В Украине за сутки рекордные 5 804 новых случая COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 250 538 человек

За минувшие сутки в Украине подтвердили 5 804 новых случая заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО.

Днем ранее, 8 октября, сообщалось о рекордных 5 397 новых случаях.

Всего с начала пандемии в Украине коронавирус выявили у 250 538 человек.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (630), Киеве (567), Одесской (403), Хмельницкой (330) и Днепропетровской (307) областях.

Умерли с начала пандемии 4 779 человек (за сутки 89), выздоровевших – 110 650 (за сутки 2 417). Сейчас в Украине COVID-19 болеют 135 109 человек, что на 3 298 больше, чем днем ранее.

