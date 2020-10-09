РУС
98% всех украинских товаров будут иметь свободный доступ на рынок Великобритании, - Минэкономики

Благодаря подписанному Соглашению о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве с Великобританией около 98% всех украинских товаров будут иметь свободный доступ на рынок этой страны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Отмечается, что это Соглашение обеспечит дальнейшее поступательное развитие отношений, в том числе и торговых, Украины с Великобританией после окончания переходного периода, предусмотренного Соглашением о выходе Соединенного Королевства из состава Европейского Союза.

В министерстве подчеркнули, что подписание Соглашения гарантирует Украине преференциальный доступ к рынку Британии, что является важной составляющей развития взаимовыгодных отношений между странами. В частности, квотирование по некоторым товарами увеличится с 13 до 20%, что будет стимулировать украинский экспорт. Кроме того, условия доступа к рынку Великобритании и ЕС будут быстро расширены, ведь его просмотр состоится уже в 2022 году.

Также читайте: Соглашение между Украиной и Великобританией беспроигрышно для обеих сторон, - Ермак

Великобритания (5143) торговля (974) Министерство развития экономики (80)
ну вот шо вы чешите)))))))
криворожский зоопарк на выезде... какое быдлячество та мендель
на английский рынок могут попасть товары только высшего качества -у нас разве шо рошен, но он и так давно на международном рынке)
Нашему производителю почему то не выгодно подстраиваться под квоты -время показало,а так не берут)
квоты были маленькие, а так вообще можно и демпинг включить чтоб брали распробовали колбаску нашу и сметанку
