РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10117 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
1 334 41

Украина использует все возможные переговорные площадки для завершения войны на Донбассе, - Ермак

Украина использует все возможные переговорные площадки для завершения войны на Донбассе, - Ермак

Война продолжается на украинской территории, поэтому Украина больше заинтересована в скорейшем проведении следующей встречи в нормандской формате на высшем уровне. Наши партнеры - Германия и Франция - поддерживают нас в этом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак во время выступления в Королевском институте международных дел Chatham House.

"Стратегия Украины очень проста - для нас жизнь каждого украинца является приоритетом. Это программная позиция Президента Зеленского, которая была озвучена им еще во время предвыборной кампании и которая остается его приоритетом и приоритетом всей нашей команды", - отметил Андрей Ермак.

Руководитель Офиса Главы государства подчеркнул, что благодаря договоренностям, достигнутым на уровне ТКГ и подтвержденным на встрече советников лидеров Нормандского формата, на фронте на востоке Украины более 70 дней сохраняется режим тишины, и даже сократилось количество неприцельных выстрелов.

Он отметил, что почти каждые две недели Президент Украины бывает на позициях украинских войск на передовой и лично общается с военнослужащими.

"Действительно, сегодня Украина на войне, и нам очень важно быть осторожными и уравновешенными, чтобы в реальной жизни продвигать интересы Украины, использовать все возможные площадки для переговоров, снижать напряжение. И в конце концов все это делается, чтобы спасать жизни наших людей", - сказал Ермак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ТКГ занимается освобождением из ОРДЛО воевавших за Украину или заключенных за проукраинскую позицию, другими категориями занимается Офис омбудсмена, - Ермак

Руководитель Офиса Президента отметил, что на сегодня Украина в полной мере выполняет договоренности, достигнутые на саммите "нормандской четверки" в Париже, и наши международные партнеры это видят.

"Сегодня ни у одной страны, которая поддерживает Украину, нет никакого сомнения, что с нашей стороны что-то не сделано, что-то не выполнено", - добавил Ермак.

По его словам, Россия также должна выполнять достигнутые ранее договоренности.

"Или Россия действительно готова к прекращению этой войны или она должна сказать, что она не готова к этому", - отметил руководитель Офиса Президента.

Ермак также напомнил, что сейчас продолжается переговорный процесс в нормандском и минском форматах. По его словам, с момента предыдущего декабрьского саммита лидеров "нормандской четверки" в Париже состоялось согласование четырех новых точек разведения сил и средств на линии разграничения, практически согласованы 20 участков для разминирования. Также была достигнута договоренность о доступе представителей Международного комитета Красного Креста в места незаконного содержания лиц на неподконтрольных украинской власти территориях, однако эта договоренность пока не выполнена.

"К сожалению, на сегодня уже несколько месяцев взаимное освобождение не происходит именно по причине того, что противоположная сторона не согласовывает списки. Постоянно делаются какие-то препятствия для этого. Сейчас они говорят, что им якобы препятствует в этом постановление Верховной Рады о местных выборах. Но мы постоянно подчеркиваем, что это нонсенс: как такой гуманитарный вопрос, как жизнь и здоровье людей, может зависеть от документа?" - отметил он.

Донбасс (26966) Ермак Андрей (1314)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Как надо вести переговоры показывает сейчас Азербайджан. Это единственный правильный метод ведения переговоров с агресором.
показать весь комментарий
09.10.2020 11:20 Ответить
+10
Знайомтесь.
На фото - батько голови офісу президента Андрія Єрмака.
Його звати Борис Єрмак, і він - співробітник Головного розвідувального управлінні Російської Федерації у відставці.Із 1999 року бізнес-партнером Андрія Єрмака у ТОВ "Інтерпромфінанс Україна" є громадянин Російської Федерації Рахамім Емануїлов, а директором компанії є батько Андрія Єрмака Борис Єрмак.Також Андрій Єрмак керував компанією ТОВ "Медійна група Європейського партнерства" в той час, як її співвласником був Рахахім Емануїлов.
Але Рахамім Емануїлов - не просто росіянин. Він є радником голови Ради Федерації - верхньої палати російського парламенту, частину членів якої призначає президент РФ Володимир Путін.
А родину Єрмаків об'єднує не лише спільний бізнес з Емануїловим. Про своє тепле ставлення та спільний світогляд із Рахамімом Яшаєвичем у соцмережі фейсбук на його сторінці відкрито пише Борис Єрмак (орфографія збережена): "Ромуля! С наступающим Новым годом и Рождеством Тебя и Твою семью! (…) Иногда смотрю твои посты и с большим уважением отношусь к твоей позиции и сегодняшним событиям. Обнимаю!"
Про те, як Андрій Єрмак відпрацьовує інтереси росії в Україні за великі гроші, читайте тут https://novynarnia.com/2020/09/22/vagnerivtsi-2/ https://novynarnia.com/2020/09/22/vagnerivtsi-2/
А тим часом йшов сьомий рік російсько-української війни...
показать весь комментарий
09.10.2020 11:29 Ответить
+9
Ты еще, с.ка, в Мокшу поедь, за один стол переговоров с кремлевскими марионетками,
вошь фсбшная..
показать весь комментарий
09.10.2020 11:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ти сам в це віриш, поц?
показать весь комментарий
09.10.2020 11:16 Ответить
У завершення війни шляхом перемовин Єрмака з пунюциним (нє, ну справді, не Зєлєнского ж?) навіть я вірю. Завершенні нашою капітуляцією. А от я не вірю, що це потрібно більшості громадян України. Справжнім українцям це точно не потрібно, бо приведе до їх знищення, як нації. Тому я за закінчення війни тільки перемогою. Але перемога не буває без боротьби. А як бачимо, Зєлєнскій ще не капітулював, але боротьбу припинив. Тому вважати, що він є УКАЇНСЬКИМ!! президентом не можна, хоча президентом України він є. Але на даний час згідно соцопитувань - президентом меншої її частини.
показать весь комментарий
09.10.2020 11:41 Ответить
что такое завершение, есть только два варианта, - победа и капитуляция.
показать весь комментарий
09.10.2020 11:16 Ответить
показать весь комментарий
09.10.2020 11:21 Ответить
что такое завершение, есть только два варианта, - победа и капитуляция.
показать весь комментарий
09.10.2020 11:17 Ответить
Методичка глючит?
показать весь комментарий
09.10.2020 11:21 Ответить
Ты еще, с.ка, в Мокшу поедь, за один стол переговоров с кремлевскими марионетками,
вошь фсбшная..
показать весь комментарий
09.10.2020 11:18 Ответить
В сентябре импорт дизельного топлива в Украину составил 604,2 тыс. тонн, что практически соответствует показателю сентября прошлого года (607,8 тыс. тонн), однако крупнейшим поставщиком топлива стала россия, обойдя беларусь.Источник: https://biz.censor.net/n3223820
показать весь комментарий
09.10.2020 11:33 Ответить
Бизнес на крови ! Зеленский год и семь месяцев наживается на войне !
показать весь комментарий
09.10.2020 11:39 Ответить
Как надо вести переговоры показывает сейчас Азербайджан. Это единственный правильный метод ведения переговоров с агресором.
показать весь комментарий
09.10.2020 11:20 Ответить
https://censor.net/ru/news/3223915/armeniya_i_azerbayidjan_soglasilis_na_konsultatsii_v_moskve_po_initsiative_putina
показать весь комментарий
09.10.2020 11:22 Ответить
Ну и что? Азербайджан остановил наступление? или может ввёл штрафы своим военным за стрельбу по врагу? Почему бы ещё раз лично не озвучить свои требования агрессору попутно давя его на фронте.
показать весь комментарий
09.10.2020 11:29 Ответить
См. выше.
показать весь комментарий
09.10.2020 11:30 Ответить
🤢🤡💩🤖 бот , калоподмойный с тобой спорить , себя не уважать
показать весь комментарий
09.10.2020 11:42 Ответить
Україна використовує всі можливі переговорні майданчики для завершення війни на Донбасі, - Єрмак - Цензор.НЕТ 9556
показать весь комментарий
09.10.2020 12:56 Ответить
в поле да, делать Наступление Донецк Горловка Луганск и тд где гражданских Миллион Может больше такой приказ мало кто решится отдать, в Украине
на той стороне было г ГРОЗНЫЙ ( БЕРЛИН штурм 100 000 военных «Бабы ещё нарожают» ). до сих пор неизвестны жертвы гражданских и военных
Дипломатия, ООН Принуждение к миру - действия, предпринимаемые для прекращения межгосударственного или внутригосударственного вооруженного конфликта невовлеченным в него государством или группой государств. Такие действия могут осуществляться как без использования вооруженных сил (экономические, правовые, финансовые https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8 санкции ), так и с использованием вооруженных сил (так называемые «операции по принуждению к миру»).
показать весь комментарий
09.10.2020 12:07 Ответить
"на востоке Украины более 70 дней сохраняется режим тишины"
***** чекає від вас проведення виборів в ОРДЛО.Источник:https://censor.net/ru/n3223919
показать весь комментарий
09.10.2020 11:20 Ответить
Брехня , каждый день поджоги , уже погибли 11 человек и много тяжело раненных !
показать весь комментарий
09.10.2020 11:44 Ответить
С террористами переговоры не ведут.
показать весь комментарий
09.10.2020 11:21 Ответить
Как ты собераешься собираешься наши земли освобождать?
показать весь комментарий
09.10.2020 11:24 Ответить
А хіба це йому потрібно. Як би було потрібно, то не відводили б війська і не забороняли б відкривати вогонь в відповідь і не дозволяли б "тій стороні" рити окопи під самий наш "ніс".
показать весь комментарий
09.10.2020 12:07 Ответить
ви то, звісно, "іспользуєтє", та тільки ж вас ніхто в світі всерйоз не сприймає. Купка клоунів, які вдають з себе політиків. Ну хто до таких придуркуватих "керманичей" буде ставитись серйозно??
показать весь комментарий
09.10.2020 11:26 Ответить
70 дней сохраняется режим тишины, и даже сократилось количество неприцельных выстрелов.

Он отметил, что почти каждые две недели Президент Украины бывает на позициях украинских войск на передовой и лично общается с военнослужащими.
показать весь комментарий
09.10.2020 11:27 Ответить
Если посмотреть с другой стороны то 70 дней ВСУ ничего не делают для освобождения захваченных окупантом наших земель и домов. Ето все равно что полиция похвастается что 70 дней террорист держит заложников зато у полиции нет потерь потому что она попряталась и ничего не делает.
показать весь комментарий
09.10.2020 11:29 Ответить
Завершение войны? А мы что уже победили и освободили свою землю и свои дома? Завершение войны предусматривает подписание договора о соглашении сторон признать захваченные территории за противником на момент подписания. Тоесть Украина должна согласиться что отказывается от дамбаса и крыма? Вы там вообще а***ли?
показать весь комментарий
09.10.2020 11:27 Ответить
да-да, все остальное вы просто похерили.
А тем временем...
https://spektrnews.in.ua/news/nova-hron-ka-pokraschen-08-10-2020---vlad-ponomar/104446#gsc.tab=0 "Нова хроніка покращень: 08/10/2020" - Влад Пономар

✔ СБУ проситиме Раду відновити податкові перевірки на підприємствах.✔ Нацкомісія з тарифів готова підвищити ціну на передачу електроенергії ще на 30% з грудня.✔ Очільниця Міненерго ініціює зростання доходів обленерго за рахунок споживачів - "Схеми".✔ До кінця року ціни на хліб зростуть на 15% - асоціація.✔ Разумков: Пропозицій щодо збільшення зарплат медикам немає.✔ Украинские медики не получили обещанных доплат за сентябрь.✔ Підвищення зарплат вчителям відклали ще на рік, коштів немає.✔ У цьому році мед подорожчав майже у 2 рази.✔ Експорт української молочної продукції зменшився на 20%.✔ Кабмін виділив на «теплі» кредити 150 млн грн. Їх вистачить на півтора місяця.✔ Нерезиденти прискорили вихід із гривневих ОВДП.✔ Переселенцев незаконно лишают выплат.✔ В ПФУ рассказали, кого могут лишить пенсий.
показать весь комментарий
09.10.2020 11:29 Ответить
Знайомтесь.
На фото - батько голови офісу президента Андрія Єрмака.
Його звати Борис Єрмак, і він - співробітник Головного розвідувального управлінні Російської Федерації у відставці.Із 1999 року бізнес-партнером Андрія Єрмака у ТОВ "Інтерпромфінанс Україна" є громадянин Російської Федерації Рахамім Емануїлов, а директором компанії є батько Андрія Єрмака Борис Єрмак.Також Андрій Єрмак керував компанією ТОВ "Медійна група Європейського партнерства" в той час, як її співвласником був Рахахім Емануїлов.
Але Рахамім Емануїлов - не просто росіянин. Він є радником голови Ради Федерації - верхньої палати російського парламенту, частину членів якої призначає президент РФ Володимир Путін.
А родину Єрмаків об'єднує не лише спільний бізнес з Емануїловим. Про своє тепле ставлення та спільний світогляд із Рахамімом Яшаєвичем у соцмережі фейсбук на його сторінці відкрито пише Борис Єрмак (орфографія збережена): "Ромуля! С наступающим Новым годом и Рождеством Тебя и Твою семью! (…) Иногда смотрю твои посты и с большим уважением отношусь к твоей позиции и сегодняшним событиям. Обнимаю!"
Про те, як Андрій Єрмак відпрацьовує інтереси росії в Україні за великі гроші, читайте тут https://novynarnia.com/2020/09/22/vagnerivtsi-2/ https://novynarnia.com/2020/09/22/vagnerivtsi-2/
А тим часом йшов сьомий рік російсько-української війни...
показать весь комментарий
09.10.2020 11:29 Ответить
Ермак предатель и засланный кацапами казачок ето уже факт
показать весь комментарий
09.10.2020 11:38 Ответить
А его нам на шее , кто посадил и несёт личную ответственность ? Иуда зельцман , за которого ты лично голосовал ! И не надо ставить знак=между 🤢🤡 и Порошенко
показать весь комментарий
09.10.2020 11:50 Ответить
По странному стечению обстоятельств, и Ермак, и Венедиктова после назначений на госдолжности пересели с Тойот Кемри на Мерседесы S-класса

 https://replyua.net/blog/225922-po-strannomu-stecheniyu-obstoyatelstv-i-ermak-i-venediktova-posle-naznacheniy-na-gosdolzhnosti-pereseli-s-toyot-kemri-na-mersedesy-s-klassa.html
показать весь комментарий
09.10.2020 15:33 Ответить
Потому что 73 % зебилов, а еще половина ватников в стране
показать весь комментарий
09.10.2020 11:53 Ответить
Вот только старичелло-пердун Фокин все кайфы обламал - любимая внученька-губошлёпина наглухо забанила перманентную инсталляцию в собственный организм набубнявленного тилипка, произраставшего из персоны дЕрЬмака.
показать весь комментарий
09.10.2020 11:42 Ответить
Война продолжается на украинской территории, поэтому Украина больше заинтересована в скорейшем проведении следующей встречи в нормандской формате на высшем уровне

Ето типо как провести переговоры и договориться с Гитлером в 1941 когда фронт был под Масквой. Нам тоже сейчас Ермак и Козак предлагает смириться и договориться где то по Днепру потому что ***** не может воевать сразу на 2 и даже 3 фронта (Украина, Беларусь, Сирия, Карабах)?
показать весь комментарий
09.10.2020 11:43 Ответить
С окончанием войны уже все поняли как это будет выглядишь, а что на счёт наших территорий ?
показать весь комментарий
09.10.2020 11:46 Ответить
Может он имел ввиду не площадки,а позы все перепробовать?
показать весь комментарий
09.10.2020 11:47 Ответить
Ермак может назвать примеры, когда убаюкивание врага привело не к замороженому конфликту, а к победе в войне?
показать весь комментарий
09.10.2020 12:06 Ответить
Много войн было выиграно таким путем? Это тупик, который не может привести к победе.
показать весь комментарий
09.10.2020 12:13 Ответить
Україна використовує всі можливі переговорні майданчики для завершення війни на Донбасі, - Єрмак - Цензор.НЕТ 256
показать весь комментарий
09.10.2020 12:25 Ответить
Це ми знаємо. Стараєшся, поки українці не очухалися обманом, щоб поскоріше ху@лу здати Україну, через "особливі статуси" "формули Штаймайєра (а фактично засрашки) на Донбасі і забути про Крим. Не вийде, будуте бігли попереду своїх рішень в зворотному напрямку, а скоріше до Ростова.
показать весь комментарий
09.10.2020 12:32 Ответить
Украина ведет сложную дипломатическую партию против РФ , с поддержкой союзников. Дай бог , чтобьі получилось принудить агрессора убраться с Донбасса. Военная операция по освобождению территорий сегодня нереальна и сработает в сторону ухудшения ситуации.
показать весь комментарий
09.10.2020 13:06 Ответить
Ти диви, а говорили ж що то Порошенко на війні наживається. А визнати свою брехню віра ваша вам не дозволяє?
показать весь комментарий
09.10.2020 13:39 Ответить
 
 