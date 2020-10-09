"Слуга народа" Радуцкий о дефиците медицинского кислорода в больницах: Кислородный завод в Одессе почему-то три месяца не может получить сертификат

Кислородный завод в Одессе, который мог бы поставлять кислород в медицинские учреждения региона для лечения больных COVID-19, не может получить в Минздраве сертификат на медицинский кислород.

Об этом в эфире программы "Право на власть" сказал председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В Одессе есть кислородный завод, но он почему-то три месяца не может пройти сертификацию в МОЗ, чтобы поставлять этот кислород. А он там есть, не надо из Киева везти этот кислород. Они производят технический кислород. Есть завод, который может выпустить за следующий месяц 2000 концентраторов, это в Одессе завод. Есть на Волыни кислородный завод, кислородных заводов хватает. Или МЗ, не Верховная Рада, должен принять решение и разрешить использование без сертификации на медицинский кислород технический кислород, или все же владельцы заводов должны пойти и получить сертификат. Я не понимаю, почему министерство не дает регламент этому заводу", - сказал Радуцкий.

Также, по его словам кислород в Одессе может обеспечить припортовый завод. Он напомнил, что Верховная Рада внесла изменения в законодательство, согласно которым процедуры регистрации, сертификации товаров, изделий, необходимых для борьбы с COVID-19, были существенно сокращены.

В то же время волонтер из Одессы, руководитель благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова отметила в эфире программы, что Одесский припортовый завод, который мог бы обеспечивать регион кислородом, обращался в Минздрав по этому вопросу еще в марте, и им не ответили. Также врач из Одессы Сергей Калинчук сказал в ходе программы, что Одесский кислородный завод обращался в Минздрав еще в апреле с просьбой изменить регламент лицензирования производства кислорода.

Как сообщалось, в начале октября волонтеры из Одессы заявили о проблемах с поставками медицинского кислорода в больнице региона, поскольку Киевский кислородный завод отказался осуществлять поставки кислорода из-за нехватки мощностей. Кислородная терапия используется в лечении больных COVID-19.