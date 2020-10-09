Очереди скорых в больницы Киева образуются из-за обработки медицинских автомобилей, - "слуга народа" Радуцкий

В марте в Украине был введен жесткий карантин с целью подготовки медицинской системы к пандемии коронавируса.

"Карантинные меры были применены, чтобы дать возможность системе здравоохранения собрать свои силы, мощь. Что происходило? Если бы мы имели в марте 5 тысяч больных или 2 тысячи больных, как мы имеем сегодня, то это был бы коллапс", - сказал парламентарий.

По словам нардепа, снятые на видео очереди скорых в больницы в Киеве образуются из-за обработки медицинских автомобилей.

"Что касается очередей - скорые стоят в очередях в Израиле, в Италии. Потому что когда скорая приезжает, то на сдачу больного тратит не меньше, чем 3-5 минут - это если больной в нормальном состоянии и если уже есть установленный диагноз", - отметил Радуцкий.

Радуцкий добавил, что среди больных коронавирусом украинцев госпитализированы менее 12%.

"Это 24 тысячи госпитализированных. В начале пандемии у нас было 300 реанимационных коек в инфекционных больницах. Сегодня мы имеем три тысячи", - добавил Радуцкий.

