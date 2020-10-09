РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10064 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
849 6

В 130 учебных заведениях Киевщины выявили коронавирус, болеет 321 человек, - ОГА

В 130 учебных заведениях Киевщины выявили коронавирус, болеет 321 человек, - ОГА

В Киевской области уже в 130 учебных заведениях зафиксирован коронавирус как у педагогических работников, так и у учащихся.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.

"В частности, болеет 321 человек (152 ученика и 169 учителей), на дистанционном обучении - более 19 тыс. человек и на самоизоляции 201 отдельный класс в 97 учебных заведениях (всего 5 182 ученика и сотрудника)", - говорится в сообщении.

Среди заведений общего среднего образования на дистанционном обучении - 33.

Вернулись к очной форме обучения 30 заведений общего среднего образования и 16 заведений, в которых на дистанционном обучении находились отдельные классы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Львовский лицей досрочно ушел на каникулы из-за вспышки коронавируса

Автор: 

карантин (16729) Киевская область (4369) ОГА (2398) школа (3051) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сильно чхають ?
показать весь комментарий
09.10.2020 10:19 Ответить
Ага. чхають. Как говорил один знакомый переболевший короной, состояние такое что хочется самому ножом вырезать себе легкие и выкинуть. А от лекарств которыми лечат корону сердце и почки садятся даже у здорового до етого человека.
показать весь комментарий
09.10.2020 10:23 Ответить
Чем история закончилась?
Вырезал и выкинул?
показать весь комментарий
09.10.2020 10:30 Ответить
Скажите пожалуйста, Пётр Алексеевич как себя чувствует?
показать весь комментарий
09.10.2020 10:24 Ответить
Всего лишь в 130? а что нельзя написать что во всех?
показать весь комментарий
09.10.2020 10:21 Ответить
 
 