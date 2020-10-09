РУС
Степанов опроверг заявления о якобы манипуляции Минздрава со статистикой по COVID-19: Многие из тех, кто заболел, не верили в коронавирус

Степанов опроверг заявления о якобы манипуляции Минздрава со статистикой по COVID-19: Многие из тех, кто заболел, не верили в коронавирус

Министр здравоохранения Максим Степанов уверяет, что статистика МОЗ относительно распространения COVID-19 в Украине правдива.

Об этом заявил глава Минздрава на ежедневном утреннем брифинге, передает Цензор.НЕТ.

"Если вас не шокирует количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью и вы продолжаете пренебрегать правилами противоэпидемической безопасности, то я могу вас заверить, что большое количество людей, которые сегодня появились в нашей статистике, тоже еще вчера говорили, что коронавирус не существует. Я обращаюсь к вам, уважаемые украинцы. Коронавирус набирает обороты - и очень важно, чтобы вы соблюдали правила новой реальности, установленные в нашей стране. Чтобы вы пользовались масками, соблюдали дистанцию, пользовались антисептиками. Это очень важно для вашего здоровья, вашей жизни и жизни ваших близких", - прокомментировал Степанов очередной рекорд по количеству новых случаев COVID-19 за сутки в Украине.

Также он отреагировал опровержением на мнения о том, что МОЗ манипулирует цифрами по заболеваемости коронавирусной болезнью.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Медицинский кислород никогда не заменят техническим, это опасно, - Степанов. ВИДЕО

"Прозвучало, что якобы Министерство здравоохранения скрывает какую-то статистику. Это не правда, это ложь. Еще вчера они говорили, что мы наоборот специально накручиваем эту статистику, чтобы кого-то запугать. В отличие от этих фантазий, Министерство здравоохранения объективно каждое утро рассказывает, что именно и как происходит. В том числе, по количеству летальных исходов. Я вам скажу, каким образом они считаются. Все без исключения пациенты, которые умерли и у которых был подтвержден ПЦР-тестированием COVID-19, они все попадают в эту статистику. Это первое. Во-вторых, те люди, у которых прижизненно не был установлен COVID-19, но которые имели пневмонию и умерли, - при вскрытии обязательно делается тестирование, и если есть вирус, COVID - они попадают в эту статистику. Мы делаем это максимально открыто", - заявил Степанов.

карантин (16729) Минздрав (4915) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
+8
розкажу про свій випадок.16 числа вересня мені було зроблено плр тест на корону( в приватній клініці), тест позитивний. відразу після цього я попередив рідню(з якою провів декілька днів до того), і на роботі. так от усі хто на роботі зі мною контактував фірма відправили на тестування(усі негативні), а з ріднею халепа...місцеві сімейні лікаря навідріз відмовилися від благань про тестування(статистику портіть ніззя,тому сидіть і спостерігайте),вже все йшло до платних тестів(але їхати тре в обл центр, платити зі своєї кишені, ждати результатів ен днів)...та добре що все минулося...тому шановний стєпанов не пиз...ть! раджк поспілкуватися з лікарями олексадрівської лікарні(де я лікувався), і заїхати в провінцію, в мій райцентр- де немає ані тестів, ані спецзахисту для лікарів, де все за власний крошт, але зато дороги їпашать шаленим темпом...
09.10.2020 11:23 Ответить
+4
От простуды многих заставили в штаны навалить )) это все и есть необразованность
09.10.2020 11:52 Ответить
+3
простуда была есть и будет и делать из нее пандемию это дорого стоит, и кому то очень выгодно превращать слабоумных в стадо. Догадайтесь с одного раза.
09.10.2020 12:45 Ответить
просто начните публиковать, но основании скольки тестов получены очередные цифры...
09.10.2020 11:15 Ответить
09.10.2020 12:28 Ответить
и во что интересно (безотносительно к нашему минхоронения) - если бы тесты на ковид-19 существовали в 2002-м, сколько из них оказалось бы положительными?...
09.10.2020 11:17 Ответить
У 40% летучих мышей и у 20% панголинов.
09.10.2020 11:35 Ответить
Шмигаль збирає термінову нараду у зв'язку з ситуацією Covid-19 https://gazeta.ua/articles/politics/_smigal-zbiraye-terminovu-naradu-u-zvyazku-z-situaciyeyu-covid19/989412
09.10.2020 11:20 Ответить
Проверить то, что тестируют или нет на covid-19 умерших от пневмоний невозможно, поэтому верится с трудом т.к. вспышка пошла именно перед местными выборами на которых СН пролетает как фанера над Парижем.
09.10.2020 11:21 Ответить
09.10.2020 11:23 Ответить
Май месяц, человек в возрасте, ковид-минус, неделю спустя выписывают, ухудшение, через двое суток кладут опять, три дня спустя ковид+.
Не манипуляции, профессионализм.
09.10.2020 11:45 Ответить
О, а типа в Александровской эти средства есть))
Бугага...
Типа не там медсестрички выпрашивают у больных бинтики? Типа не там средства защиты после визита журналюг в коробочки складывают шоб не дай боже не порвать до следующего визита? Не там ли людей с симптомами ковида кладут в общее терапевтическое отделение ДО момента результатов теста?))
З.Ы.: У меня там супруга с дочкой лежали. Так что я в курсе.
09.10.2020 15:55 Ответить
є. я там перебував з 19вересня по 2жовтня. тож усі ліки були мені надані(антибіотики, похідні гепарину) і годування. лежав в гінекології
09.10.2020 17:12 Ответить
Антибиотики и нам давали.
А вот еду я им возил.
Речь о средствах защиты - ситуацию в реальности я описал. И насчет укладки людей с симптомами ковид в терапветическое общее отделение - это отнюдь не вымысел.
Мы там были, правда, пораньше чем Вы.
09.10.2020 17:16 Ответить
знач я попав на всьо гатовєнькоє. бо засоби захисту, ліки - з цим не було проблем. єдине що лікарі говорили- що лише вони зарезервували тисячу койкомісць, і побоюються що лише вони можуть стати єдиною лікарнею
09.10.2020 17:43 Ответить
Ну может и так.
Мы были в терапевтическом, не в гинекологии.
09.10.2020 17:49 Ответить
передачки були,але в лікарні їсти давали, не кажу що нажертися можна, але їстивне і холодним не лишишся. зранку каша молочна. обід суп чи борщ(без нічого, але смачне), на друге макарони з куркою якийсь салат час від часу. от вечеря...перловка, водяниста, неїстивна....до неї салат чи котлета рибна...під кінець давали фарширований перець та голубці. тож передачки від друзів спасали, особливо цукерки. так чашку брав з собою, тарілку і ложку в лікарні дали, воду купували і передавали
09.10.2020 18:03 Ответить
COVID-19 учебный какой-то, а вот COVID-21 будет боевой!
09.10.2020 11:25 Ответить
А "ВЕКТОР" ещё и covid-21 разрабатывает?
09.10.2020 11:43 Ответить
09.10.2020 11:52 Ответить
Не сцитє, все під жорстким особистим контролем наркомана -майстра спорту по боротьбі з COVID-19.

09.10.2020 11:53 Ответить
Статистика абсолютно липовая.Например в Одессе при всех симптомах ковид тест стоит 1400 грн,не каждый захочет делать.А в больницу лечь с ковидом просто невозможно,даже при хороших связях.Думаю,реальных больных в 10 раз больше
09.10.2020 12:11 Ответить
простуда была есть и будет и делать из нее пандемию это дорого стоит, и кому то очень выгодно превращать слабоумных в стадо. Догадайтесь с одного раза.
09.10.2020 12:45 Ответить
Громадянине Степанов, не ****.ть, будьте ласкаві.
Просто не ****і.ь.
Бо постійна брехня влади (від бубочки, до останнього ЧЛЕНА слуг народу) вже задовбала навіть зелебобіків.
09.10.2020 13:27 Ответить
Баран манипулирует фразой "не верили в коронавирус"...!
Многие не верят в "супер угрозу" от этого короновируса, а не "в коронавирус" !!!

Сама УГРОЗА НАДУМАНА И МАНЕПУЛИРУЕТСЯ !
09.10.2020 14:40 Ответить
Уважаемый г-н Степанов попросту не в курсе.
Он-то наивный думает, понасмотревшись видео с немецких демонстраций, будто бы у нас этих ковид-диссидентов оого-го-го-го как много.
Но факты штука упрямая)
Их на весь Киев, если судить по митингу, бывшему в августе - под сотню не наберется. Ну и еще по десятку в нескольких городах. Все.
До большого кол-ва в сегодняшней статистике (5к+) там как от Шепетовки до Юпитера раком - по времени.
09.10.2020 15:52 Ответить
 
 