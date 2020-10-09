РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10598 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
997 1

На карантин в Киеве закрыты 5 школ, 2 детсада и университет. Увеличилось количество отправленных на самоизоляцию классов, - Кличко

На карантин в Киеве закрыты 5 школ, 2 детсада и университет. Увеличилось количество отправленных на самоизоляцию классов, - Кличко

В Киеве на карантин закрыты 5 школ, 2 садика и один университет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"На сегодня в городе закрыты на карантин 5 школ - из-за случаев заболевания среди учителей. Три школы в Печерском районе, одна в Оболонском и одна в Подольском. Увеличилось и количество классов, которые отправили на самоизоляцию из-за болезни учеников", - сказал Кличко.

По словам мэра, сегодня на дистанционном обучении находится 501 класс 173-х школ.

Всего больных COVID-19 школьников в Киеве - 454. Также болеют 349 педагогов.

"В детских садах тоже наблюдается рост заболеваемости. Из-за выявленных случаев вируса временно закрыты 62 группы в 53-х садах", - Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве рекордные 567 случаев коронавируса, десять человек умерли, - Кличко

Два садика закрыты на карантин.

Наполненность детей в детсадах столицы - более 57%.

"Также, из-за вспышки коронавируса, на дистанционное обучение полностью перевели Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Соответствующий приказ подписал ректор заведения. Карантин в университете продлится до 23 октября", - отметил Кличко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В России рекордные 12,1 тыс. случаев коронавируса за сутки, всего по стране более 1,2 млн инфицированных

карантин (16729) Кличко Виталий (4681) школа (3051) COVID-19 (18611) коронавирус (17042) дистанционное обучение (117)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Надо закрыть все школы, сады и учебные заведения. И закрыть столицу на вьезд, нех шастать, миллионная туча людей каждый день вьезжает и несёт заразу.
показать весь комментарий
09.10.2020 12:54 Ответить
 
 