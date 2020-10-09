В России рекордные 12,1 тыс. случаев коронавируса за сутки, всего по стране более 1,2 млн инфицированных

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России впервые с весны составил 12 126 новых случаев в 85 регионах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

По-прежнему наиболее высокие показатели отмечаются в Москве: за сутки в российской столице количество выявленных случаев составило 3 701. За сутки в столице выздоровели 1 424 человека, 33 пациента скончались. Показатель смертности в столице является самым высоким в РФ.

В целом по России за сутки умер 201 пациент, вылечились 7 092 человека. В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн 272 тыс. 238 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

