Украина в ОБСЕ: за два месяца наемники РФ 130 раз нарушили перемирие на Донбассе и 21 раз использовали запрещенные беспилотники
С начала действия обновленного перемирия оккупанты на Донбассе осуществили 130 нарушений "тишины", 21 раз использовали запрещенные беспилотники и в 20 случаях осуществляли инженерное укрепление позиций.
Об этом сообщил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В течение чуть более двух месяцев с начала действия пакета дополнительных мер по усилению режима прекращения огня украинская сторона зарегистрировала более 130 случаев нарушения режима прекращения огня российскими вооруженными формированиями, 21 случай использования БПЛА, один случай изменения расположения войск и 20 случаев дополнительного инженерного укрепления позиций со стороны незаконных вооруженных формирований", - заявил он.
Глава миссии Украины при ОБСЕ подчеркнул, что это является вопиющим нарушением Минских договоренностей и согласованных Трехсторонней контактной группой дополнительных мер по усилению режима прекращения огня.
По его словам, несмотря на то, что СММ ОБСЕ отчитывается о 97-ми процентном снижении количества нарушений режима прекращения огня с 27 июля, что является большим достижением, "ситуация с безопасностью на Донбассе все еще остается хрупкой и непредсказуемой".
На этом фоне он указал на то, что Миссия ОБСЕ в течение 21 июня - 16 сентября 2020 г. зафиксировала 485 единиц вооружения, размещенного с нарушением соответствующих линий отвода и 94% такого вооружения были обнаружены на оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей Украины.
Але як "красіво" нам віщають:
- окупанти здійснили дистанційне мінування перед українськими позиціями, застосувавши ручний протитанковий гранатомет, пристосований для використання мін ПОМ-2.
- вогонь у відповідь ЗСУ не відкривали.
5 год
Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 7.00 9 жовтня 2020 року
Слава Україні!
Упродовж минулої доби, 8 жовтня, російсько-окупаційні війська три рази порушили режим припинення вогню в смугах відповідальності наших підрозділів.
Так, у районі населеного пункту Піски ворог відкрив вогонь зі стрілецької зброї,
а поблизу Опитного здійснив дистанційне мінування перед українськими позиціями застосувавши ручний протитанковий гранатомет, пристосований для використання мін ПОМ-2.
А так співав, так співав про свої надбання миру!