Тернополь могут исключить из "красной" зоны карантина, но Канев точно останется в "красной", - Немчинов

Тернополь могут исключить из списка регионов "красной" карантинной зоне. При этом Канев точно останется "красным".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в эфире "Украина 24" заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

По его словам, точно говорить о списках карантинных зон можно будет лишь после заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС). Заседание должно состояться сегодня.

"Канев точно останется в "красной" зоне, так карантинные зоны вводятся в две недели. Думаю, что Тернополь не будет в "красной" зоне, но об этом можем говорить только после заседания ТЭБ и ЧС", - сказал Немчинов.

Как сообщалось ранее, Киев может оказаться в "оранжевой" зоне карантина. Сейчас столица находится в "желтой" зоне. Ситуация может ухудшиться в связи с большим количеством госпитализированных больных коронавирусом.