Степанов опроверг заявления о якобы манипуляции Минздрава со статистикой по COVID-19: Многие из тех, кто заболел, не верили в коронавирус
Министр здравоохранения Максим Степанов уверяет, что статистика МОЗ относительно распространения COVID-19 в Украине правдива.
Об этом заявил глава Минздрава на ежедневном утреннем брифинге, передает Цензор.НЕТ.
"Если вас не шокирует количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью и вы продолжаете пренебрегать правилами противоэпидемической безопасности, то я могу вас заверить, что большое количество людей, которые сегодня появились в нашей статистике, тоже еще вчера говорили, что коронавирус не существует. Я обращаюсь к вам, уважаемые украинцы. Коронавирус набирает обороты - и очень важно, чтобы вы соблюдали правила новой реальности, установленные в нашей стране. Чтобы вы пользовались масками, соблюдали дистанцию, пользовались антисептиками. Это очень важно для вашего здоровья, вашей жизни и жизни ваших близких", - прокомментировал Степанов очередной рекорд по количеству новых случаев COVID-19 за сутки в Украине.
Также он отреагировал опровержением на мнения о том, что МОЗ манипулирует цифрами по заболеваемости коронавирусной болезнью.
"Прозвучало, что якобы Министерство здравоохранения скрывает какую-то статистику. Это не правда, это ложь. Еще вчера они говорили, что мы наоборот специально накручиваем эту статистику, чтобы кого-то запугать. В отличие от этих фантазий, Министерство здравоохранения объективно каждое утро рассказывает, что именно и как происходит. В том числе, по количеству летальных исходов. Я вам скажу, каким образом они считаются. Все без исключения пациенты, которые умерли и у которых был подтвержден ПЦР-тестированием COVID-19, они все попадают в эту статистику. Это первое. Во-вторых, те люди, у которых прижизненно не был установлен COVID-19, но которые имели пневмонию и умерли, - при вскрытии обязательно делается тестирование, и если есть вирус, COVID - они попадают в эту статистику. Мы делаем это максимально открыто", - заявил Степанов.
Не манипуляции, профессионализм.
Бугага...
Типа не там медсестрички выпрашивают у больных бинтики? Типа не там средства защиты после визита журналюг в коробочки складывают шоб не дай боже не порвать до следующего визита? Не там ли людей с симптомами ковида кладут в общее терапевтическое отделение ДО момента результатов теста?))
З.Ы.: У меня там супруга с дочкой лежали. Так что я в курсе.
А вот еду я им возил.
Речь о средствах защиты - ситуацию в реальности я описал. И насчет укладки людей с симптомами ковид в терапветическое общее отделение - это отнюдь не вымысел.
Мы там были, правда, пораньше чем Вы.
Мы были в терапевтическом, не в гинекологии.
Просто не ****і.ь.
Бо постійна брехня влади (від бубочки, до останнього ЧЛЕНА слуг народу) вже задовбала навіть зелебобіків.
Многие не верят в "супер угрозу" от этого короновируса, а не "в коронавирус" !!!
Сама УГРОЗА НАДУМАНА И МАНЕПУЛИРУЕТСЯ !
Он-то наивный думает, понасмотревшись видео с немецких демонстраций, будто бы у нас этих ковид-диссидентов оого-го-го-го как много.
Но факты штука упрямая)
Их на весь Киев, если судить по митингу, бывшему в августе - под сотню не наберется. Ну и еще по десятку в нескольких городах. Все.
До большого кол-ва в сегодняшней статистике (5к+) там как от Шепетовки до Юпитера раком - по времени.