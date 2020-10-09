Полиция за сутки открыла 15 уголовных производств из-за нарушений избирательного процесса в Украине. ИНФОГРАФИКА

За сутки полицейские открыли 15 уголовных производств по фактам нарушений избирательного процесса.

"Всего в течение суток в полицию поступило 197 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства. Больше всего сообщений зафиксировано 36 - в Киеве, 17 - во Львовской, 16 - в Киевской, по 14 в Донецкой, Запорожской и Полтавской, 13 - в Днепропетровской, 10 - в Херсонской, 9 - в Одесской, по 6 в Николаевской, Сумской и Харьковской, по 5 - в Кировоградской и Тернопольской, по 4 - в Закарпатской и Черниговской, по 3 в Винницкой, Ривненской и Черкасской, по 2 в Волынской, Луганской, Ивано-Франковской, Черновицкой и 1 в Хмельницкой областях.

Всего же с 5 сентября территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 3350 сообщений, связанных с избирательным процессом.

В Киевской области - 408, 346 - в Киеве, 235 - в Днепропетровской, 234 - в Донецкой, 229 - во Львовской, 162 - в Одесской, 151 - в Запорожской, 149 - в Закарпатской, 139 - в Кировоградской, 131 - в Полтавской, 127 - в Херсонской, 110 - в Черновицкой, 101 - в Харьковской, 100 - в Ривненской, 94 - в Николаевской, 93 - в Луганской, 80 - в Черниговской, по 76 - в Ивано-Франковской и Черкасской, по 68 - в Винницкой и Сумской, 55 - в Тернопольской, 52 - в Волынской, 36 - в Житомирской, 24 - в Хмельницкой областях и 6 - в НПУ.

За сутки в ЕРДР внесены сведения о 15 уголовных правонарушениях.

Всего в ЕРДР внесены сведения о 249 уголовных правонарушениях: 129 - связаны с нарушением избирательного законодательства, 120 - связаны с избирательным процессом.

Также составлено 849 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.