Сейчас нет необходимости в введении чрезвычайного положения в Украине из-за вспышки COVID-19, - Немчинов

Кабинет министров Украины рассмотрит возможность введения чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса, если это инициирует президент. Сейчас такой необходимости нет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире одного из украинских телеканалов.

Он отметил, что весной уже готовили проект указа президента о введении чрезвычайного положения, но обошлись без него.

"Если будет потребность и она будет инициирована президентом Украины, то мы рассмотрим такой вариант. Но я лично сейчас не вижу такой необходимости", - заявил он.

Отметим, за прошедшие сутки COVID-19 в Украине заразились 5804 человека.