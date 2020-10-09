15 913 108
В Украине за сутки рекордные 5 804 новых случая COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 250 538 человек
За минувшие сутки в Украине подтвердили 5 804 новых случая заражения коронавирусом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО.
Днем ранее, 8 октября, сообщалось о рекордных 5 397 новых случаях.
Всего с начала пандемии в Украине коронавирус выявили у 250 538 человек.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (630), Киеве (567), Одесской (403), Хмельницкой (330) и Днепропетровской (307) областях.
Умерли с начала пандемии 4 779 человек (за сутки 89), выздоровевших – 110 650 (за сутки 2 417). Сейчас в Украине COVID-19 болеют 135 109 человек, что на 3 298 больше, чем днем ранее.
Если бы мне неделю назад, кто-то сказал, что я буду по всему Киеву искать место в больнице для своей мамы, я бы наверное не поверил.
Эту жуткую историю https://www.facebook.com/kondratenko.alexandr.vasilevich поведал накануне в Фейсбуке Александр Кондратенко - экс-советник АПУ по политическим вопросам.
Но правда такова: друзья, 15 клиническая - люди лежат прямо в коридоре (за двое суток поступило 65 человек), 4-я забита полностью. 8-я также.
Под всеми инфекционными отделениями нашего города вереница скорых, которые то и дело не успевают привозить больных с двухсторонним воспалением легких.
Не знаю как, но получилось перевести маму в 4-ю клиническую на Соломенке в интенсивную терапию, видимо лишь потому, что ее состояние за сутки из средней тяжести перешло в очень тяжелое. И единственное, о чем говорят врачи, так это «не снимайте кислородную маску, если хотите жить»
Тот кошмар, который я видел в 15-й на Фрунзе возле Спартака, описать сложно. Отсутствие лекарств, два градусника на все отделение и т.п. Это - малая часть реального коллапса с нашим здравоохранением.
Вопрос: куда, ***** эти суки из фонда ковид дели все бабло и какого *** министр-статист МОЗ Степашка до сих пор ****** с экранов ТВ о том, что все ******* и у нас все под контролем.
Друзья, берегите родных и близких!!! Сложно описать чувство собственной беспомощности, когда ты не можешь увидеть родного человека, а по телефону у нее просто нет сил ответить. Единственная надежда на то, что врачи все же знают свое дело, а силы на борьбу у мамы остались
P.S. ушел на самоизоляцию
Напомню, на днях https://www.economics-prorok.com/2020/10/%d0%b2-%d0%be%d0%b4%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b5-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d1%86%d1%8b-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d1%8b-%d0%bf%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b5%d0%bd.html стало известно о переполненности больниц для пациентов с коронавирусом в Одессе.
Затем о такой же ситуации https://www.economics-prorok.com/2020/10/%d0%b2-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0%d1%85-%d1%85%d0%b0%d1%80%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%8c-%d0%ba%d0%be.html сообщили из Харькова .
А вчера https://www.economics-prorok.com/2020/10/114841.html доложили об отсутствии свободных коек для заболевших коронавирусом в больницах Ровно и Сарны.
При этом, как передал сегодня утром Минздрав, за минувшие сутки в Украине https://www.economics-prorok.com/2020/10/%d0%b2-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d0%b8-%d1%84%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b4%d1%8b.html установлен новый антирекорд по числу заражений коронавирусом.
Поэтому ждем сегодня новых сообщений из разных городов Украины о переполненности больниц и у них…
Фото от Александра Кондратенко