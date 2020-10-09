Кабмин сегодня на заседании планирует изменить нормы питания военнослужащих и урегулировать вопросы функционирования органов Пенсионного фонда

Кабинет Министров в пятницу, 9 октября, соберется на заседание. Заседание начнется в 16:00.

Кабинет Министров на заседании в пятницу рассмотрит проект постановления о внесении изменения в нормы питания военнослужащих, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Докладывать по этому вопросу бвудет министр внутренних дел Арсен Аваков.

Кроме того, правительство планирует внести изменения в положение о Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы, утвердить план действий по реализации Стратегии национально-патриотического воспитания на 2020-2025 годы, рассмотреть вопросы спортивной медицины.

Чиновники также урегулируют некоторые вопросы функционирования органов Пенсионного фонда и материального обеспечения работников Национальной школы судей Украины.

Планируется, что Кабмин утвердит порядок использования бюджетных средств для осуществления горноспасательных мероприятий на угледобывающих предприятиях, порядок использования средств для погашения задолженности по заработной плате работникам ЧАО "Шахта Надежда", а также порядок привлечения советников для подготовки проекта, который осуществляется на условиях концессии.

Чиновники также намерены согласовать ряд указов Президента, в частности об учреждении Дня казначея и Дня работника системы финансового мониторинга.

Предполагается, что на заседании будет согласован ряд законопроектов, которые потом внесут на рассмотрение Верховной Рады. В частности, речь идет о проектах изменений в закон о перечне документов разрешительного характера в сфере хозяйственной деятельности, в некоторые законы относительтно совершенствования процедур оборонного планирования, относительтно регулирования деятельности предприятий в сферах теплоснабжения, централизованного водоснабжения и водоотведения, относительтно выполнения функций по конвоированию и о законе о дорожном движение.