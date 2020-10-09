МИД Украины требует усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на РФ из-за репрессий в оккупированном Крыму

Министерство иностранных дел Украины, комментируя публикацию 8 октября третьего доклада генерального секретаря ООН по ситуации в оккупированном Крыму, призвал международное сообщество усилить санкции.

Об этом говорится в заявлении МИД, передает Цензор.НЕТ.

Ключевым элементом доклада является призыв Генерального секретаря ООН к Российской Федерации как государству-оккупанту прекратить грубые нарушения прав человека и соблюдать все свои обязательства в соответствии с международным гуманитарным правом и правами человека.

Прежде всего, речь идет о прекращении пыток, незаконных арестов, произвольных задержаний, насильственных исчезновений, обеспечении свободы выражения, мирных собраний, отмена запрета Меджлиса крымскотатарского народа и другое. На фоне нападок на Православную Церковь Украины в оккупированном Крыму важным также является призыв Генерального секретаря ООН обеспечить свободу вероисповедания и религии без какой-либо дискриминации или введения искусственных регуляторных барьеров.

"Российская Федерация продолжает грубо нарушать международное право, используя под предлогом "борьбы с экстремизмом и терроризмом" военные суды на территории РФ для незаконного осуждения граждан Украины. Фиксируются случаи перемещения незаконно задержанных граждан Украины из временно оккупированного полуострова на территорию России без надлежащего информирования родных об их местонахождении и нарушении права на консульский доступ как следствие принудительной смены гражданства", - подчеркнули в МИД.

Министерство иностранных дела отмечат, что в контексте политики, которая целенаправленно осуществляется российскими оккупационными властями для изменения демографического состава Крымского полуострова, доклад документирует уничтожения частных строений крымских татар, как пример принудительного выселения. Особое внимание привлекается к росту числа внутренне перемещенных лиц с временно оккупированного Крыма.

"Призываем международное сообщество отреагировать на продолжающиеся нарушения государством-оккупантом норм международного права на оккупированных территориях Украины, в частности путем усиления политико-дипломатического и санкционного давления", - подытожили в МИД.

Читайте также: Оккупанты снимали в Крыму пропагандистское кино о войне Сирии. ФОТО