1 144 12

ВАКС избрал меру пресечения в виде личного обязательства главе Харьковского окружного админсуда Панченко, задержанную при передаче $3 тыс. взятки

Высший антикоррупционный суд избрал главе Харьковского окружного административного суда, которую подозревают в передаче взятки, меру пресечения в виде личного обязательства - до 22 ноября.

Об этом сообщили в пресс-службе ВАКС, информирует Цензор.НЕТ.

Соответствующее решение было принято в четверг, 8 октября.

Подозреваемая обязана сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства; воздерживаться от общения со свидетелем; сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свои паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Читайте также: Взятку глава Харьковского окружного админсуда Панченко пыталась дать по делу о застройке арестованного участка в элитной парковой зоне, - "СЕНС"

В ВАКС напомнили, что действия подозреваемой квалифицированы по ч. 3 ст. 369 УК Украины. По версии следствия, глава Харьковского окружного админсуда Ольга Панченко оказывала давление на одну из судей ХОАС, чтобы последняя приняла решение по административному делу по земельному вопросу в пользу коммерческой компании. Для того, чтобы судья вынесла "правильное" решение, подозреваемая передала 3000 долларов США.

взятка (6232) судья (2668) Харьков (7748) застройка (712) Антикоррупционный суд (1277) мера пресечения (520)
очень суровая мера пресечения... я так считаю!!!
09.10.2020 11:32 Ответить
Кого закрыли? Она преспокойно живет,подыскивая варианты отмазки,а по справедливости надо бы её повесить.желательно прилюдно для всех желающих
09.10.2020 12:47 Ответить
что бы понимали, щас во всех судебных кабинетах Харькова судьи в шоке от происходящего.. неподдельный ужас в глазах и застывший немой вопрос на рожах: "Как же дальше брать взятки, если саму Панченко закрыли???!!!"..
09.10.2020 11:26 Ответить
Как там у Гайдая в "Кавказкой пленнице " @@ Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире@@ , а слабо нашему суду посадить на 60 суток своего коллегу и по решению суда если ТАКОЙ ОТБУДИТСЯ конфисковать "честно", "заработанное" опять таки если такое у неё есть.
09.10.2020 11:47 Ответить
Нету у нее ничего! Вот у родственников ближних и дальних есть, а нее нету.
09.10.2020 14:24 Ответить
Как же так можно ? ....Судью.....за жалкие 3 штуки баксов и ....к "личному обязательству" !?? Шош ей теперь ни есть омаров,не пить Хернесси ? Совсем оборзели ? Ну-ну!
09.10.2020 11:52 Ответить
Круговая порука мажет как копоть
Я беру чью-то руку, а чувствую локоть
Я ищу глаза, а чувствую взгляд
Где выше голов находится зад
За красным восходом розовый закат
Скованные одной цепью
Связанные одной целью
Скованные одной цепью
Связанные одной.....
09.10.2020 12:00 Ответить
Невероятно, но факт. А тем временем в Перу 2 экс-президента сидят в тюрьме за коррупцию. А один застрелился во время ареста.
09.10.2020 13:08 Ответить
Любопытно, а её хоть отстранили от работы?
09.10.2020 14:52 Ответить
А від посади ж не відсторонили. Робе собі потихеньку. Ім*ям України вироки виносить...
09.10.2020 15:07 Ответить
реформы судебной системы, которые так и не начались, приказали долго...зачем только их мучили иммитационными фрикциями. зулусы.
09.10.2020 16:38 Ответить
 
 