Украина использует все возможные переговорные площадки для завершения войны на Донбассе, - Ермак
Война продолжается на украинской территории, поэтому Украина больше заинтересована в скорейшем проведении следующей встречи в нормандской формате на высшем уровне. Наши партнеры - Германия и Франция - поддерживают нас в этом.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак во время выступления в Королевском институте международных дел Chatham House.
"Стратегия Украины очень проста - для нас жизнь каждого украинца является приоритетом. Это программная позиция Президента Зеленского, которая была озвучена им еще во время предвыборной кампании и которая остается его приоритетом и приоритетом всей нашей команды", - отметил Андрей Ермак.
Руководитель Офиса Главы государства подчеркнул, что благодаря договоренностям, достигнутым на уровне ТКГ и подтвержденным на встрече советников лидеров Нормандского формата, на фронте на востоке Украины более 70 дней сохраняется режим тишины, и даже сократилось количество неприцельных выстрелов.
Он отметил, что почти каждые две недели Президент Украины бывает на позициях украинских войск на передовой и лично общается с военнослужащими.
"Действительно, сегодня Украина на войне, и нам очень важно быть осторожными и уравновешенными, чтобы в реальной жизни продвигать интересы Украины, использовать все возможные площадки для переговоров, снижать напряжение. И в конце концов все это делается, чтобы спасать жизни наших людей", - сказал Ермак.
Руководитель Офиса Президента отметил, что на сегодня Украина в полной мере выполняет договоренности, достигнутые на саммите "нормандской четверки" в Париже, и наши международные партнеры это видят.
"Сегодня ни у одной страны, которая поддерживает Украину, нет никакого сомнения, что с нашей стороны что-то не сделано, что-то не выполнено", - добавил Ермак.
По его словам, Россия также должна выполнять достигнутые ранее договоренности.
"Или Россия действительно готова к прекращению этой войны или она должна сказать, что она не готова к этому", - отметил руководитель Офиса Президента.
Ермак также напомнил, что сейчас продолжается переговорный процесс в нормандском и минском форматах. По его словам, с момента предыдущего декабрьского саммита лидеров "нормандской четверки" в Париже состоялось согласование четырех новых точек разведения сил и средств на линии разграничения, практически согласованы 20 участков для разминирования. Также была достигнута договоренность о доступе представителей Международного комитета Красного Креста в места незаконного содержания лиц на неподконтрольных украинской власти территориях, однако эта договоренность пока не выполнена.
"К сожалению, на сегодня уже несколько месяцев взаимное освобождение не происходит именно по причине того, что противоположная сторона не согласовывает списки. Постоянно делаются какие-то препятствия для этого. Сейчас они говорят, что им якобы препятствует в этом постановление Верховной Рады о местных выборах. Но мы постоянно подчеркиваем, что это нонсенс: как такой гуманитарный вопрос, как жизнь и здоровье людей, может зависеть от документа?" - отметил он.
