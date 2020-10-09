На восстановление докарантинных показателей рынка труда необходимо не менее года или даже двух, - специалисты
Несмотря на незначительное восстановление украинского рынка труда, эксперты предостерегают без критической необходимости не менять рабочее место из-за усиленной конкуренции за рабочие места.
Так, по данным госслужбы занятости, с начала текущего года на учет для поиска работы стали 1,7 млн граждан, из которых почти 1 млн были безработными, передает 5 канал.
"Был прецедент, на одну вакансию, достаточно узкоспециализированную, поступило 700 резюме. В среднем же на одно место, в зависимости от сферы, приходится 8-10 человек. Если вопрос трудоустройства не стоит очень остро, не увольняйтесь с текущего места", - рекомендует Юлия Дрожжина, руководитель Экспертно-аналитического центра.
Специалисты отмечают, что на восстановление докарантинних показателей рынка труда необходимо не менее года или даже двух, а некоторые бизнесы вообще на ноги встать не смогут. Поэтому они, прежде всего, советуют соискателям принять новые вызовы и адаптироваться.
Але нарід вважає за покращення лише можливість жрать-срать-ржать.
Чи два, чи п'ять років люди чекати не будуть. Найбільш економічно активні вже виїхали і продовжують виїзжати і пустивши коріння там, сюди вертатися вони не будуть, скоріше будуть вивозити своїх на нові місця.
Через два чи п'ять років, якщо ви і створите нові місця то, претендувати на них будуть вже найменш активні та найменш здібні. Вам доведеться витрачати додаткові кошти на проф освіту.