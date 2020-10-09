РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10598 посетителей онлайн
Новости
610 18

На восстановление докарантинных показателей рынка труда необходимо не менее года или даже двух, - специалисты

Несмотря на незначительное восстановление украинского рынка труда, эксперты предостерегают без критической необходимости не менять рабочее место из-за усиленной конкуренции за рабочие места.

 Так, по данным госслужбы занятости, с начала текущего года на учет для поиска работы стали 1,7 млн граждан, из которых почти 1 млн были безработными, передает 5 канал.


"Был прецедент, на одну вакансию, достаточно узкоспециализированную, поступило 700 резюме. В среднем же на одно место, в зависимости от сферы, приходится 8-10 человек. Если вопрос трудоустройства не стоит очень остро, не увольняйтесь с текущего места", - рекомендует Юлия Дрожжина, руководитель Экспертно-аналитического центра.


Специалисты отмечают, что на восстановление докарантинних показателей рынка труда необходимо не менее года или даже двух, а некоторые бизнесы вообще на ноги встать не смогут. Поэтому они, прежде всего, советуют соискателям принять новые вызовы и адаптироваться.

Автор: 

безработица (452) работа (605)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Как раз ЕС в парламент и Порошенко в президенты и они всё востановят! Опыт востановления уже есть после триколорной чумы!
показать весь комментарий
09.10.2020 12:13 Ответить
+1
все понятно, раз год два - означает лет пять минимум!
показать весь комментарий
09.10.2020 12:10 Ответить
+1
А уровень безработицы на уровне 1991г - когда?
показать весь комментарий
09.10.2020 12:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
все понятно, раз год два - означает лет пять минимум!
показать весь комментарий
09.10.2020 12:10 Ответить
Как раз ЕС в парламент и Порошенко в президенты и они всё востановят! Опыт востановления уже есть после триколорной чумы!
показать весь комментарий
09.10.2020 12:13 Ответить
Порошенко нельзя в президенты.
показать весь комментарий
09.10.2020 12:21 Ответить
Главное клоунов и коллаборантов можно! Мудрый народ не может в очередной раз ошибиться!
показать весь комментарий
09.10.2020 13:22 Ответить
Не хріна він не відновить. Мав вже п'ять років і велику підтримку на розвиток економіки. Провів епічні 144+ рехворми, які ніхріна не змінили в соціально-економічних відносинах.
показать весь комментарий
09.10.2020 12:39 Ответить
Держпідприємства при ньому давали прибуток а не збитки!

Але нарід вважає за покращення лише можливість жрать-срать-ржать.
показать весь комментарий
09.10.2020 13:28 Ответить
Держ підприємства при всіх давали прибуток, питання тільки скільки з того крали.
показать весь комментарий
09.10.2020 16:28 Ответить
А уровень безработицы на уровне 1991г - когда?
показать весь комментарий
09.10.2020 12:13 Ответить
Это при условии, что эпидемия позади. Но сожалению все как раз наоборот, так что не нужно строить иллюзий.
показать весь комментарий
09.10.2020 12:17 Ответить
Роботи валом на свіжому повітрі. Мітлу в руки і гайда мести вулиці.
показать весь комментарий
09.10.2020 12:32 Ответить
Хто вам заважає? Є гроші платити за роботу- платіть і люди будуть роботу робити. Немає грошей то, ви не господарь щоб указувати, кому і що робити.
показать весь комментарий
09.10.2020 12:41 Ответить
Так робота таки є? Всюди не вистачає двірників.
показать весь комментарий
09.10.2020 13:26 Ответить
Там де гроші платять- двірники працюють, там де шукають надурняка- не працюють. Он, я кожного дня бачу циган, які метуть і гребуть на ура за нормальні гроші.
показать весь комментарий
09.10.2020 16:31 Ответить
Специалисты - анонимные алкоголики.
показать весь комментарий
09.10.2020 13:07 Ответить
А ви чекаєте кращих? То, завезіть їх з Африки чи Середньої Азії. Пам'ятаю, були такі плани. Але приїхали тільки ті, хто планував в Україні пройти транзитом в ЄС на соціалку.
показать весь комментарий
09.10.2020 13:12 Ответить
Десь вже пролітала інформація що, біля 15 відсотків тих, хто зараз їде на заробітки до ЄС, є колишніми власниками дрібних бізнесів, які роззорилися останнім часом. А це, на тільки тисячі робочих місць, але й десятки тисяч потенційних робочих місць для тих, хто ще залишився.
Чи два, чи п'ять років люди чекати не будуть. Найбільш економічно активні вже виїхали і продовжують виїзжати і пустивши коріння там, сюди вертатися вони не будуть, скоріше будуть вивозити своїх на нові місця.
Через два чи п'ять років, якщо ви і створите нові місця то, претендувати на них будуть вже найменш активні та найменш здібні. Вам доведеться витрачати додаткові кошти на проф освіту.
показать весь комментарий
09.10.2020 13:09 Ответить
ЗІ: головне пам'ятати що, ефективні трудові трудові ресурси коштують мільйони за одиницю.
показать весь комментарий
09.10.2020 13:13 Ответить
Побольше бы концертов Поляковой, Билык , "95 квартала" и прочей попсовой шушеры, и конкуренция на рабочие места поуменьшится.... Туда же в основном таскается молодёжь....Надо спокойно пересидеть дома этот мор, а потом спокойно перебирать вакансиями и диктовать работодателю свои нескромные условия....
показать весь комментарий
09.10.2020 13:23 Ответить
 
 