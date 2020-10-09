Киев и Одесчина побили новый рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки - 567 и 403 случая соответственно. ИНФОГРАФИКА
За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Киеве, Харьковской и Одесской областях.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.
По состоянию на утро 9 октября в Харьковской области коронавирусом заболели 630 человек.
Общее количество инфицированных составляет 23 342 человека.
Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 396 человек. С начала эпидемии выздоровели 4 832 пациентов.
По состоянию на 9 октября количество активных больных в Харьковской области составляет 18 114 человек.
В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Киев и Одесская область.
Так, в Киеве суточный прирост заболевших коронавирусом составил 567 человек. Общее количество заболевших - 26 463. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 463 человека, за сутки - 10. С начала эпидемии выздоровели 9411 пациентов. Количество активных больных в Киеве - 16 589.
На Одесчина коронавирусом заболели 403 человек. Общее количество инфицированных составляет 16107 человека. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 241 человек, за минувшие сутки - 2. С начала эпидемии выздоровели 2 617 пациентов. Количество активных больных на Одесчине составляет 13 249 человек.
