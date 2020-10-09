2 232 11
Сейчас нет необходимости в введении чрезвычайного положения в Украине из-за вспышки COVID-19, - Немчинов
Кабинет министров Украины рассмотрит возможность введения чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса, если это инициирует президент. Сейчас такой необходимости нет.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире одного из украинских телеканалов.
Он отметил, что весной уже готовили проект указа президента о введении чрезвычайного положения, но обошлись без него.
"Если будет потребность и она будет инициирована президентом Украины, то мы рассмотрим такой вариант. Но я лично сейчас не вижу такой необходимости", - заявил он.
Отметим, за прошедшие сутки COVID-19 в Украине заразились 5804 человека.
Пішов зондаж.
Глубокий?
Эта инициатива, также запущенная профессором Сунетра Гупта из Оксфордского университета, получила поддержку 6 тысяч ученых и более 58 тысяч человек, которые не работают на переднем плане в борьбе с Covid.
« Как эпидемиологи-инфекционисты и ученые в области общественного здравоохранения, мы очень обеспокоены пагубным воздействием на физическое и психическое здоровье преобладающих политик Covid-19, и мы рекомендуем подход, который мы называем« Целевой защитой » », - говорится в документе он нацелен на американские и британские учреждения.
По словам авторов этой петиции, политика изоляции имеет разрушительные последствия для здоровья населения. « Результаты (и это лишь некоторые из них) включают более низкие показатели вакцинации детей, ухудшение сердечно-сосудистых заболеваний, меньшее количество проверок на рак и ухудшение психического здоровья», - написали они.
« Не пускать учеников в школу - это серьезная несправедливость. Сохранение этих мер до тех пор, пока не будет доступна вакцина, нанесет непоправимый ущерб, причем непропорциональный ущерб менее привилегированным », - добавили они
http://sekreta.net/uchenye-protiv-izolyacii-iz-za-covid-19-kollektivnyj-immunitet-dlya-molodezhi/
Вместо подготовки медицины в целом к осенней эпидемии - "велике будiвництво": типа "строим дороги".. Господи, спаси Украину от идиотов и недоумков!