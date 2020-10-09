РУС
Очереди скорых в больницы Киева образуются из-за обработки медицинских автомобилей, - "слуга народа" Радуцкий

В марте в Украине был введен жесткий карантин с целью подготовки медицинской системы к пандемии коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом рассказал нардеп "Слуги народа", председатель парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий.

"Карантинные меры были применены, чтобы дать возможность системе здравоохранения собрать свои силы, мощь. Что происходило? Если бы мы имели в марте 5 тысяч больных или 2 тысячи больных, как мы имеем сегодня, то это был бы коллапс", - сказал парламентарий.

По словам нардепа, снятые на видео очереди скорых в больницы в Киеве образуются из-за обработки медицинских автомобилей.

"Что касается очередей - скорые стоят в очередях в Израиле, в Италии. Потому что когда скорая приезжает, то на сдачу больного тратит не меньше, чем 3-5 минут - это если больной в нормальном состоянии и если уже есть установленный диагноз", - отметил Радуцкий.

Радуцкий добавил, что среди больных коронавирусом украинцев госпитализированы менее 12%.

"Это 24 тысячи госпитализированных. В начале пандемии у нас было 300 реанимационных коек в инфекционных больницах. Сегодня мы имеем три тысячи", - добавил Радуцкий.

Молодец, выкрутился
09.10.2020 09:17 Ответить
Из за обработки мозга
09.10.2020 09:25 Ответить
по 120 коек на область? И чему он радуется?
09.10.2020 09:25 Ответить
09.10.2020 09:17 Ответить
09.10.2020 10:12 Ответить
09.10.2020 09:22 Ответить
09.10.2020 09:25 Ответить
09.10.2020 09:25 Ответить
09.10.2020 09:30 Ответить
непонятно, зачем обработка машин до сдачи больного??? когдаи диагноз еще не подтвержен, в итоге не нужные очереди... хотите мыть машину и мыть бабло?, почему не после сдачи больного???
показать весь комментарий
09.10.2020 09:44 Ответить
09.10.2020 11:12 Ответить
09.10.2020 10:06 Ответить
Брехня!

Как медик скажу - скорая привозит больного, а обработку проходит не в больнице, куда приехала, а на своей подстанции!
Максимум врачей могут обработать, но это происходит быстро и очередей нет.

Скорые приехали и стоят - сдают больных!!!

Брехуны зебильные!!!
09.10.2020 12:24 Ответить
 
 