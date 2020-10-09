За сутки в МВД рекордные 256 случаев COVID-19, большинство случаев на Николаевщине, Сумщине и в Киеве

Среди правоохранителей МВД зафиксирован очередное рекордное количество новых случаев заболевания коронавирусом: за минувшие сутки по состоянию на утро пятницы выявлены 256 инфицированных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Днем ранее, 8 октября, были 253 новых больных работников МВД.

Наибольшее количество выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Николаевской области (+17), в Сумской области (11) и в г. Киев (60).

Всего с начала пандемии заболели 7 433 правоохранителей, 6 646 - выздоровели, 17 - умерли.

