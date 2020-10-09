РУС
"Слуга народа" Радуцкий о дефиците медицинского кислорода в больницах: Кислородный завод в Одессе почему-то три месяца не может получить сертификат

"Слуга народа" Радуцкий о дефиците медицинского кислорода в больницах: Кислородный завод в Одессе почему-то три месяца не может получить сертификат

Кислородный завод в Одессе, который мог бы поставлять кислород в медицинские учреждения региона для лечения больных COVID-19, не может получить в Минздраве сертификат на медицинский кислород.

Об этом в эфире программы "Право на власть" сказал председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В Одессе есть кислородный завод, но он почему-то три месяца не может пройти сертификацию в МОЗ, чтобы поставлять этот кислород. А он там есть, не надо из Киева везти этот кислород. Они производят технический кислород. Есть завод, который может выпустить за следующий месяц 2000 концентраторов, это в Одессе завод. Есть на Волыни кислородный завод, кислородных заводов хватает. Или МЗ, не Верховная Рада, должен принять решение и разрешить использование без сертификации на медицинский кислород технический кислород, или все же владельцы заводов должны пойти и получить сертификат. Я не понимаю, почему министерство не дает регламент этому заводу", - сказал Радуцкий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Больницы в Одессе заполнены пациентами с COVID, новых не принимают, - волонтер Ножевникова. АУДИО

Также, по его словам кислород в Одессе может обеспечить припортовый завод. Он напомнил, что Верховная Рада внесла изменения в законодательство, согласно которым процедуры регистрации, сертификации товаров, изделий, необходимых для борьбы с COVID-19, были существенно сокращены.

В то же время волонтер из Одессы, руководитель благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова отметила в эфире программы, что Одесский припортовый завод, который мог бы обеспечивать регион кислородом, обращался в Минздрав по этому вопросу еще в марте, и им не ответили. Также врач из Одессы Сергей Калинчук сказал в ходе программы, что Одесский кислородный завод обращался в Минздрав еще в апреле с просьбой изменить регламент лицензирования производства кислорода.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 732 медработника обратились за установлением инвалидности в результате перенесенного COVID-19, - Радуцкий

Как сообщалось, в начале октября волонтеры из Одессы заявили о проблемах с поставками медицинского кислорода в больнице региона, поскольку Киевский кислородный завод отказался осуществлять поставки кислорода из-за нехватки мощностей. Кислородная терапия используется в лечении больных COVID-19.

Автор: 

+30
09.10.2020 09:33
09.10.2020 09:33
+23
УРОДЫ!!! ВЫ ЖЕ ВЕЗДЕ!!! ВАМ НИКТО НЕ ПРЕПЯТСТВУЕТ!!! Неужели опять будете лепетать, что это Порошенко виноват??? ДИЛЕТАНТЫ, ВОРЫ и БЕЗДЕЛЬНИКИ!!! Вы в одном профессионалы- ПИЛИТЬ то, что заработали миллионы украинских честных тружеников! Создать что-то- это для вас из серии МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА!
09.10.2020 09:32
+21
"Слуга народу" Радуцький про дефіцит медичного кисню в лікарнях: Кисневий завод в Одесі чомусь три місяці не може отримати сертифікат - Цензор.НЕТ 9618
09.10.2020 09:34
...?????.....это фантастическая жопа!!!
09.10.2020 09:24
"Слуга народу" Радуцький про дефіцит медичного кисню в лікарнях: Кисневий завод в Одесі чомусь три місяці не може отримати сертифікат - Цензор.НЕТ 226
09.10.2020 09:28
"Слуга народу" Радуцький про дефіцит медичного кисню в лікарнях: Кисневий завод в Одесі чомусь три місяці не може отримати сертифікат - Цензор.НЕТ 6638
09.10.2020 09:33
"Слуга народу" Радуцький про дефіцит медичного кисню в лікарнях: Кисневий завод в Одесі чомусь три місяці не може отримати сертифікат - Цензор.НЕТ 9618
09.10.2020 09:34
Ну да! Хотят технический продавать как медицинский, нихера не делая!
09.10.2020 09:30
???? Одна ковидовская больница за сутки потребляет 30 ( тридцать!!!) баллонов кислорода. Это крупный покупатель. Фильтры не проблема.
https://newfilter.com.ua/ru/filtri_gaza/filtratsiya-tehnicheskih-gazov.html
09.10.2020 09:53
Уже давно можно было обязать...в рамках борьбы со второй волной!...пункты выпуска техкислорода иметь установленные фильтры....так понимаю, деньги из фонда ковида еще есть??
Или они снова пропали?
09.10.2020 10:08
Деньги съели мыши.
09.10.2020 12:40
А фильтры сертифицированы, есть гарантия что на выходе будет медицинский кислород соответствующий требованиям.
Ведь эти требования не просто так появились, есть серьезная разница между техническим и медицинским. Кто будет отвечать, если пациент загнется от технического газа
09.10.2020 11:20
Кислородный завод в Киеве порезали на металолом и теперь там высотки строят.
09.10.2020 09:28
"Кислородный завод в Одессе почему-то три месяца не может получить сертификат" -в период пандемии - ЯВНАЯ ДИВЕРСИЯ -- СБУ, ауууу!!!?????
09.10.2020 11:41
Весной встретили самолётик с товаром для "Эпицентра", поторговали мордами, и всё закончилось - начали торговать мордами на "Большой Достройке". А теперь - пусть больные дерутся за кислородную маску
09.10.2020 09:32
А зачем "мастерам спорта по борьбе с Ковидом" кислород?
Никакого допинга!
Олимпийский принцип: "Главное не победа, а участие".
09.10.2020 09:32
УРОДЫ!!! ВЫ ЖЕ ВЕЗДЕ!!! ВАМ НИКТО НЕ ПРЕПЯТСТВУЕТ!!! Неужели опять будете лепетать, что это Порошенко виноват??? ДИЛЕТАНТЫ, ВОРЫ и БЕЗДЕЛЬНИКИ!!! Вы в одном профессионалы- ПИЛИТЬ то, что заработали миллионы украинских честных тружеников! Создать что-то- это для вас из серии МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА!
09.10.2020 09:32
Кислородный завод в Одессе почему-то три месяца не может получить сертификат


Напевно Порошенко винен...
09.10.2020 09:32
"Слуга народу" Радуцький про дефіцит медичного кисню в лікарнях: Кисневий завод в Одесі чомусь три місяці не може отримати сертифікат - Цензор.НЕТ 2092
09.10.2020 09:49
https://ibigdan.livejournal.com/25709190.html Вот они -- признаки надвигающегося социализма-коммунизма!
А на подходе -- если не остановить -- новые:
"Слуга народу" Радуцький про дефіцит медичного кисню в лікарнях: Кисневий завод в Одесі чомусь три місяці не може отримати сертифікат - Цензор.НЕТ 7336
https://www.facebook.com/iryna.sadovnykova/posts/10220128915305430 Iryna Sadovnykova: А пекти неприбутковий хліб пані Верещук буде особисто чи вона планує ввести тоталітаризм і розстрілювати пекарів, які не захочуть працювати в мінус?
09.10.2020 09:40
Зелені, це недозрілі червоні. (Чекалкін)
09.10.2020 09:43
+100500!!!
09.10.2020 09:47
"Слуга народу" Радуцький про дефіцит медичного кисню в лікарнях: Кисневий завод в Одесі чомусь три місяці не може отримати сертифікат - Цензор.НЕТ 1032
09.10.2020 09:50
скорш за все "зелені" ---- ПЕРЕЗРІЛІ, і по історичному часу -- точно перезріли
09.10.2020 11:43
Довбні зелені. Це вже неодноразово проходили. Одного ранку все це зникне з магазинів.
09.10.2020 09:47
коли я шось чую про держ регулювання цін, моя рука тягнеться за пістолетом.

пристреліть вже цю хрому кобилу.
09.10.2020 10:01
п.с. все це вдвічі смішніше, якщо згадати, що зелена погань на зорі свого з'явлення позиціонувалась як лібертаріанська партія (facepalm)
09.10.2020 10:06
Когда партия создаётся "на коленках" за месяц до выборов и сгребает в свои списки всех и любых желающих, вполне естественно забыть свои же слова полуторагодичной давности.
09.10.2020 11:44
Ой, -- «партия» -- в кавычках же, если про них.
09.10.2020 11:45
так, але за 1,5 роки воно так партією і не стало. та і не стане вже.
09.10.2020 12:10
Вы не один такой "Слуга народу" Радуцький про дефіцит медичного кисню в лікарнях: Кисневий завод в Одесі чомусь три місяці не може отримати сертифікат - Цензор.НЕТ 8365
09.10.2020 11:40
Так было уже. Под соц хлеб продавали муку из госрезерва по смешным ценам. Кормушка коррупционная была еще та.
09.10.2020 11:51
"Слуга народу" Радуцький про дефіцит медичного кисню в лікарнях: Кисневий завод в Одесі чомусь три місяці не може отримати сертифікат - Цензор.НЕТ 3018
Нагородити кожного слугу орденом. З закруткою на спині.
09.10.2020 09:41
нах вы цытируете этого урода?
09.10.2020 09:42
Допрыгались,козлы зелёные...теперь отмазки не канают-по инету уже гуляет видео,как бабушка ,из Одесской обл,просит перед самой смертью кислород,а ей не дают,т к вы ,швали,с верху приказали экономить...
09.10.2020 09:46
потому что нынешняя власть проводит под громкими лозунгами и популизмом проводит генонцид украинского народа
09.10.2020 09:50
Оборудование еще с совка, ни копейки не вложили. Как говорит википедия- часть завода сдана в аренду. Типичная картина.
09.10.2020 09:52
Если зайти на их сайт можно легко опровергнуть ваши слова.
09.10.2020 10:08
Последнее их достижение на сайте датировано 2009 годом. Ни в одной клинике я не видел их оборудования. Либо дорогой импорт - где совсем другие технологии. Либо китайский Биомед.
09.10.2020 12:15
Просто тот, кто выдает сертификат, по-видимому, сказал заводу "Надо делиться!".
09.10.2020 10:01
Срочно этот вопрос взять ПідОсобистий.
09.10.2020 10:02
За 9 місяців епідемії зеленський зі своїми "мАлАдимі лиТЦамі" не купив, за державний, наш спільний кошт, жодного апарату ШВЛ і не забезпечив ,"почему-то", киснем. І це при тому, що він стверджував, що, начебто, його зеЛенка та син хворіли на "ковід".
Це свідчить лише про те, що зеленський та його посіпаки, забезпечили себе всім необхідним, а на нарід їм наср.ть. Свою роботу нарід виконав, бубочка з олігархами та "слугами" при владі. Може подихать. Не буде заважати Україною торгувати.
09.10.2020 10:07
Слуга народу" Радуцький про дефіцит медичного кисню в лікарнях: Кисневий завод в Одесі чомусь три місяці не може отримати сертифікат. Чорт Радуцький ти кому жолієшся, мені? Чи не може зробити ТОМУ, ЩО ВИ НА ЛАПУ ХОЧЕТЕ "КУСОЧЕК БОЛЬШОГО ПІРОГА"
09.10.2020 10:26
Значит, скоро в Эпицентре баллоны с кислородом покупать будете.
09.10.2020 10:29
Гнати поганою мітлою, поки вони нас всіх не погробили
09.10.2020 10:34
Миша, да ты дебил !!
09.10.2020 12:11
он вор, он вывез и продал всё что только смог, зелебобики аж поскуливают, но вор радуцкий знает своё дело
09.10.2020 13:03
Мовчало б уже це непорозуміння.
09.10.2020 12:28
Запорожсталь давал Запорожским больницам кислород бесплатно
Но МОЗ потребовал сертификат ЗА ДЕНЬГИ . Завод плюнул и переступал его отпускать
ВСЕХ КОРРУПЦИОНЕРОВ МОЗ НАДО ПЕРЕСАДИТЬ . Какие деньги за сертификат - цуки вообще офуели
09.10.2020 13:06
Ну взятку одни не хотят давать - а другие сертификат не дают. Тут все очевидно.
09.10.2020 13:08
А чем отличается медицинский кислород от обычного,ведь в медицинском то нету 99.9% кислорода а как и везде 19.6-19.8%.Разве что степенью осистки в то время когда для спасения жизни по барабану степень очистки главное чтобы руками не нагнетать в легкие воздух иначе и санитарок не хватит в медучриждениях.
09.10.2020 15:37
 
 