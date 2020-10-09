На восстановление докарантинных показателей рынка труда необходимо не менее года или даже двух, - специалисты

Несмотря на незначительное восстановление украинского рынка труда, эксперты предостерегают без критической необходимости не менять рабочее место из-за усиленной конкуренции за рабочие места.

Так, по данным госслужбы занятости, с начала текущего года на учет для поиска работы стали 1,7 млн граждан, из которых почти 1 млн были безработными, передает 5 канал.



"Был прецедент, на одну вакансию, достаточно узкоспециализированную, поступило 700 резюме. В среднем же на одно место, в зависимости от сферы, приходится 8-10 человек. Если вопрос трудоустройства не стоит очень остро, не увольняйтесь с текущего места", - рекомендует Юлия Дрожжина, руководитель Экспертно-аналитического центра.



Специалисты отмечают, что на восстановление докарантинних показателей рынка труда необходимо не менее года или даже двух, а некоторые бизнесы вообще на ноги встать не смогут. Поэтому они, прежде всего, советуют соискателям принять новые вызовы и адаптироваться.