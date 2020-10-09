98% всех украинских товаров будут иметь свободный доступ на рынок Великобритании, - Минэкономики

Благодаря подписанному Соглашению о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве с Великобританией около 98% всех украинских товаров будут иметь свободный доступ на рынок этой страны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Отмечается, что это Соглашение обеспечит дальнейшее поступательное развитие отношений, в том числе и торговых, Украины с Великобританией после окончания переходного периода, предусмотренного Соглашением о выходе Соединенного Королевства из состава Европейского Союза.

В министерстве подчеркнули, что подписание Соглашения гарантирует Украине преференциальный доступ к рынку Британии, что является важной составляющей развития взаимовыгодных отношений между странами. В частности, квотирование по некоторым товарами увеличится с 13 до 20%, что будет стимулировать украинский экспорт. Кроме того, условия доступа к рынку Великобритании и ЕС будут быстро расширены, ведь его просмотр состоится уже в 2022 году.

Также читайте: Соглашение между Украиной и Великобританией беспроигрышно для обеих сторон, - Ермак