це витікає навіть з переліку перерахованих плюшок. Там нічого нема з того що, стосується малого та середнього бізнесів. То ж, не варто від них чекати нічого більшого ніж від попередників. Якщо вам скажуть що, цим будуть займатися їх місцеві депутати то, це все фуфло не варте уваги. Економічна політика будується на самому верху держави, а верхівка дуже зайнята процвітанням виключно великого бізнесу. Нижня ланка керівництва має забезпечувати виконання завдань верхньої ланки в турборежимі.
показать весь комментарий
09.10.2020 10:38 Ответить
Какая циничная ложь!!!!!!
Первый помощник Зеленского Шефир тайком побывал у Ахметова, - СМИ. ВИДЕО+ФОТОрасследование

https://censor.net/ru/news/3223856/pervyyi_pomoschnik_zelenskogo_shefir_tayikom_pobyval_u_ahmetova_smi_videofotorassledovanie

показать весь комментарий
09.10.2020 10:40 Ответить
Це для кого локшина?
показать весь комментарий
09.10.2020 14:14 Ответить
Открытие казино---это реформа??? Продажа госмайна ---реформа??? Закон о продаже земли без всех необходимых поддерживающих законов---это реформа???

Я понимала, что они идиоты, но до такой степени нести бред???
показать весь комментарий
09.10.2020 15:44 Ответить
 
 