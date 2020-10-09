У меня рабочие отношения с ОП и нормальные - с Зеленским, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что на сегодняшний день у него абсолютно рабочие отношения с Офисом Президента, а свои отношения с Главой государства Владимиром Зеленским он называет хорошими.

Об этом он сказал в интервью для программы "Бацман", отвечая на вопрос о возможных разногласиях с Офисом Президента, передает Цензор.НЕТ.

"У меня абсолютно рабочие отношения с Офисом (Президента. – Ред.)… Есть работа, которую каждый на своей должности должен делать, и от этого зависит сегодня будущее страны", - заявил Разумков.

При этом он выразил надежду, что у него со всеми представителями ОП конструктивные отношения, и подчеркнул, что старается сохранить их такими и в отношении Кабинета министров.

На вопрос, хорошие ли у него отношения с Президентом, Разумков ответил: "Нормальные, хорошие отношения".

В то же время он добавил, что видеться с главой государства "когда чаще, когда - реже", но общается с ним напрямую путём совещаний "в зависимости от необходимости".