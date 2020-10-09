РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10117 посетителей онлайн
Новости
1 980 23

Кабмин сегодня на заседании планирует изменить нормы питания военнослужащих и урегулировать вопросы функционирования органов Пенсионного фонда

Кабмин сегодня на заседании планирует изменить нормы питания военнослужащих и урегулировать вопросы функционирования органов Пенсионного фонда

Кабинет Министров в пятницу, 9 октября, соберется на заседание. Заседание начнется в 16:00.

Кабинет Министров на заседании в пятницу рассмотрит проект постановления о внесении изменения в нормы питания военнослужащих, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Докладывать по этому вопросу бвудет министр внутренних дел Арсен Аваков.

Кроме того, правительство планирует внести изменения в положение о Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы, утвердить план действий по реализации Стратегии национально-патриотического воспитания на 2020-2025 годы, рассмотреть вопросы спортивной медицины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Министр развития громад Чернышов о возможности ужесточения карантина: Все идет по плану. Речь о локдауне не идет

Чиновники также урегулируют некоторые вопросы функционирования органов Пенсионного фонда и материального обеспечения работников Национальной школы судей Украины.

Планируется, что Кабмин утвердит порядок использования бюджетных средств для осуществления горноспасательных мероприятий на угледобывающих предприятиях, порядок использования средств для погашения задолженности по заработной плате работникам ЧАО "Шахта Надежда", а также порядок привлечения советников для подготовки проекта, который осуществляется на условиях концессии.

Чиновники также намерены согласовать ряд указов Президента, в частности об учреждении Дня казначея и Дня работника системы финансового мониторинга.

Предполагается, что на заседании будет согласован ряд законопроектов, которые потом внесут на рассмотрение Верховной Рады. В частности, речь идет о проектах изменений в закон о перечне документов разрешительного характера в сфере хозяйственной деятельности, в некоторые законы относительтно совершенствования процедур оборонного планирования, относительтно регулирования деятельности предприятий в сферах теплоснабжения, централизованного водоснабжения и водоотведения, относительтно выполнения функций по конвоированию и о законе о дорожном движение.

Автор: 

госбюджет (1195) Кабмин (14121) Пенсионный фонд (434) военнослужащие (6307) еда (360)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
зажрались солдатики, ермакам с сивохами не хватает.
показать весь комментарий
09.10.2020 10:45 Ответить
+3
Сироти не кормлени, а тут армия какая-то

Кабмин сегодня на заседании планирует изменить нормы питания военнослужащих и урегулировать вопросы функционирования органов Пенсионного фонда - Цензор.НЕТ 3589
показать весь комментарий
09.10.2020 10:54 Ответить
+2
Будут урезать?
показать весь комментарий
09.10.2020 10:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
зажрались солдатики, ермакам с сивохами не хватает.
показать весь комментарий
09.10.2020 10:45 Ответить
Будут урезать?
показать весь комментарий
09.10.2020 10:46 Ответить
Аваков по всі питанням - вирішує, "ліцо то новоє", да зебіли?
показать весь комментарий
09.10.2020 11:04 Ответить
Кабмін сьогодні на засіданні планує змінити норми харчування військовослужбовців і врегулювати питання функціонування органів Пенсійного фонду - Цензор.НЕТ 4030
показать весь комментарий
09.10.2020 11:14 Ответить
Сироти не кормлени, а тут армия какая-то

Кабмин сегодня на заседании планирует изменить нормы питания военнослужащих и урегулировать вопросы функционирования органов Пенсионного фонда - Цензор.НЕТ 3589
показать весь комментарий
09.10.2020 10:54 Ответить
Ще треба щоб Зелебенські запровадили всеукраїнський День Асенізатора і День собачника і котолюба!!!
показать весь комментарий
09.10.2020 10:54 Ответить
Щас залезут в котлы и тарелки военных, и пошерстят без того уже худющий пенсионный фонд.
показать весь комментарий
09.10.2020 10:57 Ответить
а какое отношение простите аваков имеет к ЗСУ? ну ладно бы питание нациков а армия то каким боком тут, раз уж на то пошло пускай доложит про ожирение сивухи даст ему рекомендации как питаться а то мразь жирная в броник не влазит
показать весь комментарий
09.10.2020 10:59 Ответить
Рюкзачные и подобные отношения он имеет.
показать весь комментарий
09.10.2020 11:07 Ответить
"Уж вибори блізятся" Хоче нацжон поставити на довольствіє. Мєнти своїх отприсков усталі харчєвать
показать весь комментарий
09.10.2020 11:37 Ответить
Изменяй не изменяй, всё равно на выходе в солдатской тарелке получится савецкое рагу из кислой капусты.
показать весь комментарий
09.10.2020 11:00 Ответить
Дуже, дуже кислої капусти! Навіть комбіжир розчинявся безслідно.
показать весь комментарий
09.10.2020 11:39 Ответить
знаю, нахавался этого дерьма в своё время
показать весь комментарий
09.10.2020 12:33 Ответить
Невже джилізація прийшла і в пенсійний фонд? Буде ПФ в смартфоні.
показать весь комментарий
09.10.2020 11:14 Ответить
Хіба ще не все змінили? При "баризі" Порошенко Кабмін сьогодні на засіданні планує змінити норми харчування військовослужбовців і врегулювати питання функціонування органів Пенсійного фонду - Цензор.НЕТ 3283
показать весь комментарий
09.10.2020 11:16 Ответить
При "НЕ" баризі Зеленському Кабмін сьогодні на засіданні планує змінити норми харчування військовослужбовців і врегулювати питання функціонування органів Пенсійного фонду - Цензор.НЕТ 1698
показать весь комментарий
09.10.2020 11:18 Ответить
25.09.20 19:26 https://censor.net/ru/news/3221302/deneg_na_vyplatu_pensiyi_do_kontsa_goda_mojet_ne_hvatit_sluga_naroda_tretyakova
показать весь комментарий
09.10.2020 11:21 Ответить
"Я предлагаю бить одним патроном двух вальдшнепов."©
(начальник VI управления РСХА "СД-Заграница" Третьего Рейха
бригадефюрер СС В.Шелленберг, к/ф "17 мгновений весны", 4 серия)
Установить военнослужащим такие нормы питания, чтобы они гарантированно не доживали до увольнения на пенсию.
показать весь комментарий
09.10.2020 12:26 Ответить
Це тільки початок, тварюки вже добралися до компенсацій пенсіонерам, малобюджетним родинам. На черзі інваліди...
показать весь комментарий
09.10.2020 13:32 Ответить
Тутанхамон скончался на 19-м году жизни, Пушкин и Лермонтов дрались на дуэли и погибли в 37 и 26 лет соответственно, Чехов умер в 44 года.
А что ты сделал для Пенсионного фонда Украины?
показать весь комментарий
09.10.2020 13:44 Ответить
Доречі, більш невдячної та самозакоханої свині ніж (таки талант) Пушкін, треба пошукати.
показать весь комментарий
09.10.2020 16:19 Ответить
На відміну від тебе, я повністю сплачую налоги та (не скажу, що постійно) підтримую благодійні фонди.

Надавати дурневі докази не маю наміру.

ПНХ ДО Х.ЛА
показать весь комментарий
09.10.2020 15:59 Ответить
 
 