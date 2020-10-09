РУС
МИД Украины требует усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на РФ из-за репрессий в оккупированном Крыму

МИД Украины требует усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на РФ из-за репрессий в оккупированном Крыму

Министерство иностранных дел Украины, комментируя публикацию 8 октября третьего доклада генерального секретаря ООН по ситуации в оккупированном Крыму, призвал международное сообщество усилить санкции.

Об этом говорится в заявлении МИД, передает Цензор.НЕТ.

Ключевым элементом доклада является призыв Генерального секретаря ООН к Российской Федерации как государству-оккупанту прекратить грубые нарушения прав человека и соблюдать все свои обязательства в соответствии с международным гуманитарным правом и правами человека.

Прежде всего, речь идет о прекращении пыток, незаконных арестов, произвольных задержаний, насильственных исчезновений, обеспечении свободы выражения, мирных собраний, отмена запрета Меджлиса крымскотатарского народа и другое. На фоне нападок на Православную Церковь Украины в оккупированном Крыму важным также является призыв Генерального секретаря ООН обеспечить свободу вероисповедания и религии без какой-либо дискриминации или введения искусственных регуляторных барьеров.

"Российская Федерация продолжает грубо нарушать международное право, используя под предлогом "борьбы с экстремизмом и терроризмом" военные суды на территории РФ для незаконного осуждения граждан Украины. Фиксируются случаи перемещения незаконно задержанных граждан Украины из временно оккупированного полуострова на территорию России без надлежащего информирования родных об их местонахождении и нарушении права на консульский доступ как следствие принудительной смены гражданства", - подчеркнули в МИД.

Министерство иностранных дела отмечат, что в контексте политики, которая целенаправленно осуществляется российскими оккупационными властями для изменения демографического состава Крымского полуострова, доклад документирует уничтожения частных строений крымских татар, как пример принудительного выселения. Особое внимание привлекается к росту числа внутренне перемещенных лиц с временно оккупированного Крыма.

"Призываем международное сообщество отреагировать на продолжающиеся нарушения государством-оккупантом норм международного права на оккупированных территориях Украины, в частности путем усиления политико-дипломатического и санкционного давления", - подытожили в МИД.

Своего преЗедента, Шмыгаля, СНБО МИД не хочет призвать к санкциям против оккупанта?

"Россия вновь вышла на первое место по поставкам дизтоплива в Украину."



https://biz.censor.net/news/3223820/rossiya_vnov_vyshla_na_pervoe_mesto_po_postavkam_diztopliva_v_ukrainu
09.10.2020 09:52 Ответить
Хіба лише по дизпаливу ??))
09.10.2020 09:57 Ответить
Зеленского и Елену принимали не королева Елизавета, равная по статусу президенту и даже не наследник престола принц Чарльз, а принц Вильям с женой. У которого на лице было написано непонимание: "кто эти люди, и почему мне надо с ними встречаться?"
Королева что-то знает и не хочет репутацию портить?
Oleg Helgiv

Королева Єлизавета друга - є рекордсменом у питанні терміну перебування на троні, саме тому точно знає, що зустрічатися з самохідним лихом - то зайве.
Принц Чарльз - теж вже далеко не юний і може і не такий розумний, як мамця, але точно не дурень.
Ну а молодь якось переживе.
А от Єлизаветі та Чарльзу вже треба зважати на вік, і бути обережними.
А якщо серйозно, то те, що замість монарха з головою іншої держави зустрічається другий в лінії наслідування (першим все ще офіційно є принц Чарльз) - це явна і безсумнівна демонстрація зневаги до блазня.
Нам плюнули в очі і я не можу ображатися на того, хто це зробив - бо іншого не заслуговують ті, хто терпить на чолі держави блазня і наркомана.
Сором і навіть не іспанський, особистий...
А.Довганюк

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3303080.html
09.10.2020 10:06 Ответить
Редакторе, то Україна закликає чи вимогає ??)))
09.10.2020 09:51 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3303549.html Офіс преЗЕдента відмінив запрошення принцу Вільяму.

З офіційного сайту Офісу преЗЕдента України зникла інформація про запрошення в Україну герцога та герцогині Кембриджських (Принца Вільяма та його дружини Кейт Міддлтон), яка була опублікована вчора, 7 жовтня, передає УНН.
Так, пресслужба ОПУ надала інформацію про зустріч Вована Зеленського та Лєнки Зеленської з членами британської королівської родини - герцогом та герцогинею Кембриджськими у межах візиту до Великої Британії.
В офіційному повідомленні зазначалося, що під час розмови Зеленський запросив королівську родину відвідати Україну.
Водночас, увечері 7 жовтня, новина була видалена з офіційного сайту президента.
Станом на ранок 8 жовтня, вона знову доступна на сайті за час, коли була вперше оприлюднена, однак її текст істотно змінений.
Недоторканими в релізі залишилися тільки дві перші пропозиції про те, що в рамках офіційного візиту до Великої Британії Зеленський разом з Лєнкою зустрівся з герцогом Кембриджським і це була перша аудієнція президента України у членів британської королівської сім'ї.
Вся подальша інформація була видалена з повідомлення і замінена на фразу про те, що аудієнція відбулася в Букінгемському палаці, а Зеленський подякував за теплий прийом і говорив про важливість відносин між нашими народами.
Проте, новину відредагували, її текст став значно коротшим, а інформація про запрошення Принца Вільяма з дружиною до України зникла.
Окрім того, у першому варіанті новини йшлося про те, що сторони обговорили необхідність тісної координації країн світу задля подолання пандемії коронавірусу та забезпечення рівного доступу держав до вакцини у разі її розробки.
Наразі пресслужба ОПУ повідомляє, що сторони поговорили лише про "важливість відносин між нашими народами".

МЗС України вимагає посилити політико-дипломатичний і санкційний тиск на РФ через репресії в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 6804
09.10.2020 10:05 Ответить
Просто в протоколе посещения Великобритании по дрескоду указано посещение королевской семьи вот и британцы подсунули хоть кого-то.
Мне очень стыдно за Украину и нашего Президента в ролике о его встречи.Зе выходит из автомобиля в маске и ее снимает а затем ее прячет неумело в карман штанов как шпана.
Получается что он предохраняется маской не от вируса а от Украины.
Стыдно до боли.
09.10.2020 11:13 Ответить
За 7 лет войны и окупации Украина до сих пор не разорвала с окупантами дип. отношения. Ето о многом говорит. Такого беспредела история не знает.
показать весь комментарий
09.10.2020 10:42 Ответить
А Вы еще не поняли что украинские олигархи имеют свои предпиятия на окупированых териториях и используютт для них безплатный газ и електричество и продают свою продукцию через кацапию в Украину по цене ,,Ротердам плюс,,.
А разрыв дипломатических отношений из кацапией предусматривает и разрыв торговых отношений из страной агресором.
Тем более что всю,,политическую и экономическую,,полититу делают именно они.
Украина ,,божится,, что не дает електричество в Крым но тем не мение не демонтировала хотя бы 1км провода на ЛЕП а только усилила его охрану.Так что бы это значило?
09.10.2020 11:23 Ответить
МИД Украины требует....
09.10.2020 10:46 Ответить
Начните с медведчука и введите санкции Украины ( хотя бы перестаньте покупать электричество и гсм )
09.10.2020 10:46 Ответить
усилить, углУбить, сделать ширШе.А мы будем продовать расейские Лады..
09.10.2020 10:55 Ответить
Лично я понимаю так.На сколько Украина будет разрывать экономические отношения из кацапами на столько и будут вводить санкции.А то получается мировое сообщество вводят санкции а пустующие ниши занимают наши олигархи.
09.10.2020 11:29 Ответить
 
 