Киев и Одесчина побили новый рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки - 567 и 403 случая соответственно. ИНФОГРАФИКА

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Киеве, Харьковской и Одесской областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 9 октября в Харьковской области коронавирусом заболели 630 человек.

Общее количество инфицированных составляет 23 342 человека.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 396 человек. С начала эпидемии выздоровели 4 832 пациентов.

По состоянию на 9 октября количество активных больных в Харьковской области составляет 18 114 человек.

В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Киев и Одесская область.

Так, в Киеве суточный прирост заболевших коронавирусом составил 567 человек. Общее количество заболевших - 26 463. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 463 человека, за сутки - 10. С начала эпидемии выздоровели 9411 пациентов. Количество активных больных в Киеве - 16 589.

На Одесчина коронавирусом заболели 403 человек. Общее количество инфицированных составляет 16107 человека. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 241 человек, за минувшие сутки - 2. С начала эпидемии выздоровели 2 617 пациентов. Количество активных больных на Одесчине составляет 13 249 человек.

+1
У нас влаштували пісенний фестиваль тижнів 2 тому заради передвиборчого піару. З"їхались з туди з багатьох міст. Всі навколишні вулиці, двори були забиті машинам з номерами інших міст, а потім роз"їхались додому. Ось і результат.
09.10.2020 09:32
+1
"елітне бидло" до блатної Феофанії імєні ДУС хіба що помирати їздить, а лікується у проклятих медкомерсів чи за кордоном, як хєрнес
09.10.2020 11:30
Вчителі-герої, які загинули, виконуючи свій обов'язок перед Батьківщиною. 49-річний директор Вишнівского ліцею "Ідеал"
https://ukranews.com/news/730221-umer-direktor-litseya-v-vishnevom-vladimir-kovalenko-zaklyucheniya-o-prichinah-smerti-net Киев и Одесчина побили новый рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки - 567 и 403 случая соответственно - Цензор.НЕТ 3441
09.10.2020 09:24
Вчителі-герої, які загинули, виконуючи свій обов'язок перед Батьківщиною. У м.Вінниці померла вчителька історії міської школи №10 Лілія Заворотна
https://patrioty.org.ua/society/u-vinnytsi-koronavirus-vbyv-vchytelku-shkoly-foto-347393.html Киев и Одесчина побили новый рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки - 567 и 403 случая соответственно - Цензор.НЕТ 3175
09.10.2020 09:25
У нас влаштували пісенний фестиваль тижнів 2 тому заради передвиборчого піару. З"їхались з туди з багатьох міст. Всі навколишні вулиці, двори були забиті машинам з номерами інших міст, а потім роз"їхались додому. Ось і результат.
09.10.2020 09:32
Странные цифры, за все время выздоровело только 4800 из 23 тыс. что-то уж очень долго они болеют остальные 18 тыс.
09.10.2020 09:39
Кременчуг 63 человека при населении 200тыс., разница с Киевом по населению в 15 раз! Какой Киев рекорд? Малецкий Виталик чихал на своих избирателей!
09.10.2020 09:44
"Кислородный завод в Одессе почему-то три месяца не может получить сертификат"- радуцкій.
09.10.2020 10:09
"Выражение "Чем чудовищнее ложь, тем быстрее в неё поверят" приписывается министру пропаганды Третьего Рейха Й.Гёббельсу. Самое ужасное то, что это правда."
09.10.2020 10:33
Простіше сказати в яких лікарнях ситуація найкраща!
В Феофанії, в тій частині Олександрівської лікарні яка призначена для "елітного" бидла...
09.10.2020 11:05
"елітне бидло" до блатної Феофанії імєні ДУС хіба що помирати їздить, а лікується у проклятих медкомерсів чи за кордоном, як хєрнес
