Банки заставят иностранных инвесторов начать арбитраж против Украины уже в ноябре, - заявление ассоциаций

Большинство инвесторов в возобновляемую энергетику Украины с ноября текущего года ускорят подготовку к международным арбитражам против правительства Украины из-за давления банков, которые требуют своевременных расчетов за предоставленные кредиты.



Об этом речь шла на совместной пресс-конференции ведущих ассоциаций отрасли возобновляемых источников Украины.

Как отметил председатель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Александр Козакевич, большинство инвесторов договорились с банками о реструктуризации задолженности до 1 ноября текущего года, чтобы дать время государству на выполнение своих обязательств по обеспечению оплаты за зеленую электроэнергию.



"То есть еще октябрь они могут потерпеть, а потом инвесторам, тем станциям, которые эксплуатируют станции ВИЭ, надо будет выполнять обязательства, которые они должны были выполнять еще летом этого года. Если мы не получаем погашения долга, а также накапливаем долги по текущим оплатам, выполнять свои обязанности перед кредиторами инвесторы не смогут, и это будет стимулировать их подавать иски в суды ", - сказал Козакевич.



В свою очередь председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков отметил, что банки начинают выставлять штрафные санкции инвесторам за несвоевременную уплату кредита.

"У инвестора ничего не будет оставаться, как через суды пытаться получить свои деньги. Поэтому я все-таки надеюсь, что правительство сделает все возможное, я хотел бы так надеяться, и будет выполнять свои обязательства ", - сказал Конеченков.



При этом он добавил, что текущая ситуация показывает довольно легкомысленное отношение правительства к выполнению своих обязательств перед инвесторами.

Вместе с тем, директор Европейско-Украинского энергетического агентства Александра Гуменюк заявила, что инвесторы уже готовы к международным арбитражам.

"Инвесторы готовятся обращаться в арбитражные суды. Конечно, они сейчас не делают никаких публичных заявлений, но я наблюдаю за тем, что действительно они собирают полный пакет документов для того, чтобы в нужный момент быть готовыми ", - уточнила Гуменюк.



Также она сообщила, что инвесторы дают немного времени и последний шанс правительству для того, чтобы в ближайшее время разрешить кризис платежей.

"Сейчас они дают время немного правительству Украины для того, чтобы действительно решить эти насущные проблемы по платежам. Потому что у наших инвесторов, членов ассоциации, есть свои кредиторы, и их учредители, их акционеры, которые тоже требуют ответ на эти вопросы ", - отметила Гуменюк.



Ранее депутаты фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект "О внесении изменений в Закон Украины" О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников энергии" (№4151), которым предлагается выпустить ОВГЗ на 19,6 миллиарда для погашения в четвертом квартале 2020 долга перед производителями "зеленой" энергетики. Такой вариант выбран для того, чтобы не повышать цену на ток для населения.



Как сообщалось, 6 октября ведущие ассоциации ВИЭ написали письмо премьер-министру Шмыгалю, которому сообщили, что правительство нарушает Меморандум о взаимопонимании с производителями зеленой электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними.

По информации партнера международной юридической фирмы Dentons Максима Сысоева, инвесторы в проекты "зеленой" энергетики готовятся к представлению групповых исков против Украины для защиты своих прав. В частности, потому, что в июле этого года был принят закон об уменьшении "зеленых" тарифов, а долги перед производителями энергии из возобновляемых источников превысили 22 млрд грн.



По информации из судебных реестров, уже более 50 небольших компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн.



Напомним, что 1 августа вступил в силу Закон №810-IX, который подписал президент В.Зеленский. Задача закона - реализовать основные положения меморандума между Кабмином и иностранными инвесторами в ВИЭ. Закон предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за небалансы для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 (50% в 2021 году) и другие нормы. Эти меры дадут возможность экономить государству 7 млрд грн ежегодно.



Кроме того, закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ - в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% - в 2021 году. Со своей стороны, меморандум предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную "зеленую" электроэнергию начиная с августа этого года.

По состоянию на начало октября накопленные долги за предыдущие периоды не погашены, уровень расчетов за электроэнергию из ВИЭ за август составляет 100% (со значительным опозданием), за сентябрь - 27%.