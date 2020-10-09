РУС
Ну Луганщине пожарная машина подорвалась на взрывном устройстве, пострадали три человека

На Луганщине во время тушения огня на взрывном устройстве подорвалась пожарная машина, три человека получили травмы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Луганского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

9 октября 2020 в 9-50 часов при тушении пожара в районе с. Болотенное Станично-Луганского района на взрывном устройстве произошел подрыв пожарного автомобиля ГП "Станично-Луганское ГЛОХ" "АМУР", - говорится в сообщении.

В результате взрыва травмирован водитель пожарного автомобиля, мастера леса Станично-Луганского лесничества и сотрудник ГСЧС.

Пострадавшие доставлены в Станично-Луганскую районную больницу. Пожарный автомобиль ремонту не подлежит.

взрыв (6914) взрывчатка (862) пожар (6039) Луганская область (6552)
+5
Ага , да шоб вы все здохли голуби мира ,Зеленский ,Ермак Ребята тушат , а наши люди мины расставляют
09.10.2020 12:32 Ответить
+4
Це неприцільний підрив, тому ніщітаіцца.
09.10.2020 12:28 Ответить
+1
небойова втрата.
09.10.2020 12:35 Ответить
09.10.2020 12:28 Ответить
09.10.2020 12:35 Ответить
Вот , что такое «мир « в рыбьих 👀 глазах путлера
09.10.2020 13:03 Ответить
к сожалению, это были наши мины. украинские. Карты минных полей очень неточны. Да и во время пожаров не до поиска мин, если честно.
09.10.2020 14:11 Ответить
09.10.2020 12:32 Ответить
Яша, у вас, говорят, доктора хорошие, ты может спроси у них, дескать - господа эскулапы, у меня в мозгЕ голуби мира мины расставляют, может мне того, немного аминазина дадите?
09.10.2020 12:54 Ответить
А кто... А кто это поставил взрывное это устройство??? Ай-яй-яй-я!!!!
09.10.2020 13:02 Ответить
действительно, интересно, кто минировал украинский берег Северского Донца. ты дурак что ли? наши минировали, чтобы сепары не шастали.
09.10.2020 14:12 Ответить
Ты наверное не в курсе, что под Станицой Луганской поснимали все минные поля
09.10.2020 17:26 Ответить
Незрозуміло, в якому стані потерпілі і якщо виживуть, чи не залишаться інвалідами. Вот тобі і "небойові" втрати.
09.10.2020 13:10 Ответить
Ну нех. ездить на фронте на гражданских машинах. А кто забыл что у нас война тому царствие небесное
09.10.2020 13:27 Ответить
то есть пожары надо тушить на БТРах? а что, БТРы какие-то неубиваемые или что?
09.10.2020 14:12 Ответить
А зачем тушить пожары в СЕРОЙ зоне? Она же неподконтрольная Украине. Пускай ОБСЕ и минские переговорщики во главе с Ермаком тушат. Они для того и создали ее.
09.10.2020 14:21 Ответить
среди всех этих дебильных комментов ни одного толкового. Например, с сочувствием к пострадавшим пожарникам, которые, зная, каковы риски пожаров в зоне боевых действий, рискуя своими жизнями, спасали других.
А еще интересно - получат ли они какую-то помощь, или только пособие по инвалидности если нашкребут тысячу баксов взяток для комиссии по инвалидностям.
09.10.2020 14:14 Ответить
 
 