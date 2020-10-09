РУС
Украина в ОБСЕ: за два месяца наемники РФ 130 раз нарушили перемирие на Донбассе и 21 раз использовали запрещенные беспилотники

С начала действия обновленного перемирия оккупанты на Донбассе осуществили 130 нарушений "тишины", 21 раз использовали запрещенные беспилотники и в 20 случаях осуществляли инженерное укрепление позиций.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В течение чуть более двух месяцев с начала действия пакета дополнительных мер по усилению режима прекращения огня украинская сторона зарегистрировала более 130 случаев нарушения режима прекращения огня российскими вооруженными формированиями, 21 случай использования БПЛА, один случай изменения расположения войск и 20 случаев дополнительного инженерного укрепления позиций со стороны незаконных вооруженных формирований", - заявил он.

Глава миссии Украины при ОБСЕ подчеркнул, что это является вопиющим нарушением Минских договоренностей и согласованных Трехсторонней контактной группой дополнительных мер по усилению режима прекращения огня.

По его словам, несмотря на то, что СММ ОБСЕ отчитывается о 97-ми процентном снижении количества нарушений режима прекращения огня с 27 июля, что является большим достижением, "ситуация с безопасностью на Донбассе все еще остается хрупкой и непредсказуемой".

На этом фоне он указал на то, что Миссия ОБСЕ в течение 21 июня - 16 сентября 2020 г. зафиксировала 485 единиц вооружения, размещенного с нарушением соответствующих линий отвода и 94% такого вооружения были обнаружены на оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей Украины.

Зеленский тварь. Количество нарушений даже близко не совпадает с данными слепых ОБСЕ
09.10.2020 12:58 Ответить
09.10.2020 13:01 Ответить
Зато какие креативные зелено-ермаковские в новостях про обстрелы!

https://twitter.com/umancherkassy
https://twitter.com/umancherkassy @umancherkassy

Але як "красіво" нам віщають:

- окупанти здійснили дистанційне мінування перед українськими позиціями, застосувавши ручний протитанковий гранатомет, пристосований для використання мін ПОМ-2.

- вогонь у відповідь ЗСУ не відкривали.
09.10.2020 13:03 Ответить
https://www.facebook.com/pressjfo.news/?__cft__[0]=*********************************************************-5Cv_jlWKVilGWynKV-ioWYO5ZLbT8afHhcB1agUuA2MJApkH0O8eRBKOdJ58XJ2rGPcPqU_R4zGvkI417_jDdQKDJGCQ3dLR0MNHN1x5xLl_4DAAwVAp8dQnU_TC6LI4TJQl_fA4Es84UfQeAT5se5zaWLnfri&__tn__=-UC%2CP-R Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
5 год



Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 7.00 9 жовтня 2020 року

Слава Україні!

Упродовж минулої доби, 8 жовтня, російсько-окупаційні війська три рази порушили режим припинення вогню в смугах відповідальності наших підрозділів.
Так, у районі населеного пункту Піски ворог відкрив вогонь зі стрілецької зброї,
а поблизу Опитного здійснив дистанційне мінування перед українськими позиціями застосувавши ручний протитанковий гранатомет, пристосований для використання мін ПОМ-2.
09.10.2020 13:06 Ответить
Це вороги, оті Зєлєнскі, Єрмак, Цимбалюки? Схоже, що так. Лише за серпень ОБСЄ показала більше 700 порушень. Нехай прийме о, що за вересень не було нічого. То, якщо той Євген Цимбалюк оголошує на цілий світ, що "та сторона" порушила режим тиші 139 разів, то виходить, що українська сторона порушила 570 разів. Бо інакше хтось бреше: або ОБСЄ, або Цимбалюк. Хоча його патрон Зєлєнскій, який при Єрмаку грається у президента України взагалі заявляв, що "більше 2-х місяців діє режим повної і всеосядної тиші" .
09.10.2020 13:06 Ответить
Ой,та невже бубочка ******* про віковічний режим тиші?

А так співав, так співав про свої надбання миру!
09.10.2020 13:08 Ответить
Так звичка ж, під чужу дудку танцювати і співати. В такому віці перевиховувати пізно.
09.10.2020 13:15 Ответить
 
 