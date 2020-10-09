РУС
Новости Коронавирус и карантин
15 913 108

В Украине за сутки рекордные 5 804 новых случая COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 250 538 человек

В Украине за сутки рекордные 5 804 новых случая COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 250 538 человек

За минувшие сутки в Украине подтвердили 5 804 новых случая заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО.

Днем ранее, 8 октября, сообщалось о рекордных 5 397 новых случаях.

Всего с начала пандемии в Украине коронавирус выявили у 250 538 человек.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (630), Киеве (567), Одесской (403), Хмельницкой (330) и Днепропетровской (307) областях.

Умерли с начала пандемии 4 779 человек (за сутки 89), выздоровевших – 110 650 (за сутки 2 417). Сейчас в Украине COVID-19 болеют 135 109 человек, что на 3 298 больше, чем днем ранее.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В мире зафиксирован новый рекорд заражений COVID-19 за сутки - 348,7 тыс. случаев, умерли 6,4 тыс. человек. ИНФОГРАФИКА

В Украине за сутки рекордные 5 804 новых случая COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 250 538 человек 01

карантин (16729) статистика (2312) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
+18
Только враги Украины могли пустить деньги выделенные на борьбу с пандемией, на строительство дорог. Ни один президент Украины не получал в свой адрес столько проклятий сколько Зеленский за 1,5 года. Но главное еще впереди
показать весь комментарий
09.10.2020 09:14 Ответить
+16
Причина різкого спалаху вірусу - відкриття навчальних установ. Родичка працює в школі, кажe, дужe багато дітeй напівхворі : кашляють, чихають. Діти відносно лeгко пeрeносять хворобу, алe викладачі почали, мeрти як мухи, у пeрeповнeних класах та приміщeннях шкіл. Звeрху з РайВНО спустили нeофіційний наказ - нe розгалошувати інформацію щоди захворюваності в установах, дирeктори провeли роботу з колeктивами.Всe як у совку, причому вчитeлям дали аж одну маску за вeсь час! Враховуючи, що вчитeлі, здeбільшого, пeнсійного та пeрeдпeнсійного віку з купою хронічних захворювань, ризик важких форм лужe високий. Чи застрахували здоров'я пeдагогів, чи роблять ім рeгулярні тeсти, чи підвищили зарплатню за роботу в шкідливих умовах? Дeкілька днів назад помeр від короновірусу 49річний дирeктор школи 4, у місті Вишнeвому, також загинула вчитeль у м. Вінниці - і цe тільки початок...
https://patrioty.org.ua/society/u-vinnytsi-koronavirus-vbyv-vchytelku-shkoly-foto-347393.html
https://ukranews.com/news/730221-umer-direktor-litseya-v-vishnevom-vladimir-kovalenko-zaklyucheniya-o-prichinah-smerti-net
показать весь комментарий
09.10.2020 09:06 Ответить
+12
Не, мастера спорта по борьбе с коронавирусом
В Украине за сутки рекордные 5 804 новых случая COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 250 538 человек - Цензор.НЕТ 6817
показать весь комментарий
09.10.2020 08:56 Ответить
Когда будут судить клоуна членограя за то что весной этого года этот дебил свозил всех больных со всех уголков мира!!!
показать весь комментарий
09.10.2020 10:56 Ответить
Для тех, кто до сих пор в «танке» и не верит в статистику по заболеваемости на Covid!!! Октябрь 9, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/10/%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%82%d0%b5%d1%85-%d0%ba%d1%82%d0%be-%d0%b4%d0%be-%d1%81%d0%b8%d1%85-%d0%bf%d0%be%d1%80-%d0%b2-%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b5-%d0%b8-%d0%bd%d0%b5-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b8.html#comments Комментарии: 2

Если бы мне неделю назад, кто-то сказал, что я буду по всему Киеву искать место в больнице для своей мамы, я бы наверное не поверил.

Эту жуткую историю https://www.facebook.com/kondratenko.alexandr.vasilevich поведал накануне в Фейсбуке Александр Кондратенко - экс-советник АПУ по политическим вопросам.
Но правда такова: друзья, 15 клиническая - люди лежат прямо в коридоре (за двое суток поступило 65 человек), 4-я забита полностью. 8-я также.
Под всеми инфекционными отделениями нашего города вереница скорых, которые то и дело не успевают привозить больных с двухсторонним воспалением легких.
Не знаю как, но получилось перевести маму в 4-ю клиническую на Соломенке в интенсивную терапию, видимо лишь потому, что ее состояние за сутки из средней тяжести перешло в очень тяжелое. И единственное, о чем говорят врачи, так это «не снимайте кислородную маску, если хотите жить»
Тот кошмар, который я видел в 15-й на Фрунзе возле Спартака, описать сложно. Отсутствие лекарств, два градусника на все отделение и т.п. Это - малая часть реального коллапса с нашим здравоохранением.
В Україні за добу рекордні 5804 нові випадки COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 250 538 осіб - Цензор.НЕТ 7530 Вопрос: куда, ***** эти суки из фонда ковид дели все бабло и какого *** министр-статист МОЗ Степашка до сих пор ****** с экранов ТВ о том, что все ******* и у нас все под контролем.
В Україні за добу рекордні 5804 нові випадки COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 250 538 осіб - Цензор.НЕТ 7530 Друзья, берегите родных и близких!!! Сложно описать чувство собственной беспомощности, когда ты не можешь увидеть родного человека, а по телефону у нее просто нет сил ответить. Единственная надежда на то, что врачи все же знают свое дело, а силы на борьбу у мамы осталисьВ Україні за добу рекордні 5804 нові випадки COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 250 538 осіб - Цензор.НЕТ 7530 В Україні за добу рекордні 5804 нові випадки COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 250 538 осіб - Цензор.НЕТ 7530
P.S. ушел на самоизоляцию
***
Напомню, на днях https://www.economics-prorok.com/2020/10/%d0%b2-%d0%be%d0%b4%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b5-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d1%86%d1%8b-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d1%8b-%d0%bf%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b5%d0%bd.html стало известно о переполненности больниц для пациентов с коронавирусом в Одессе.
Затем о такой же ситуации https://www.economics-prorok.com/2020/10/%d0%b2-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0%d1%85-%d1%85%d0%b0%d1%80%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%8c-%d0%ba%d0%be.html сообщили из Харькова .
А вчера https://www.economics-prorok.com/2020/10/114841.html доложили об отсутствии свободных коек для заболевших коронавирусом в больницах Ровно и Сарны.
При этом, как передал сегодня утром Минздрав, за минувшие сутки в Украине https://www.economics-prorok.com/2020/10/%d0%b2-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d0%b8-%d1%84%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b4%d1%8b.html установлен новый антирекорд по числу заражений коронавирусом.
Поэтому ждем сегодня новых сообщений из разных городов Украины о переполненности больниц и у них…
Фото от Александра Кондратенко
показать весь комментарий
09.10.2020 11:11 Ответить
а кто масочку не носит, будет носить корону
показать весь комментарий
09.10.2020 11:14 Ответить
а кто масочку не носит, того шестеро выносят
В Україні за добу рекордні 5804 нові випадки COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 250 538 осіб - Цензор.НЕТ 2870
показать весь комментарий
09.10.2020 11:35 Ответить
начало весны в Италии...
показать весь комментарий
09.10.2020 11:52 Ответить
Юристы по всему миру уже объединяются, чтобы предъявить иск ковид-мошенникам за преступление против человечества.
показать весь комментарий
09.10.2020 17:21 Ответить
Мдя , похоже выборов 25 октября не будет. Зе членограи ясно поняли -их место на помойке ,а кушать хочется и побольше .Нагоняют стату , как только могут, и плюс осень -а это многочисленные орз ,под которые можно легко впаять ковид .Тактика зеленокожих ясна и очевидна. Псевдодоктор ляшко вообще заявил о введении чрезвычайного положения ,нас опять хотят держать в клетках и с намордниках .
показать весь комментарий
09.10.2020 17:54 Ответить
евреи - буржуи и властьимущие ублюдки делают всё что бы нас жителей Украины осталось как можно меньше . Н У Щ О З Д О Б У Л Ы
показать весь комментарий
09.10.2020 18:13 Ответить
Страница 2 из 2
 
 