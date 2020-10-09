В 130 учебных заведениях Киевщины выявили коронавирус, болеет 321 человек, - ОГА
В Киевской области уже в 130 учебных заведениях зафиксирован коронавирус как у педагогических работников, так и у учащихся.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.
"В частности, болеет 321 человек (152 ученика и 169 учителей), на дистанционном обучении - более 19 тыс. человек и на самоизоляции 201 отдельный класс в 97 учебных заведениях (всего 5 182 ученика и сотрудника)", - говорится в сообщении.
Среди заведений общего среднего образования на дистанционном обучении - 33.
Вернулись к очной форме обучения 30 заведений общего среднего образования и 16 заведений, в которых на дистанционном обучении находились отдельные классы.
