За сутки в ВСУ зафиксировали 126 новых случаев COVID-19, всего болеют 803 человека, - Командование Медсил

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины лабораторно подтверждены 126 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ в соцсети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Из них в учреждениях здравоохранения находится 29 человек… Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", - указывается в сообщении в пятницу.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 97 человек, состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего по состоянию на 10.00 пятнитцы в Вооруженных силах Украины COVID-19 болеет 803 человека. Всего за время пандемии выздоровели - 2743 человека, летальных случаев - 11.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 454 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 58 человек.



