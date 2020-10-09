РУС
В России рекордные 12,1 тыс. случаев коронавируса за сутки, всего по стране более 1,2 млн инфицированных

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России впервые с весны составил 12 126 новых случаев в 85 регионах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

По-прежнему наиболее высокие показатели отмечаются в Москве: за сутки в российской столице количество выявленных случаев составило 3 701. За сутки в столице выздоровели 1 424 человека, 33 пациента скончались. Показатель смертности в столице является самым высоким в РФ.

В целом по России за сутки умер 201 пациент, вылечились 7 092 человека. В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн 272 тыс. 238 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армения и Азербайджан согласились на консультации в Москве по инициативе Путина

У Росії рекордні 12,1 тис. випадків коронавірусу за добу, всього по країні понад 1,2 млн інфікованих
Смерть одного человека - трагедия, смерть миллионов статистика, смерть кацапов это просто праздник какой-та (с) Джейсон Стетхем
если у нас 6000, то у них должно быть под 20 000...
У Росії рекордні 12,1 тис. випадків коронавірусу за добу, всього по країні понад 1,2 млн інфікованих
У Росії рекордні 12,1 тис. випадків коронавірусу за добу, всього по країні понад 1,2 млн інфікованих
смысл от этой новости если у самих каждый день новый рекорд. цензор к чему новость?
Догонім і пєрєгонім запаребрік.
Если синхронно растет заболеваемость в нескольких странах, значит есть фактор, одинаковый или близкий для этих стран, влияющий на нее и его надо искать и бороться с ним или с его влиянием.
если у нас 6000, то у них должно быть под 20 000...
показатели во всех странах точно выше реальных. сколько реально везде никто не знает.
А, если учесть, что у нас явно больше, то там даже не под 20 000...
Почему там должно быть 20к, если в России на душу населения делают намного больше тестов, чем в Украине? Тут скорей обратная логика: 6 тысяч заболевших на 40 лямов и при меньшем количестве тестов тут всё не в пользу Украины. И я не злорадствую. Надо предотвратить то, что может наступить, а именно коллапс здравоохранения. Вон в Британии уже рассматривают варианты с локдауном вплоть до весны.
Всех на колонизацию Марса во главе с Рагульзиным, ТАМ вылечатся.
У Росії рекордні 12,1 тис. випадків коронавірусу за добу, всього по країні понад 1,2 млн інфікованих
Реально где-то втрое больше, впрочем как и везде
Почему вату не вакцинируют "лунтик V" же есть?само )(уйло укололось с Мертвечуком, если им верить
...а мы им конечно верим!
А что ш "своя" вакцинка? Почему не используют повсеместно?
Так от нее ж и заболели...
У Росії рекордні 12,1 тис. випадків коронавірусу за добу, всього по країні понад 1,2 млн інфікованих
Ну ам же тольком сказали что вчера утром было вакцинировано 33 человека передовой всемирной вакциной от КОВИД.
