У меня рабочие отношения с ОП и нормальные - с Зеленским, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что на сегодняшний день у него абсолютно рабочие отношения с Офисом Президента, а свои отношения с Главой государства Владимиром Зеленским он называет хорошими.

Об этом он сказал в интервью для программы "Бацман", отвечая на вопрос о возможных разногласиях с Офисом Президента, передает Цензор.НЕТ.

"У меня абсолютно рабочие отношения с Офисом (Президента. – Ред.)… Есть работа, которую каждый на своей должности должен делать, и от этого зависит сегодня будущее страны", - заявил Разумков.

При этом он выразил надежду, что у него со всеми представителями ОП конструктивные отношения, и подчеркнул, что старается сохранить их такими и в отношении Кабинета министров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Большое количество попавших под люстрацию людей были честными и качественными, - Разумков

На вопрос, хорошие ли у него отношения с Президентом, Разумков ответил: "Нормальные, хорошие отношения".

В то же время он добавил, что видеться с главой государства "когда чаще, когда - реже", но общается с ним напрямую путём совещаний "в зависимости от необходимости".

+6
Кто бы сомневался. Одна шайка-лейка. Посмотрим, что петь будешь, когда вашу Раду в унитаз спустят
09.10.2020 09:01 Ответить
+4
Как там ломбардный бизнес,разумов? Нормально?
09.10.2020 09:14 Ответить
+3
09.10.2020 08:50 Ответить
09.10.2020 08:50 Ответить
Дарма це Разумков морознув, Зе токисичний зі своїми зашкварами і зовсім швидко його чекає абсолютне фіаско, аби встиг ноги зробити, що дуже малоймовірно.
09.10.2020 10:18 Ответить
у нас был в 4м классе такой же пионерважатый из старшеклассников.
выросли и забыли - откуда вы его опять выкопали?
у него же поперек хари написано - "я кацап"
09.10.2020 08:58 Ответить
Сооронбай Жеенбеков готовий піти у відставку з посади президента Киргизстану, давай розумнику бери зелю і в Ростов до проффесора.
09.10.2020 09:46 Ответить
Кто бы сомневался. Одна шайка-лейка. Посмотрим, что петь будешь, когда вашу Раду в унитаз спустят
09.10.2020 09:01 Ответить
Как там ломбардный бизнес,разумов? Нормально?
09.10.2020 09:14 Ответить
Та мог бы и не анонсировать! Это, по вашим обрезанным фейсам, видно из далека!
09.10.2020 09:20 Ответить
Які можуть бути проблеми з Зеленським, який настільки тупий, що відризнити проблему від нормальної ситуації не може.
09.10.2020 09:28 Ответить
нормальные - с Зеленским, - Разумков/ как у вора с барыгой.
09.10.2020 11:08 Ответить
А, как насчет качества? Между качественными чиновниками и отношения должны быть соответствующие Как еще не догадались клейма ставить: "качественный", "некачественный".
09.10.2020 13:36 Ответить
 
 