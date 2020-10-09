В Киеве рекордные 567 случаев коронавируса, десять человек умерли, - Кличко

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 26 463.

Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"В столице впервые такое количество больных - 567 за минувшие сутки. Десять случаев - летальные. Всего от коронавируса в Киеве умерли 463 человека. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 26 463", - сообщил Кличко.

Среди заболевших 330 женщин в возрасте от 18 до 95 лет и 11 девочек от 6 до 17 лет. А также 202 мужчины в возрасте от 19 до 83 лет и 24 мальчика от 1 года до 17 лет. Заболели также 29 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 78 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 295 человек. Всего коронавирус побороли 9 411 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 115, Оболонском - 83, Днепровском районе - 69 случаев.

Также читайте: Городская власть завершает строительство детского кардиоцентра, его откроют уже в следующем году, - Кличко