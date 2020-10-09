Очереди скорых в больницы Киева образуются из-за обработки медицинских автомобилей, - "слуга народа" Радуцкий
В марте в Украине был введен жесткий карантин с целью подготовки медицинской системы к пандемии коронавируса.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом рассказал нардеп "Слуги народа", председатель парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий.
"Карантинные меры были применены, чтобы дать возможность системе здравоохранения собрать свои силы, мощь. Что происходило? Если бы мы имели в марте 5 тысяч больных или 2 тысячи больных, как мы имеем сегодня, то это был бы коллапс", - сказал парламентарий.
По словам нардепа, снятые на видео очереди скорых в больницы в Киеве образуются из-за обработки медицинских автомобилей.
"Что касается очередей - скорые стоят в очередях в Израиле, в Италии. Потому что когда скорая приезжает, то на сдачу больного тратит не меньше, чем 3-5 минут - это если больной в нормальном состоянии и если уже есть установленный диагноз", - отметил Радуцкий.
Радуцкий добавил, что среди больных коронавирусом украинцев госпитализированы менее 12%.
"Это 24 тысячи госпитализированных. В начале пандемии у нас было 300 реанимационных коек в инфекционных больницах. Сегодня мы имеем три тысячи", - добавил Радуцкий.
Тут без черги ну ніяк не можна!..
Чекайте, часом не коли черга скорих до Москви стояла?
Как медик скажу - скорая привозит больного, а обработку проходит не в больнице, куда приехала, а на своей подстанции!
Максимум врачей могут обработать, но это происходит быстро и очередей нет.
Скорые приехали и стоят - сдают больных!!!
Брехуны зебильные!!!