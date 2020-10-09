Видеовстреча советников нормандской четверки может состояться уже на следующей неделе, - Ермак

Украина активно настаивает на проведении следующей встречи лидеров нормандской четверки, поскольку война продолжается именно на украинской территории, а все политические решения принимаются на уровне лидеров.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак во время выступления в Королевском институте международных дел Chatham House.

"Такая встреча должна состояться как можно быстрее. В этом нас поддерживают наши партнеры по нормандскому формату - Германия и Франция. И мы считаем, что это крайне необходимо для того, чтобы двигаться вперед и сделать то, чего так ждет весь украинский народ", - подчеркнул руководитель Офиса Президента.

"Поэтому переговоры продолжаются. На следующей неделе, возможно, у нас пройдет видеоконференция политических советников. И мы будем говорить о том, чтобы как можно скорее состоялся саммит, и уже были какие-то решения", - добавил Ермак.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему нужна такая встреча в нормандском формате, за которой последует результат.