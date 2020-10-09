МИД Украины требует усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на РФ из-за репрессий в оккупированном Крыму
Министерство иностранных дел Украины, комментируя публикацию 8 октября третьего доклада генерального секретаря ООН по ситуации в оккупированном Крыму, призвал международное сообщество усилить санкции.
Об этом говорится в заявлении МИД, передает Цензор.НЕТ.
Ключевым элементом доклада является призыв Генерального секретаря ООН к Российской Федерации как государству-оккупанту прекратить грубые нарушения прав человека и соблюдать все свои обязательства в соответствии с международным гуманитарным правом и правами человека.
Прежде всего, речь идет о прекращении пыток, незаконных арестов, произвольных задержаний, насильственных исчезновений, обеспечении свободы выражения, мирных собраний, отмена запрета Меджлиса крымскотатарского народа и другое. На фоне нападок на Православную Церковь Украины в оккупированном Крыму важным также является призыв Генерального секретаря ООН обеспечить свободу вероисповедания и религии без какой-либо дискриминации или введения искусственных регуляторных барьеров.
"Российская Федерация продолжает грубо нарушать международное право, используя под предлогом "борьбы с экстремизмом и терроризмом" военные суды на территории РФ для незаконного осуждения граждан Украины. Фиксируются случаи перемещения незаконно задержанных граждан Украины из временно оккупированного полуострова на территорию России без надлежащего информирования родных об их местонахождении и нарушении права на консульский доступ как следствие принудительной смены гражданства", - подчеркнули в МИД.
Министерство иностранных дела отмечат, что в контексте политики, которая целенаправленно осуществляется российскими оккупационными властями для изменения демографического состава Крымского полуострова, доклад документирует уничтожения частных строений крымских татар, как пример принудительного выселения. Особое внимание привлекается к росту числа внутренне перемещенных лиц с временно оккупированного Крыма.
"Призываем международное сообщество отреагировать на продолжающиеся нарушения государством-оккупантом норм международного права на оккупированных территориях Украины, в частности путем усиления политико-дипломатического и санкционного давления", - подытожили в МИД.
З офіційного сайту Офісу преЗЕдента України зникла інформація про запрошення в Україну герцога та герцогині Кембриджських (Принца Вільяма та його дружини Кейт Міддлтон), яка була опублікована вчора, 7 жовтня, передає УНН.
Так, пресслужба ОПУ надала інформацію про зустріч Вована Зеленського та Лєнки Зеленської з членами британської королівської родини - герцогом та герцогинею Кембриджськими у межах візиту до Великої Британії.
В офіційному повідомленні зазначалося, що під час розмови Зеленський запросив королівську родину відвідати Україну.
Водночас, увечері 7 жовтня, новина була видалена з офіційного сайту президента.
Станом на ранок 8 жовтня, вона знову доступна на сайті за час, коли була вперше оприлюднена, однак її текст істотно змінений.
Недоторканими в релізі залишилися тільки дві перші пропозиції про те, що в рамках офіційного візиту до Великої Британії Зеленський разом з Лєнкою зустрівся з герцогом Кембриджським і це була перша аудієнція президента України у членів британської королівської сім'ї.
Вся подальша інформація була видалена з повідомлення і замінена на фразу про те, що аудієнція відбулася в Букінгемському палаці, а Зеленський подякував за теплий прийом і говорив про важливість відносин між нашими народами.
Проте, новину відредагували, її текст став значно коротшим, а інформація про запрошення Принца Вільяма з дружиною до України зникла.
Окрім того, у першому варіанті новини йшлося про те, що сторони обговорили необхідність тісної координації країн світу задля подолання пандемії коронавірусу та забезпечення рівного доступу держав до вакцини у разі її розробки.
Наразі пресслужба ОПУ повідомляє, що сторони поговорили лише про "важливість відносин між нашими народами".
Королева что-то знает и не хочет репутацию портить?
Oleg Helgiv
Королева Єлизавета друга - є рекордсменом у питанні терміну перебування на троні, саме тому точно знає, що зустрічатися з самохідним лихом - то зайве.
Принц Чарльз - теж вже далеко не юний і може і не такий розумний, як мамця, але точно не дурень.
Ну а молодь якось переживе.
А от Єлизаветі та Чарльзу вже треба зважати на вік, і бути обережними.
А якщо серйозно, то те, що замість монарха з головою іншої держави зустрічається другий в лінії наслідування (першим все ще офіційно є принц Чарльз) - це явна і безсумнівна демонстрація зневаги до блазня.
Нам плюнули в очі і я не можу ображатися на того, хто це зробив - бо іншого не заслуговують ті, хто терпить на чолі держави блазня і наркомана.
Сором і навіть не іспанський, особистий...
А.Довганюк
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3303080.html
Мне очень стыдно за Украину и нашего Президента в ролике о его встречи.Зе выходит из автомобиля в маске и ее снимает а затем ее прячет неумело в карман штанов как шпана.
Получается что он предохраняется маской не от вируса а от Украины.
Стыдно до боли.
А разрыв дипломатических отношений из кацапией предусматривает и разрыв торговых отношений из страной агресором.
Тем более что всю,,политическую и экономическую,,полититу делают именно они.
Украина ,,божится,, что не дает електричество в Крым но тем не мение не демонтировала хотя бы 1км провода на ЛЕП а только усилила его охрану.Так что бы это значило?