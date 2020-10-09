РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3589 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 394 4

Тернополь могут исключить из "красной" зоны карантина, но Канев точно останется в "красной", - Немчинов

Тернополь могут исключить из "красной" зоны карантина, но Канев точно останется в "красной", - Немчинов

Тернополь могут исключить из списка регионов "красной" карантинной зоне. При этом Канев точно останется "красным".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в эфире "Украина 24" заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

По его словам, точно говорить о списках карантинных зон можно будет лишь после заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС). Заседание должно состояться сегодня.

"Канев точно останется в "красной" зоне, так карантинные зоны вводятся в две недели. Думаю, что Тернополь не будет в "красной" зоне, но об этом можем говорить только после заседания ТЭБ и ЧС", - сказал Немчинов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина обновила эпидемическое зонирование: Киев - в "желтой" зоне, Тернополь и Канев - в "красной"

Как сообщалось ранее, Киев может оказаться в "оранжевой" зоне карантина. Сейчас столица находится в "желтой" зоне. Ситуация может ухудшиться в связи с большим количеством госпитализированных больных коронавирусом.

Канев (85) карантин (16729) Тернополь (782) COVID-19 (18611) Немчинов Олег (171) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
да хоть в серо-буро-малиновую. от зонирования толку как от зебилов молока
показать весь комментарий
09.10.2020 10:00 Ответить
Тернополь могут исключить из "красной" зоны карантина, но Канев точно останется в "красной", - Немчинов - Цензор.НЕТ 4504
показать весь комментарий
09.10.2020 10:04 Ответить
Когда у мэра твоего города есть яйца....
показать весь комментарий
09.10.2020 10:19 Ответить
 
 