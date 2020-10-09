Ну Луганщине пожарная машина подорвалась на взрывном устройстве, пострадали три человека
На Луганщине во время тушения огня на взрывном устройстве подорвалась пожарная машина, три человека получили травмы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Луганского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.
9 октября 2020 в 9-50 часов при тушении пожара в районе с. Болотенное Станично-Луганского района на взрывном устройстве произошел подрыв пожарного автомобиля ГП "Станично-Луганское ГЛОХ" "АМУР", - говорится в сообщении.
В результате взрыва травмирован водитель пожарного автомобиля, мастера леса Станично-Луганского лесничества и сотрудник ГСЧС.
Пострадавшие доставлены в Станично-Луганскую районную больницу. Пожарный автомобиль ремонту не подлежит.
А еще интересно - получат ли они какую-то помощь, или только пособие по инвалидности если нашкребут тысячу баксов взяток для комиссии по инвалидностям.