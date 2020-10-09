На карантин в Киеве закрыты 5 школ, 2 детсада и университет. Увеличилось количество отправленных на самоизоляцию классов, - Кличко

В Киеве на карантин закрыты 5 школ, 2 садика и один университет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"На сегодня в городе закрыты на карантин 5 школ - из-за случаев заболевания среди учителей. Три школы в Печерском районе, одна в Оболонском и одна в Подольском. Увеличилось и количество классов, которые отправили на самоизоляцию из-за болезни учеников", - сказал Кличко.

По словам мэра, сегодня на дистанционном обучении находится 501 класс 173-х школ.

Всего больных COVID-19 школьников в Киеве - 454. Также болеют 349 педагогов.

"В детских садах тоже наблюдается рост заболеваемости. Из-за выявленных случаев вируса временно закрыты 62 группы в 53-х садах", - Кличко.

Два садика закрыты на карантин.

Наполненность детей в детсадах столицы - более 57%.

"Также, из-за вспышки коронавируса, на дистанционное обучение полностью перевели Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Соответствующий приказ подписал ректор заведения. Карантин в университете продлится до 23 октября", - отметил Кличко.

