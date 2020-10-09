ВАКС избрал меру пресечения в виде личного обязательства главе Харьковского окружного админсуда Панченко, задержанную при передаче $3 тыс. взятки

Высший антикоррупционный суд избрал главе Харьковского окружного административного суда, которую подозревают в передаче взятки, меру пресечения в виде личного обязательства - до 22 ноября.

Об этом сообщили в пресс-службе ВАКС, информирует Цензор.НЕТ.

Соответствующее решение было принято в четверг, 8 октября.

Подозреваемая обязана сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства; воздерживаться от общения со свидетелем; сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свои паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Читайте также: Взятку глава Харьковского окружного админсуда Панченко пыталась дать по делу о застройке арестованного участка в элитной парковой зоне, - "СЕНС"

В ВАКС напомнили, что действия подозреваемой квалифицированы по ч. 3 ст. 369 УК Украины. По версии следствия, глава Харьковского окружного админсуда Ольга Панченко оказывала давление на одну из судей ХОАС, чтобы последняя приняла решение по административному делу по земельному вопросу в пользу коммерческой компании. Для того, чтобы судья вынесла "правильное" решение, подозреваемая передала 3000 долларов США.