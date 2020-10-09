РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10117 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 232 11

Сейчас нет необходимости в введении чрезвычайного положения в Украине из-за вспышки COVID-19, - Немчинов

Сейчас нет необходимости в введении чрезвычайного положения в Украине из-за вспышки COVID-19, - Немчинов

Кабинет министров Украины рассмотрит возможность введения чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса, если это инициирует президент. Сейчас такой необходимости нет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире одного из украинских телеканалов.

Он отметил, что весной уже готовили проект указа президента о введении чрезвычайного положения, но обошлись без него.

"Если будет потребность и она будет инициирована президентом Украины, то мы рассмотрим такой вариант. Но я лично сейчас не вижу такой необходимости", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Местные выборы отменят только при введении чрезвычайного положения, - "слуга народа" Корниенко

Отметим, за прошедшие сутки COVID-19 в Украине заразились 5804 человека.

Кабмин (14121) карантин (16729) чрезвычайное положение (207) COVID-19 (18611) Немчинов Олег (171) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
ЧП случилось 21-го апреля 2019 года , - фуле уж теперь..
показать весь комментарий
09.10.2020 10:53 Ответить
+2
О.
Пішов зондаж.
показать весь комментарий
09.10.2020 10:42 Ответить
+2
Ты его почувствовал?
Глубокий?
показать весь комментарий
09.10.2020 10:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
О.
Пішов зондаж.
показать весь комментарий
09.10.2020 10:42 Ответить
Ты его почувствовал?
Глубокий?
показать весь комментарий
09.10.2020 10:44 Ответить
Глубже чем у зестада,дорвавшегося до власти-быть не может !
показать весь комментарий
09.10.2020 10:47 Ответить
Чрезвычайное положение объявят в день выборов!!!
показать весь комментарий
09.10.2020 10:43 Ответить
Ну, естесно, ведь выборы на носу. Риторика сразу же поменяется, после того, как они пройдут.)
показать весь комментарий
09.10.2020 10:47 Ответить
Помню как Ляшко и Тимошенко бились в истерике на трибуне Рады когда Порошенко предложил ввести ВП. Они вложили чужое бабло в выборы, политтехнологи просчитали всё по минутам, а тут Порошенко с украинскими моряками...
показать весь комментарий
09.10.2020 10:50 Ответить
ЧП случилось 21-го апреля 2019 года , - фуле уж теперь..
показать весь комментарий
09.10.2020 10:53 Ответить
УЧЕНЫЕ ПРОТИВ ИЗОЛЯЦИИ
Эта инициатива, также запущенная профессором Сунетра Гупта из Оксфордского университета, получила поддержку 6 тысяч ученых и более 58 тысяч человек, которые не работают на переднем плане в борьбе с Covid.
« Как эпидемиологи-инфекционисты и ученые в области общественного здравоохранения, мы очень обеспокоены пагубным воздействием на физическое и психическое здоровье преобладающих политик Covid-19, и мы рекомендуем подход, который мы называем« Целевой защитой » », - говорится в документе он нацелен на американские и британские учреждения.
По словам авторов этой петиции, политика изоляции имеет разрушительные последствия для здоровья населения. « Результаты (и это лишь некоторые из них) включают более низкие показатели вакцинации детей, ухудшение сердечно-сосудистых заболеваний, меньшее количество проверок на рак и ухудшение психического здоровья», - написали они.
« Не пускать учеников в школу - это серьезная несправедливость. Сохранение этих мер до тех пор, пока не будет доступна вакцина, нанесет непоправимый ущерб, причем непропорциональный ущерб менее привилегированным », - добавили они


http://sekreta.net/uchenye-protiv-izolyacii-iz-za-covid-19-kollektivnyj-immunitet-dlya-molodezhi/
показать весь комментарий
09.10.2020 11:03 Ответить
Оказывается этот пророссийский пиз...добол Немчинов ещё и санитарный медик , по совмещению!! Блин !! Как надоели эти бывшие коммунисты -фашисты!!
показать весь комментарий
09.10.2020 12:09 Ответить
Почти 6 тыс заболеваний - та пофиг,"хорошо идём"!
Вместо подготовки медицины в целом к осенней эпидемии - "велике будiвництво": типа "строим дороги".. Господи, спаси Украину от идиотов и недоумков!
показать весь комментарий
09.10.2020 17:53 Ответить
 
 