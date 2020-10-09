РУС
Загрузка коек в больницах превышает 50% в Киеве и 16 областях, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 9 октября Киев и 23 области Украины не соответствуют всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

Загруженность коек в больницах первой волны пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусною болезнь превышает 50% в Киеве, Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской областях.

Загруженность коек в целом по Украине составляет 59%.

Кроме того, заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Таким образом, требованиям для смягчение карантина соответствует лишь Кировоградская область.

карантин (16729) Минздрав (4915) статистика (2312) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Переводим промышленность на производство коек! Всё для фронта (коронавирусного), всё для победы!
показать весь комментарий
09.10.2020 10:44 Ответить
Если б промышленность еще и врачей штамповала.
показать весь комментарий
09.10.2020 11:42 Ответить
Превышает 50%. 51% превышает и 99% превышает. Нельзя ли уточнить?
показать весь комментарий
09.10.2020 10:50 Ответить
Вообще-то в статье есть таблица со всеми данными...
показать весь комментарий
09.10.2020 11:00 Ответить
долучіться до уточнення
Офіційна статистика по заповненості лікарень від МОЗ - неадекватна

https://texty.org.ua/fragments/102041/oficijna-statystyka-po-zapovennosti-likaren-vid-moz-neadekvatna/?src=main
показать весь комментарий
09.10.2020 10:52 Ответить
у нас хоть одно отделение неперепрофилированное под ковид в больницах к концу года останется?... тех людей тоже лечить как бы надо...
показать весь комментарий
09.10.2020 10:58 Ответить
У нас в городишке в инфекционке мест нет.
показать весь комментарий
09.10.2020 11:44 Ответить
 
 