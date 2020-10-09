На фоне вспышки COVID-19 "Динамо" разрешили играть домашние матчи "Лиги чемпионов" в присутствии болельщиков

Футбольному клубу "Динамо" разрешили проводить международные домашние матчи со зрителями на трибунах.

Об этом пишет пресс-служба клуба, информирует Цензор.НЕТ.

"ФК "Динамо" Киев в лице президента клуба Игоря Суркиса обратился к Киевскому городскому голове Виталию Кличко с просьбой рассмотреть возможность проведения матчей "Лиги чемпионов" в присутствии зрителей и получил положительное решение", - говорится в сообщении.

Таким образом ближайшим матчем со зрителями станет поединок в Киеве между "Динамо" и итальянским "Ювентусом" 20 октября. В клубе обещают, что на трибунах будут придерживаться всех эпидемиологических норм.

Напомним, Кличко сообщил, что в Киеве за минувшие сутки рекордные 567 случаев коронавируса, десять человек умерли.