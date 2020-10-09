На фоне вспышки COVID-19 "Динамо" разрешили играть домашние матчи "Лиги чемпионов" в присутствии болельщиков
Футбольному клубу "Динамо" разрешили проводить международные домашние матчи со зрителями на трибунах.
Об этом пишет пресс-служба клуба, информирует Цензор.НЕТ.
"ФК "Динамо" Киев в лице президента клуба Игоря Суркиса обратился к Киевскому городскому голове Виталию Кличко с просьбой рассмотреть возможность проведения матчей "Лиги чемпионов" в присутствии зрителей и получил положительное решение", - говорится в сообщении.
Таким образом ближайшим матчем со зрителями станет поединок в Киеве между "Динамо" и итальянским "Ювентусом" 20 октября. В клубе обещают, что на трибунах будут придерживаться всех эпидемиологических норм.
Напомним, Кличко сообщил, что в Киеве за минувшие сутки рекордные 567 случаев коронавируса, десять человек умерли.
И я не помню в Киеве реально хорошего мера, к которому не было бы вопросов.
Самым худшим был, несомненно, Леня-космос, ну а Кличко с Омелей - примерно на одном уровне - лучших среди худших - да, деребанять, но делают.
И дороги при Кличко несколько улучшились, и мосты начали ремонтировать, и парки преобразили, и детские площадки современные по всему Киеву поставили - так что не надо - он, конечно, подельник строительной мафии, но все-таки делает много.
Я по факту пишу, а не юморю, тк гуляю в парках с крестными и племянниками и вижу, как они преобразились, вижу спортивные площадки, которые появились.
Я так понимаю, что ты не по этим делам.
"хоть один обьект он спортивный построил !? - нет !!!"
А сотни спортивных площадок по всему городу - типа не в счет?
И я не любитель бокса, дурачек. Я за справедливое отношение. То, что делает Кличко для Киева я вижу. Хотя Киев за его действия и переплачивает вдвое. Был бы реально достойный кандидат, в котором было бы больше уверенности, что он не будет хуже - проголосовал бы за него, но такого нет. Притула - вроде хороший парень, но хороший мер и хороший парень - разные вещи.
"а спортивные площадки во дворах"
Причем тут спортивные площадки во дворах, дурачек? Ты хоть по Киеву гулял хоть раз, брехунец? Или ты живешь на своем вонючем харьковском массиве или на троещине и в Киев не выбираешься вообще?
Именно по этой причине у меня есть колебания между двумя кандидатами, а у тебя:
"один достойный кандидат профи - это Кучеренко"
Тк я думаю, за кого голосовать, а ты просто рекламируешь своего кандидата.
Динамо и шахтер играют Лигу Ч. на одном стадионе... и продают билеты по одной цене , но почему-то говорят только о "плохом" Динамо , а кроты опять белые и "вЕликие".
Ближайшими матчами обгазон со зрителями будут игры сборной Украины с Германией и Испанией 10 и 13 октября