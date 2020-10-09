Степанов опроверг заявления о якобы манипуляции Минздрава со статистикой по COVID-19: Многие из тех, кто заболел, не верили в коронавирус

Министр здравоохранения Максим Степанов уверяет, что статистика МОЗ относительно распространения COVID-19 в Украине правдива.

Об этом заявил глава Минздрава на ежедневном утреннем брифинге, передает Цензор.НЕТ.

"Если вас не шокирует количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью и вы продолжаете пренебрегать правилами противоэпидемической безопасности, то я могу вас заверить, что большое количество людей, которые сегодня появились в нашей статистике, тоже еще вчера говорили, что коронавирус не существует. Я обращаюсь к вам, уважаемые украинцы. Коронавирус набирает обороты - и очень важно, чтобы вы соблюдали правила новой реальности, установленные в нашей стране. Чтобы вы пользовались масками, соблюдали дистанцию, пользовались антисептиками. Это очень важно для вашего здоровья, вашей жизни и жизни ваших близких", - прокомментировал Степанов очередной рекорд по количеству новых случаев COVID-19 за сутки в Украине.

Также он отреагировал опровержением на мнения о том, что МОЗ манипулирует цифрами по заболеваемости коронавирусной болезнью.

"Прозвучало, что якобы Министерство здравоохранения скрывает какую-то статистику. Это не правда, это ложь. Еще вчера они говорили, что мы наоборот специально накручиваем эту статистику, чтобы кого-то запугать. В отличие от этих фантазий, Министерство здравоохранения объективно каждое утро рассказывает, что именно и как происходит. В том числе, по количеству летальных исходов. Я вам скажу, каким образом они считаются. Все без исключения пациенты, которые умерли и у которых был подтвержден ПЦР-тестированием COVID-19, они все попадают в эту статистику. Это первое. Во-вторых, те люди, у которых прижизненно не был установлен COVID-19, но которые имели пневмонию и умерли, - при вскрытии обязательно делается тестирование, и если есть вирус, COVID - они попадают в эту статистику. Мы делаем это максимально открыто", - заявил Степанов.