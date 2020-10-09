Украинская власть абсолютно прозрачна и беспрецедентно открыта для диалога с бизнесом, - Ермак

Несмотря на то, что на востоке Украины продолжается война, украинская власть не сворачивает с пути реформ, чтобы сделать страну успешной.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак во время выступления в Королевском институте международных дел Chatham House.

"Несмотря на то, что в Украине идет война, реформы продолжаются. Президент говорит и продолжает реформировать страну. Именно для того, чтобы сделать ее успешной и привлекательной для наших партнеров, инвесторов", - сказал он.

Ермак назвал основные реформы, которые сегодня уже реализованы. В частности, речь идет о земельной реформе, принятие банковского закона, реформе рынка газа, принятие закона о концессии, легализации азартных игр, демонополизацию производства спирта, проведение приватизации на открытых аукционах (Фонд государственного имущества провел около 1,5 тыс. успешных аукционов), принятие закона о "сплит" - относительно реформирования небанковского финансового сектора, дерегуляции экономики.

Также глава Офиса Президента вспомнил обновление мобильного приложения "Дія", который предусматривает предоставление государственных услуг онлайн.

"Украина становится передовой в этом плане, а контакт государства и гражданина в плане услуг сводится к минимуму", - сказал он, добавив, что все это сделано лишь за полтора года.

По его словам, большое внимание украинская власть уделяет созданию благоприятного бизнес-климата в стране и привлечению иностранных инвесторов. С этой целью был разработан и уже принят парламентом в первом чтении законопроект об "инвестиционных нянях".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Соглашение между Украиной и Великобританией беспроигрышно для обеих сторон, - Ермак

"Каждый визит Президента включает встречи с крупным бизнесом. Сегодня идет открытый диалог, мы сегодня слышим. Безусловно, есть много того, что еще нужно делать, но сегодня власть является абсолютно прозрачной и беспрецедентно открытой для диалога с бизнесом", - заявил Ермак.

Руководитель Офиса Президента также отметил, что со сменой руководства Национального банка Украины институциональной независимости НБУ ничего не угрожает. Украинская власть будет продолжать отстаивать позицию существования независимого, профессионального регулятора.

"Национальный банк всегда будет независимым, всегда будет иметь эту гарантию и продолжать работать", - сказал руководитель Офиса Президента.

Он отметил, что Владимир Зеленский ушел в политику именно для того, чтобы реформировать страну и изменить ее к лучшему.

"Это его приоритет, и он не изменился за полтора года", - добавил Ермак.