РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4939 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 087 36

На фоне вспышки COVID-19 "Динамо" разрешили играть домашние матчи "Лиги чемпионов" в присутствии болельщиков

На фоне вспышки COVID-19 "Динамо" разрешили играть домашние матчи "Лиги чемпионов" в присутствии болельщиков

Футбольному клубу "Динамо" разрешили проводить международные домашние матчи со зрителями на трибунах.

Об этом пишет пресс-служба клуба, информирует Цензор.НЕТ.

"ФК "Динамо" Киев в лице президента клуба Игоря Суркиса обратился к Киевскому городскому голове Виталию Кличко с просьбой рассмотреть возможность проведения матчей "Лиги чемпионов" в присутствии зрителей и получил положительное решение", - говорится в сообщении.

Таким образом ближайшим матчем со зрителями станет поединок в Киеве между "Динамо" и итальянским "Ювентусом" 20 октября. В клубе обещают, что на трибунах будут придерживаться всех эпидемиологических норм.

Читайте также: Кличко просит Кабмин разрешить лечить больных COVID-19 в ведомственных больницах, расположенных в Киеве: "Заполненность коек уже более 70%"

Напомним, Кличко сообщил, что в Киеве за минувшие сутки рекордные 567 случаев коронавируса, десять человек умерли.

Динамо (789) карантин (16729) Лига чемпионов (282) футбол (3593) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Эпидемия это ж для гоев, а денежки за билеты получат Суркисята. "Деньги не пахнут".
показать весь комментарий
09.10.2020 13:02 Ответить
+5
это какое-то безумие... или спланированная диверсия зеленых...
показать весь комментарий
09.10.2020 12:54 Ответить
+4
Кто побоится? 73% дибилов ни куда не делись
показать весь комментарий
09.10.2020 13:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
это какое-то безумие... или спланированная диверсия зеленых...
показать весь комментарий
09.10.2020 12:54 Ответить
Нит, это тот случай, когда бабло побеждает... Поиздержались СУрКИсы...
показать весь комментарий
09.10.2020 13:15 Ответить
УЕФА разрешили не более 30% зрителей.Но решение принимает городские власти,т.е. Витаха
показать весь комментарий
09.10.2020 13:16 Ответить
Кличко - зеленый?
показать весь комментарий
09.10.2020 13:33 Ответить
оно легло под Зе и это уже не секрет ни для кого..
показать весь комментарий
09.10.2020 19:05 Ответить
У вас маничка. Кличко, как мер, должен сотрудничать с президентом - не важно, нравится он вам или нет.
показать весь комментарий
09.10.2020 20:35 Ответить
они и деребанят вместе !!!
показать весь комментарий
09.10.2020 20:39 Ответить
А то при Порошенке он меньше дерибанил. Однако он при этом делает для Киева тоже достаточно много
показать весь комментарий
09.10.2020 20:58 Ответить
Ты что шутишь ? я ЖИВУ в Киеве !!! Такого тупого бездаря, подельника строительных мафиози еще в Киеве не было !!! ему пох Киев и киевляне... ну разве только сравнится с ним может Леня-космос...
показать весь комментарий
09.10.2020 23:15 Ответить
Нет, не шутишь, я тоже в Киеве живу.
И я не помню в Киеве реально хорошего мера, к которому не было бы вопросов.
Самым худшим был, несомненно, Леня-космос, ну а Кличко с Омелей - примерно на одном уровне - лучших среди худших - да, деребанять, но делают.
И дороги при Кличко несколько улучшились, и мосты начали ремонтировать, и парки преобразили, и детские площадки современные по всему Киеву поставили - так что не надо - он, конечно, подельник строительной мафии, но все-таки делает много.
показать весь комментарий
10.10.2020 17:36 Ответить
ты опять юморишь!? так как засрал мой Киев боксер - такого не было никогда(застройками и по сути и т.д.) и кста - он же спортсмен - хоть один обьект он спортивный построил !? - нет !!!
показать весь комментарий
10.10.2020 19:06 Ответить
"ты опять юморишь!"
Я по факту пишу, а не юморю, тк гуляю в парках с крестными и племянниками и вижу, как они преобразились, вижу спортивные площадки, которые появились.
Я так понимаю, что ты не по этим делам.

"хоть один обьект он спортивный построил !? - нет !!!"

А сотни спортивных площадок по всему городу - типа не в счет?
показать весь комментарий
10.10.2020 20:15 Ответить
Сколько парков, спортивных баз кличко уничтожил за каденцию !?...напомнить!? вот и сиди тихи любитель сторта а вчастности бокса..а спортивные площадки во дворах строят депутаты за свой счет и под выборы...
показать весь комментарий
10.10.2020 22:56 Ответить
А напомни, сколько парков уничтожил Кличко?
И я не любитель бокса, дурачек. Я за справедливое отношение. То, что делает Кличко для Киева я вижу. Хотя Киев за его действия и переплачивает вдвое. Был бы реально достойный кандидат, в котором было бы больше уверенности, что он не будет хуже - проголосовал бы за него, но такого нет. Притула - вроде хороший парень, но хороший мер и хороший парень - разные вещи.

"а спортивные площадки во дворах"
Причем тут спортивные площадки во дворах, дурачек? Ты хоть по Киеву гулял хоть раз, брехунец? Или ты живешь на своем вонючем харьковском массиве или на троещине и в Киев не выбираешься вообще?
показать весь комментарий
11.10.2020 00:30 Ответить
я понял кто ты и чего тут ботишь "киевлянин" и для кого .. а один достойный кандидат профи - это Кучеренко... разговор окончен..
показать весь комментарий
11.10.2020 12:07 Ответить
Я тут не бочу, пропагандонин, я выражаю свое мнение.
Именно по этой причине у меня есть колебания между двумя кандидатами, а у тебя:

"один достойный кандидат профи - это Кучеренко"

Тк я думаю, за кого голосовать, а ты просто рекламируешь своего кандидата.
показать весь комментарий
11.10.2020 12:23 Ответить
чучело !!! я за все время только один раз назвал фамилию и то по твоей прозьбе - а у тебя рот не закрывается от восхваляя кличко и его парков !!!
показать весь комментарий
11.10.2020 12:33 Ответить
кто-то в период пандемии пойдет туда?
показать весь комментарий
09.10.2020 12:55 Ответить
нет конечно.
показать весь комментарий
09.10.2020 13:16 Ответить
Конечно пойдут. Идиотов очень много.
показать весь комментарий
09.10.2020 13:34 Ответить
не суркисы же будут лечить потом
показать весь комментарий
09.10.2020 12:58 Ответить
Прекрасный образец манипуляции.
Динамо и шахтер играют Лигу Ч. на одном стадионе... и продают билеты по одной цене , но почему-то говорят только о "плохом" Динамо , а кроты опять белые и "вЕликие".
показать весь комментарий
09.10.2020 14:41 Ответить
Эпидемия это ж для гоев, а денежки за билеты получат Суркисята. "Деньги не пахнут".
показать весь комментарий
09.10.2020 13:02 Ответить
Никто не придет. Побоятся.
показать весь комментарий
09.10.2020 13:11 Ответить
Кто побоится? 73% дибилов ни куда не делись
показать весь комментарий
09.10.2020 13:14 Ответить
Вот они и побоятся.
показать весь комментарий
09.10.2020 14:04 Ответить
П - послідовні
показать весь комментарий
09.10.2020 13:13 Ответить
Суркисам плевать на здоровье людей - БАБЛО РУЛИТ!
показать весь комментарий
09.10.2020 13:18 Ответить
Мало того,что "Динамо" поимеют жестоко,так ещё и ковид можно подхватить,глядя на эту порнографию. Сомнительное удовольствие. Но разве овощам не все равно? Суркисня вряд ли будет сидеть среди овощей на трибуне.
показать весь комментарий
09.10.2020 13:27 Ответить
Хоть один раз футбольный матч "Динамо" в Киеве посмотри по телевизору, хоть будешь знать где сидят суркасята и им подобные!
показать весь комментарий
09.10.2020 14:11 Ответить
Я знаю,где они сидят. Поэтому и написал "вряд ли". Это такая фигура речи.
показать весь комментарий
09.10.2020 14:17 Ответить
Другие не обязаны знать твои обороты речи. Написал бы просто , что среди болельщиков на стадионе, да и все! А придут истинные болельщики "Динамо", а не "овощи" , как ты их там изображаешь! И не на машинах они приедут, а в метро и общественном транспорте, которым ежедневно пользуются.
показать весь комментарий
09.10.2020 14:28 Ответить
Гроші давай! А потім здихай!
показать весь комментарий
09.10.2020 14:10 Ответить
...ближайшим матчем со зрителями станет поединок в Киеве между "Динамо" и итальянским "Ювентусом" 20 октября.Источник: https://censor.net/ru/n3223944
Ближайшими матчами обгазон со зрителями будут игры сборной Украины с Германией и Испанией 10 и 13 октября
показать весь комментарий
09.10.2020 15:05 Ответить
5804... Играем!!!
показать весь комментарий
09.10.2020 16:39 Ответить
 
 